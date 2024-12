Hal Watts: Het overlijden van Mr Scuba

Nog een Amerikaanse gigant van extreem duiken is vertrokken: Hal Watts overleed op 88-jarige leeftijd in Ocala, Florida op 7 december. Hij was gestopt met duiken na een reeks van acht beroertes in de afgelopen jaren.

Watts maakte naam met diepzeeduiken. Toen hij begin jaren 1960 met deze sport begon, hadden recreatieve duikers die diep wilden duiken weinig andere keus dan dit met lucht te doen en te leren hoe ze dit proces zo veilig mogelijk konden uitvoeren.

Met dat doel voor ogen wordt Watts, die bekend werd als “Mr Scuba”, ook geassocieerd met het bedenken van het bekendste gezegde in de sport: “Plan je duik – duik je plan'.

Dit, zegt hij, was simpelweg een bewerking van het motto dat hij als jonge privé-piloot had gehoord: “Plan je vlucht – vlieg je planToen hij net begon met duiken, was het normaal dat duikers het water in gingen zonder ook maar één woord te wisselen over wat ze onder water van plan waren te doen, zei hij ooit.

Kleine advertentie, grote stap

Watts werd geboren op 10 juni 1935 en ontdekte het duiken 20 jaar later toen hij werkte voor zijn masterdiploma aan de John Marshall Law School in Atlanta, Georgia. Hij vervolgde die ene duik pas zes jaar later, toen hij inmiddels was verhuisd naar Orlando, Florida. Toen hij in 1961 een kleine advertentie voor gebruikte duikuitrusting in een krant zag, besloot hij op een impuls om het te kopen.

De verkoper stelde voor dat Watts de Duikhandleiding van de Amerikaanse marine voordat we hem ontmoetten bij een hotelzwembad voor een praktische demonstratie van de uitrusting. Zijn eerste duik in open water met de uitrusting was op 15 februari 22 in Crystal River, naar een diepte van ongeveer 1962 meter, waar hij meldde dat hij was geschrokken door een zeekoe, maar tegen die tijd was hij verslaafd aan deze nieuwe sport.

Later datzelfde jaar richtte hij zijn winkel Florida Diver's Supply (FDS) op, van waaruit hij begon met het opleiden van grotduikers en vanaf 1963 de eerste FDS Cave Diver-certificeringskaarten uitgaf.

In het jaar dat hij de school oprichtte, werd hem door oprichter John Gaffney ook de functie van opleidingsdirecteur en eerste openwaterinstructeur voor de National Association of Skin Diving Schools (NASDS) aangeboden. Daarmee werd hij de enige opleider van grotduikers van NASDS.

Die december voerde Watts zijn eerste diepe duik uit, naar eigen zeggen, naar 75 meter. In de daaropvolgende jaren zou zijn speciale duikclub, de Forty Fathom Scubapros, nog veel meer duiken maken naar die diepte en zelfs nog dieper op lucht in Florida.

In 1967 vestigde Watts een officieel wereldrecord voor diepe luchtduiken nadat hij een diepte van 119 m had bereikt, en in 1970 vestigde hij een grotdiepterecord van 127 m. Dat jaar publiceerde hij ook de eerste instructeurshandleiding voor deep diving met een groter bereik, en gaf hij Ned DeLoach de opdracht om de film te produceren Diep duiken in Wakulla Springs.

Hij zou nog zes andere wereldrecordduikers in de diepe lucht trainen, waaronder zijn dochter Scarlett, die in 129 een vrouwenrecord van 1999 meter neerzette. Dat jaar zette de Britse duiker Mark Andrews ook het mannenrecord van 158 meter neer onder leiding van Watts. Hij pochte dat hij tot en met 9/9/99 55 duikers had begeleid naar dieptes tussen 100 en 127 meter op lucht, zonder dat er ongelukken gebeurden.

Vroeg op het feest

Watts was in 1969 samen met Tom Mount en zes anderen medeoprichter van de in Florida gevestigde National Association for Cave Diving (NACD).

Wat begon als Florida Divers Supply, was dat jaar uitgegroeid tot Florida State Skindiving Schools (FSSS), met vier locaties in Florida en een Caribische basis in St. Lucia. De FSSS gaf vanaf 1970 Cave Diver-certificeringskaarten uit.

Hal Watts op kantoor

In 1988 werd de naam gewijzigd in de Professional Scuba Association (PSA) en in 1995 ging het internationaal als PSAI, een organisatie die kan zeggen dat ze bijna drie decennia eerder is opgericht dan alle andere organisaties die certificeringen op duiker- en instructeursniveau aanbieden voor zowel recreatief sportduiken als technisch duiken.

Als extended range instructor trainer voor de PSAI, IANTD, NASE, NAUI, PDIC en TDI agentschappen, was Watts gekwalificeerd om deep air, nitrox, extended-range nitrox, trimix, rebreathers, full-face mask, drysuit, cave, cavern, DPV en wreck penetration te onderwijzen. Hij was instructor evaluator/certifier voor NASE, PDIC en SSI, een PADI master scuba diver trainer en een rebreather instructor-trainer voor vele merken CCR.

Watts wordt ook geprezen voor het idee van de octopus-ademautomaat, die hij samen met Scubapro en Sportsways ontwikkelde.

Ster wrakken

In 1990 was Watts een van de eerste recreatieve duikers die op het beroemde pantserschip uit de Burgeroorlog dook monitor voor de kust van North Carolina met Gary Gentile, Billy Deans en Steve Bielinda, en hij dook ook op de 75 meter diepe Andrea Doria buiten New York.

De Japanse wrakken bij Truk Lagoon en de Lusitania lijnschip in Ierland – tegen het advies in trainde hij de eigenaar Gregg Bemis om een ​​succesvolle duik van 90 meter op het wrak te maken – voltooide zijn lijst met favoriete wrakken.

Watts was een SSI Platinum Pro Award-ontvanger met meer dan 10,000 duiken op zijn naam toen hij stopte met duiken, waarbij hij zijn belang in PSAI. Duiker Hoofdredacteur Mark Evans bracht wat hij noemde een vermakelijke week door aan boord van de Aqua-kat liveaboard op de Bahama's halverwege de jaren 2000 met de beroemde duiker en zijn vrouw Jan.

"Hal Watts was een ware legende in de technische duikkringen, met een aantal records in het Guinness Book of World Records voor diepzeeduiken, maar hij was ook een echte gentleman en het was een genot om bij hem te zijn", zegt hij.

“Ik herinner me nog met plezier dat ik terugkwam van mijn middagduiken op de Aqua-kat om Hal en Jan te ontdekken die in de hangmat op het achterste zonnedek lagen, vaker wel dan niet met een – leeg – bord bedekt met koekkruimels. We noemden hem op die reis 'Koekjesmonster' vanwege zijn voorliefde voor de lekkere hapjes!”

Hal Watts laat zijn vijfde vrouw Jan achter, met wie hij 22 jaar getrouwd was, zijn dochters Kirsten Stanford en Scarlett Watts, zijn kleinzoon Ryan Stanford en zijn achterkleinzoon Wyatt.

Ook op Divernet: Duikgigant Tom Mount sterft, Monomeesterfotograaf Brooks sterft, Stan Waterman: De man die van haaien hield, Phil Nuytten, de diepzee-hardwarewizard