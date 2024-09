Dé GO Duikshow ANZ's keynote spreker op het hoofdpodium is de bejubelde tv-presentator, natuuronderzoeker en avonturier Steve Backshall. Hij is ook een begenadigd auteur, die verschillende goed ontvangen boeken heeft geschreven, en hij zal zijn nieuwste signeren – Diepblauw: Mijn oceaanreizen – na zijn toespraken.

Haal diep adem... Steve Backshall was negen jaar oud toen hij voor het eerst een haai zag, terwijl hij op vakantievilla met zijn familie in Maleisië. Het was het begin van een levenslange fascinatie voor deze 'heren van de zee' en het oceanische leven om hen heen.

Zijn carrière als een van 's werelds populairste natuuronderzoekers en ontdekkingsreizigers heeft hem naar talloze onderwaterplekken gebracht, waarvan er veel nog nooit eerder door anderen zijn gezien. En hij is ook getuige geweest van de verrassende achteruitgang in het lot van de wilde bewoners van onze oceanen in de afgelopen 50 jaar.

Deep Blue is een boek dat een leven lang in de maak is: een opmerkelijke mix van memoires, reizen en mariene en milieukunde die ons meeneemt op een onvergetelijke tour door de vele werelden van het waterleven: van onderwaterwoestijnen en regenwouden tot de evolutie van oceaanhelden zoals de zeeschildpad en de grote witte, van de oorsprong van het leven in de oceaan tot de snel afnemende staat van witte poolzeeën en koraalriffen. Het is zowel een liefdesbrief aan onze kostbare oceanen als een strijdkreet voor wat we moeten doen om ze te redden.

Er zijn slechts 200 exemplaren beschikbaar (100 hardcover – $ 55, 100 paperback – $ 25) op de GO Diving Show ANZ, dus we raden u ten zeerste aan vooraf bestellen om uw exemplaar veilig te stellenVooraf bestelde boeken kunnen tijdens de aangegeven signeertijden worden opgehaald in de signeerruimte. Voorrang wordt gegeven aan degenen die vooraf bestellen.

Koop een gesigneerd exemplaar van Steve Backshall's Deep Blue op de GO Diving Show ANZ 3

De GO-duikshow ANZ

Dit jaarlijkse evenement vindt dit jaar plaats op 28-29 september de Sydney Showground in het Olympisch Park, is bedoeld om het allerbeste van onze onderwaterwereld aan iedereen te laten zien, van beginnende duikers die overwegen om te gaan duiken of hun instapcursussen hebben afgerond, tot gevorderde duikers, tot en met technische duikers en ervaren CCR duikers.

Er zijn verschillende podia: de Main Stage, de Foto Stage, de Australia/New Zealand Stage, de Inspiration Stage en de Tech Stage – waar tientallen sprekers van over de hele wereld te gast zullen zijn, evenals een groot aantal interactieve functies voor jong en oud, van VR-duikervaringen, een demonstratiebad en nog veel meer.

Rondom de podia en features zal een breed scala aan exposanten aanwezig zijn, van toeristenbureaus en touroperators tot resorts, liveaboards, opleiding agentschappen, detailhandelaren, fabrikanten en natuurbehoudsorganisaties.

De GO Diving Show UK 2024, die nu voor de vijfde keer wordt gehouden, trok dit weekend meer dan 10,000 bezoekers en besloeg een oppervlakte van 10,000 vierkante meter tentoonstellingsruimte, en de variant uit Australië en Nieuw-Zeeland streeft ernaar dit niveau de komende jaren te bereiken.

Toegang tot de eerste GO Diving Show ANZ is volledig gratis – registreer u hier om je tickets te bemachtigen voor wat ongetwijfeld hét duikevenement van 2024 in Australië is. Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein en de locatie is gemakkelijk te bereiken met voldoende vervoersmogelijkheden, dus noteer de data nu in uw agenda en bereid u voor op een episch weekend waarin alle vormen van duiken worden gevierd.