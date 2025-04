Hoe Rex Cowan de 'gouden eeuw' van de Britse scheepswrakkenjacht belichaamde

Rex Cowan, die op 97-jarige leeftijd is overleden, wordt gezien als de succesvolste scheepswrakkenonderzoeker van het Verenigd Koninkrijk, zeker als het gaat om historische wrakken op duikdieptes. Het was de maritieme geschiedenis die hem meer fascineerde dan het duiken zelf.

Cowan werd geboren op 16 juni 1927 en groeide op in Noord-Londen. Zijn vader was een succesvolle speelgoedimporteur en hij volgde de University College School voordat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog werd geëvacueerd naar New York om bij familieleden te wonen. Het gezin verhuisde later naar Los Angeles, waar Cowan parttime werkte bij Paramount Studios in Hollywood.

Terugkerend naar Engeland, ging hij bij de RAF, maar zijn hoop om piloot te worden werd de grond in geboord door zijn kleurenblindheid. Hij ging Duitse krijgsgevangenen bewaken.

Na de oorlog studeerde hij rechten aan King's College London en was hij tot 1953 Fulbright-student aan de University of Southern California, waarna hij strafrechtadvocaat werd.

In 1967 besloot hij echter zijn succesvolle juridische carrière op te geven voor een carrière in de jacht op moeilijk te vinden scheepswrakken – hoewel velen in de maritieme archeologische wereld hem als een soort outlaw zouden beschouwen.

Cowan had een vakantiehuis op de Scilly-eilanden en toen hem werd gevraagd om te schrijven over de ontdekking van de Royal Navy in het begin van de 18e eeuw, Vereniging Het schip van de oorlog vond het werk van de wrakduikers te inspannend om te weerstaan.

In plaats van duiker te worden, organiseerde hij echter duikteams en superviseerde hij operaties vanaf de boot. Zijn expedities met lage overheadkosten werden deels gefinancierd door de verkoop van veelvoorkomende artefacten, terwijl historisch interessante en vaak waardevolle vondsten aan musea werden gedoneerd.

Rex Cowan, links, met andere wrakexperts Peter McBride, Bridget Larn, Nick Rule, dochter Alex Cowan en Richard Larn in het Shipwreck Museum in Cornwall in 2021 (Mike Davey Photography)

De Hollandia & Prinses Maria

Cowans overleden vrouw Zelide zou ook een expert worden in historische scheepswrakken. Toen ze een verslag uit 1794 tegenkwam van een schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), Hollandia, dat voor de kust van de Scilly-eilanden was gezonken, stelden ze een duikteam samen in een poging het wrak te vinden – ondanks de sterke concurrentie.

De 42m, 32-kanonnen fluiten was in 1742 te water gelaten en verging het jaar daarop op haar eerste reis naar Oost-Indië op Gunner Rock, ten westen van het eiland Annet. Met het schip gingen 306 matrozen, soldaten en passagiers en grote hoeveelheden handelsmunten verloren.

De zoektocht van de Cowans begon in 1968, toen ze archieven in Engeland en Nederland doorzochten en, ongebruikelijk voor die tijd, een protonmagnetometer gebruikten om veelbelovende gebieden op de zeebodem te doorzoeken. Het wrak werd in september 1971 gevonden en ze vonden een grote hoeveelheid zilveren munten, evenals bronzen kanonnen, mortieren en andere artefacten.

Maritieme archeologen stelden al snel Cowans methoden en zijn evenwicht tussen archeologische bewaring en schatzoeken ter discussie, maar Cowan was vastbesloten om meer Nederlandse Oost-Indiëvaarders te vinden. Hij zou betrokken zijn bij de ontdekking van nog zeven van dergelijke schepen, waaronder de Prinses Maria, een groot VOC-schip dat in 1686 verging in ondiepe wateren bij de Scilly-eilanden.

Koning James II stuurde bergers om de zilveren munten aan boord te bergen. Later ontkende hij tegenover de Nederlanders dat hij iets van het wrak wist. Cowan vond echter meer munten, samen met kanonnen, scheepshout en vele artefacten.

De Vliegenthart & Rooswijk

In 1981 vond zijn team de Vliegenthart (Vliegend Hart), compleet met schatkisten vol Mexicaans zilver en Nederlandse gouden en zilveren munten en andere items. Het was op weg naar Oost-Indië toen een storm gecombineerd met een springvloed en een fout van de piloot het op een zandbank brachten. Vanaf daar gleed het en zonk het op 18m met het verlies van alle bemanningsleden.

Een kaart die door mislukte bergers van die tijd was gemaakt, werd ontdekt en gaf Cowan aanwijzingen, hoewel het hem vier jaar kostte om het wrak te lokaliseren en nog eens twee om de eerste munten te vinden. Zijn duikers waren in 1992 nog steeds bezig met het ophalen van kisten.

Het was ook in 1981 dat Cowan klaagde in The Times, zoals vastgelegd in het Parlement, dat de Britse regering “duikers die zich bezighielden met onderwaterarcheologie en -exploratie de nieuwe en officiële regels opdrong die in hun statutaire instrument waren opgenomen”, verwijzend naar de Protection of Wrecks Act. Hij liet weinig kansen liggen om de bijdrage die amateurduikers konden leveren aan de maritieme archeologie te verdedigen.

Een ander VOC-schip, de Rooswijkwas begin 1740 gezonken tijdens zijn tweede reis oostwaarts op Goodwin Sands, opnieuw zonder bekende overlevenden.

Het werd in 25 op een diepte van 2004 meter ontdekt door een amateurduiker. In de zomer van het jaar daarop vond een team onder leiding van Cowan in het geheim een ​​groot deel van de inhoud van het schip, waaronder 1,000 zilverstaven en gouden munten.

Een verzameling munten, waarvan sommige geknipt, later gevonden op de Rooswijk (HE / #Rooswijk1740 Project)

De vondsten werden eind 2005 aan een vertegenwoordiger van de Nederlandse regering in Plymouth gepresenteerd, maar de bergingsoperatie leidde tot verdere kritiek dat internationale archeologische erfgoedconventies werden geschonden. Rooswijk is nu een beschermd wrak in het Verenigd Koninkrijk.

Er was echter een galerie gewijd aan de VOC-vondsten van Cowan in het Rijksmuseum in Amsterdam en hij bleef erbij dat hij zijn zoektocht naar wrakken niet om financieel gewin deed, maar om zijn liefde voor geschiedenis en avontuur.

En in de loop van zijn carrière won hij een aantal professionals voor zich die zijn bijdrage en integriteit gingen erkennen. Hij zat 23 jaar in het Britse overheidsadviescomité voor historische wraklocaties.

Jarenlang was Cowan Duiker adviseur van het tijdschrift Wrecks, samen met Kendall MacDonald, en belde vaak om nieuws te vertellen over zijn nieuwste opwindende project. Ook uitte hij zijn frustratie over de minder sympathieke leden van de maritieme archeologische wereld, of over rivaliserende particuliere ontdekkingsreizigers als hij vond dat ze amateuristisch waren in hun aanpak.

Cowan woonde in Hampstead, waar hij bekend was als auteur, omroeper, magistraat en gemeenschapsfiguur. Op een gegeven moment stelde hij voor aan het lokale satirische tijdschrift Stem van het dorp Hampstead dat het een spetterende reactie zou zijn op zijn overlijden op 9 maart.

De publicatie reageerde door posters op te hangen in dat deel van Noord-Londen met de tekst: "De koning is dood - Hamptonia rouwt om zijn geliefde monarch". Cowan laat zijn drie dochters, Alex, Juliet en Annie, en hun kinderen achter.

