Laat je inspireren en ontdek meer over de duikhotspots van Australië op de GO Diving Show ANZ

De snel naderende GO Duikshow ANZ, dat plaatsvindt op het Sydney Showground van 28-29 september en GRATIS toegankelijk is, belooft een scala aan informatieve, educatieve en plezierige lezingen, displays, tentoonstellingen en interactieve elementen, ongeacht uw niveau van duikervaring - en het Inspiration / ANZ Stage is de perfecte plek om meer te weten te komen over lokale duikmogelijkheden - en geïnspireerd te raken door een aantal fantastische presentaties.

Sprekers op het Inspiration / ANZ Stage zijn onder meer:

Roni Ben-Ahron zal praten over de Filipijnen

Roni Ben-Ahron

Voorvechter van duurzaam toerisme en industrie-expert Roni Ben-Ahron zal aanwezig zijn op de Inspiration Stage van de GO Duikshow ANZ in september, waarin de ongelooflijke diversiteit van de Filippijnen wordt getoond.

Roni ontvluchtte de topwereld van het bedrijfsleven naar de diepte en heeft de afgelopen 15 jaar in de duiktoerisme-industrie doorgebracht. Nadat ze in zes landen had gewerkt, zowel in operationele als in verkoop- en marketingfuncties, werd ze verliefd op duiken in de Azië-Pacific. Ze zegt: 'Het is waar de diversiteit en kleuren het hart verwarmen en schijnen als een baken van hoe de oceaan eruit zou moeten zien'. Haar doel is het promoten van duurzame duiktoeristische praktijken waarbij duikers over de hele wereld betrokken zijn.

De ongelooflijke diversiteit van de Filippijnen

De Filippijnen zijn een van de beste duikbestemmingen ter wereld. Gelegen in het hart van de Koraaldriehoek, kun je genieten van 's werelds grootste biodiversiteit: levendige koraalriffen, wrakken, ongelooflijk pelagisch leven, zeldzame beestjes en een unieke topografie.

Leer meer over de beste duikbestemmingen op de Filipijnen, wat je in elke duikbestemming kunt verwachten en hoe je deze kunt ervaren met Atlantis Dive Resorts en Liveaboards.

Consumenten hebben tegenwoordig een keuze; u kunt het merk kiezen op basis van een reeks waarden die u belangrijk vindt. Zijn milieu-inspanningen, gemeenschapsbereik en onderwijs belangrijk voor u? Leer hoe u impact kunt maken tijdens het duiken met Atlantis Resorts en Liveaboards!

Torrey Klett zal het werk van Sea Shepherd in Australië belichten

Torrey Klett / Sea Shepherd

Sea Shepherd Australia is een non-profitorganisatie voor het behoud van de zee die gebruik maakt van directe actie in de frontlinie van de oorlog tegen plasticvervuiling in de oceanen; illegale, ongemelde en ongereguleerde visserij; destructieve strategieën voor het beheer van het leven in zee; en andere bedreigingen voor het oceaanecosysteem en zijn bewoners.

Torrey Klett, Chapter Coördinator voor Sea Shepherd Sydney, zal een presentatie geven over kwesties op het gebied van het behoud van de zee waarmee Australië en de wereld vandaag de dag te maken hebben op de ANZ/Inspiration Stage op de GO Duikshow ANZ in september, en hoe we betekenisvolle veranderingen kunnen bewerkstelligen.

Torrey raakte gepassioneerd door inspanningen voor het behoud van de zee na haar ambtstermijn als PADI Master Scuba Diver Trainer in Honduras. Ze gelooft dat natuurbehoud de verantwoordelijkheid van iedereen is, en wil dat jij je gesterkt voelt om betrokken te raken en een verschil te maken bij het beschermen van de oceanen waar we zo veel van houden.

Terry Cummins zal de duiksport voor de kust van Queensland belichten

Terry Cummins

Gerenommeerd figuur uit de industrie Terry Cummins zal lyrisch worden over de wonderen van de wateren van Queensland wanneer hij de ANZ Stage betreedt op de GO Duikshow ANZ in september.

Dr. Terrence (Terry) Cummins is president van Dive Queensland en een prominent figuur in de mondiale duikgemeenschap, evenals een bekende onderwaterfotograaf, schrijver en voormalig senior executive van duikers. opleiding agentschappen.

Terry zit momenteel in verschillende adviescommissies van de overheid en NGO's met betrekking tot duiken, toerisme, wetgeving en zakelijke duurzaamheid, en heeft een lange lijst met prestigieuze prijzen en prestaties, waaronder benoeming tot Fellow van de Explorers Club of New York en een 'Order of Australia Medal' voor zijn bijdrage aan het duiken.

Duiken aan de kust van Queensland

Terry neemt je mee op een foto reis van de zuidelijke grens van Queensland naar het uiterste noorden en omvat de prachtige duiken bij het Great Barrier Reef en de Koraalzee. Hij zal ook vragen beantwoorden en beantwoorden over de negatieve percepties die in sommige media ten onrechte bestaan ​​over de toestand van het Great Barrier Reef, terwijl hij de unieke diensten benadrukt die leden van Dive Queensland aan bezoekende duikers bieden.

