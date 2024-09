Evenals een groot aantal luidsprekers van topkwaliteit, waaronder Steve Backshall, Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson en Piet Mesley GO Duikshow ANZ in september zal ook de thuisbasis zijn van een scala aan interactieve elementen – waaronder je kans om een ​​wrakduik van 70 meter te maken dankzij de wonderen van virtual reality.

Sluit je aan bij 3D-fotogrammetriegoeroe en GUE-technicus instructeur trainer John Kendal voor deze totaal meeslepende ervaring: zet een headset op, pak de besturing en begin aan een verbluffend realistische verkenning van de overblijfselen van een oud scheepswrak in al zijn glorie.

TV-presentator en auteur Ross Kemp probeert zelf VR-wrakduiken uit

De VR-wrakduik was een groot succes op de GO Diving Show in Groot-Brittannië, en nu brengt John deze geweldige ervaring naar het eerste evenement in Sydney. Jong of oud, duiker of niet-duiker, dit is de perfecte 'duik' voor jou!

Het wrak is verbazingwekkend realistisch

De GO-duikshow ANZ

Dit jaarlijkse evenement vindt dit jaar plaats op 28-29 september de Sydney Showground in het Olympisch Park, is bedoeld om het allerbeste van onze onderwaterwereld aan iedereen te laten zien, van beginnende duikers die overwegen om te gaan duiken of hun instapcursussen hebben afgerond, tot gevorderde duikers, tot en met technische duikers en ervaren CCR duikers.

Er zijn verschillende podia: de Main Stage, de Foto Stage, de Australia/New Zealand Stage, de Inspiration Stage en de Tech Stage – waar tientallen sprekers van over de hele wereld zullen optreden, evenals een groot aantal interactieve functies voor jong en oud, van VR-duikervaringen tot proefduiken , een demonstratiezwembad, zeemeerminnen en nog veel meer.

Ga wrakduiken - zonder nat te worden! 4

Rondom de podia en features zal een breed scala aan exposanten aanwezig zijn, van toeristenbureaus en touroperators tot resorts, liveaboards, opleiding agentschappen, detailhandelaren, fabrikanten en natuurbehoudsorganisaties.

De GO Diving Show UK 2024, die nu voor de vijfde keer wordt gehouden, trok dit weekend meer dan 10,000 bezoekers en besloeg een oppervlakte van 10,000 vierkante meter tentoonstellingsruimte, en de variant uit Australië en Nieuw-Zeeland streeft ernaar dit niveau de komende jaren te bereiken.

Toegang tot de eerste GO Diving Show ANZ is volledig gratis – registreer u hier om je tickets te bemachtigen voor wat ongetwijfeld hét duikevenement van 2024 in Australië is. Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein en de locatie is gemakkelijk te bereiken met voldoende vervoersmogelijkheden, dus noteer de data nu in uw agenda en bereid u voor op een episch weekend waarin alle vormen van duiken worden gevierd.