Nays Baghai neemt je mee achter de schermen van Diving Into The Darkness, waarvan de vertoning de show op zaterdag opent.

Nee Baghai

Nays Baghai is een onafhankelijke filmmaker en onderwatercreatief, en hij staat op de Inspiration Stage van de GO Duikshow ANZ in september.

Hij woont in Sydney, is afgestudeerd aan de Australische nationale filmschool AFTRS en maakte zijn speelfilmdebuut als regisseur. Afdaling, won het Sydney Film Festival 2020 en streamt nu op Amazon Prime ANZ.

Zijn tweede speelfilm, Duiken in de duisternis, met hoofdpodiumspreker Jill Heinerth, won het Santa Barbara International Film Festival 2024. Deze geweldige film wordt zaterdagochtend vertoond tijdens de GO Diving Show ANZ om de procedure op gang te brengen.

Naast zijn lange werk als regisseur, cameraman en redacteur heeft Nays ook 30 prijzen gewonnen voor zijn korte werk en fotografie werk. Zijn klantenportfolio omvat Sony, Rolex, Deloitte, SBS, Scuba Diver Magazine, Toerisme Australië en nog veel meer.

Als onderwatercinematograaf en -fotograaf beschikt Nays over een breed scala aan duikcertificeringen die hem in staat stellen te opereren in veeleisende omgevingen die ontoegankelijk zijn voor traditionele filmploegen.

Het onmogelijke mogelijk maken: achter de schermen van duiken in de duisternis

Regisseur Nays Baghai duikt in de geheimen van zijn bekroonde documentaire over de legendarische Jill Heinerth. In deze presentatie behandelt Nays een breed scala aan onderwerpen, waaronder:

De duik opleiding nodig om het project af te ronden

De details van complexe filmdocumenten, inclusief scripts, storyboards, opnamediagrammen en andere

De volledige lijst met grotten en andere onderwaterfilmlocaties

De eindeloze reeks uitdagingen waarmee het team wordt geconfronteerd

Het gigantische bewerkingsproces

De risico's en voordelen van rebreathers

De parallellen tussen filmmaken en technisch duiken

Danny Charlton geeft advies over een bezoek aan Indonesië

Danny Charlton

Ik denk erover om Indonesië te bezoeken tijdens een duik vakantievilla? Kom dan zeker luisteren naar de wijze adviezen van Indonesië duik reizen goeroe Danny Charlton bij de GO Duikshow ANZ in september.

Danny zal op de ANZ / Inspiration Stage aanwezig zijn en veel nuttige tips en advies geven over het bezoeken van dit prachtige land, dat de thuisbasis is van enkele van de beste duiken ter wereld.

Danny heeft een bachelordiploma in toerismestudies en heeft een aantal jaren in het Amerikaanse bedrijfsleven gewerkt voordat hij zich naar Indonesië waagde. Een contract van een jaar evolueerde naar de ontmoeting en het trouwen met Angelique en een permanent expatleven.

Hij heeft een passie voor het ontwikkelen van lokaal talent opleiding en begeleiding. Hij overlegde in 2001 met de eigenaren van het Lembeh Resort over productontwikkeling en opende het jaar daarop de duikconcessie in het resort. Het Passport to Paradise-product werd kort geleden ontwikkeld, waardoor duikers de mogelijkheid kregen om Noord-Sulawesi volledig te verkennen.

Danny loopt voorop bij het ontwikkelen van de duikfaciliteiten van Lembeh Resorts en Murex Resort volgens de hoogste standaard, met uitgebreide voorzieningen.

James Hunter zal spreken over onderwaterarcheologie

James Hunter

James Hunter is Curator of Naval Heritage and Archaeology van het Australian National Maritime Museum, en hij zal een fascinerende presentatie geven op de ANZ/Inspiration Stage op de GO Duikshow ANZ in september.

James behaalde zijn doctoraat in maritieme archeologie aan de Flinders University in 2012, en MA in geschiedenis en historische archeologie aan de Universiteit van West-Florida in 2001.

Hij is al meer dan twintig jaar betrokken bij de historische en maritieme archeologie en heeft deelgenomen aan het onderzoek naar verschillende internationaal belangrijke scheepswrakken in de Verenigde Staten, waaronder de onderzeeër uit de Amerikaanse Burgeroorlog. HL Hunley en het Emanuel Point Shipwreck, een Spaans galjoen dat in 1559 verging in Pensacola Bay, Florida.

James' promotieonderzoek onderzocht de geschiedenis en archeologie van de verdedigingswerken van torpedoboten die werden gebruikt door de koloniale en vroege nationale marines van Australië en Nieuw-Zeeland. Hij werd in januari 2015 aangesteld in zijn rol bij het museum en heeft deelgenomen aan verschillende maritieme archeologische projecten, waaronder scheepswrakonderzoeken van de eerste onderzeeër van Australië. AE1 in Papoea-Nieuw-Guinea, de lichte kruiser HMAS uit de Tweede Wereldoorlog Perth (I) in Indonesië, en de zoektocht naar en identificatie van de wraklocatie van de HMB van James Cook Endeavour bij te wonen in de Verenigde Staten.

Holly Wakely van Blue Horizon Diving wil de volgende generatie duikers inspireren

Holly Wakely

Duiken instructeur en reisleider Holly Wakely staan ​​op de ANZ / Inspiration Stage van de GO Duikshow ANZ in september, waarmee ze haar missie voortzette om meer mensen te inspireren om te gaan duiken.

Op 21-jarige leeftijd heeft Holly al meer dan 2,000 duiken voltooid en is ze PADI Course Director. Maar haar reis begon veel eerder, op vierjarige leeftijd, toen ze voor het eerst haar liefde voor de onderwaterwereld ontdekte. Haar passie bracht haar ertoe de PADI Junior te gaan besturen Duikinstructeur programma. Holly geeft nu graag les in duiken op alle niveaus, vooral aan kinderen.

Holly's diepe liefde voor duiken gaat verder dan lesgeven. Ze is mede-eigenaar van Blue Horizon Diving YouTube kanaal, waar duikavonturen en tips voor iedereen worden gedeeld. Holly organiseert en leidt ook duikreizen over de hele wereld.

Ze deelt haar passie graag met anderen, zoals zij dat nodig acht. Ze streeft ernaar om meer mensen in de duikgemeenschap te krijgen, inclusief kinderen die gepassioneerd zijn door de oceaan!

Van jeugdduiker tot cursusdirecteur: het engageren van de volgende generatie

Holly Wakely, een voormalig jeugdduiker die Course Director is geworden, deelt strategieën om de volgende generatie duikers via verschillende mediastromen te betrekken. Holly's reis veranderde wie zij is als duiker en als individu. Ze streeft ernaar anderen te inspireren en jeugdduikers te ondersteunen bij het nastreven van hun individuele reizen, en zo een inclusieve duikgemeenschap op te bouwen. Holly blijft betrokken bij jeugdduikers via sociale medianetwerken zoals YouTube en TikTok, en bespreekt hoe deze de toekomst van het duiken vormgeven.

Dr. Matias Nochetto van Diver Alert Network zal inspirerende en educatieve presentaties geven

Matias Nochetto

De gerespecteerde vicevoorzitter van medische diensten van Diver Alert Network, Dr. Matias Nochetto, zal inspirerende en educatieve presentaties geven tijdens de inauguratie GO Duikshow ANZ in september.

Dr. Nochetto werkt sinds 2006 bij DAN. Hij is mededirecteur van het DAN-UHMS voortgezette medische educatieprogramma, en lid van de faculteit van verschillende nationale en internationale duikgeneeskundecursussen en -programma's.

Hij werd een duiker instructeur (1999) tijdens zijn medische opleiding, wat hem ertoe bracht een driejarige klinische en onderzoeksbeurs in hyperbare en duikgeneeskunde te voltooien om de twee passies te combineren.

Laat je inspireren en ontdek meer over de duikhotspots van Australië op de GO Diving Show ANZ 10

De GO-duikshow ANZ

Dit jaarlijkse evenement vindt dit jaar plaats op 28-29 september de Sydney Showground in het Olympisch Park, is bedoeld om het allerbeste van onze onderwaterwereld aan iedereen te laten zien, van beginnende duikers die overwegen om te gaan duiken of hun instapcursussen hebben afgerond, tot gevorderde duikers, tot en met technische duikers en ervaren CCR duikers.

Er zijn verschillende podia: de Main Stage, de Foto Stage, de Australia/New Zealand Stage, de Inspiration Stage en de Tech Stage – waar tientallen sprekers van over de hele wereld zullen optreden, evenals een groot aantal interactieve functies voor jong en oud, van VR-duikervaringen tot proefduiken , een demonstratiezwembad en nog veel meer.

Rondom de podia en features zal een breed scala aan exposanten aanwezig zijn, van toeristenbureaus en touroperators tot resorts, liveaboards, opleiding agentschappen, detailhandelaren, fabrikanten en natuurbehoudsorganisaties.

De GO Diving Show UK 2024, die nu voor de vijfde keer wordt gehouden, trok dit weekend meer dan 10,000 bezoekers en besloeg een oppervlakte van 10,000 vierkante meter tentoonstellingsruimte, en de variant uit Australië en Nieuw-Zeeland streeft ernaar dit niveau de komende jaren te bereiken.

Toegang tot de eerste GO Diving Show ANZ is helemaal gratis - register hier om je tickets te bemachtigen voor wat ongetwijfeld hét duikevenement van 2024 in Australië is. Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein en de locatie is gemakkelijk te bereiken met voldoende vervoersmogelijkheden, dus noteer de data nu in uw agenda en bereid u voor op een episch weekend waarin alle vormen van duiken worden gevierd.