Dr. Matt Carter – Spookwrakken van de Blauwe Stille Oceaan

Maritiem archeoloog, oceaanactivist en technisch duiker Dr. Matt Carter zal op het Tech Stage staan ​​tijdens de GO Duikshow ANZ in Sydney aan het einde van de maand.

Sinds 2003 heeft hij gewerkt aan onderwaterarcheologische projecten in 13 verschillende landen, variërend van de opgraving van een 2,800 jaar oud Fenicisch scheepswrak in Spanje tot het leiden van expedities om de spookvloten van Bikini Atoll en Chuuk Lagoon in 3D te modelleren.

In 2009 werd Matt onderscheiden met de Australasian Rolex Scholarship van de Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS), waar hij kennismaakte met het gebruik van rebreathers voor wetenschappelijk duiken. Sindsdien is hij een pionier in het gebruik van CCR en fotogrammetrie voor mariene archeologie, met een specialisatie in het onderzoeken en beoordelen van wrakken uit de Tweede Wereldoorlog in Australië en de Stille Oceaan.

Matt is een International Fellow en EC50-winnaar van de Explorers Club, een voormalig vicevoorzitter van het Australasian Institute for Maritime Archaeology (AIMA) en de Nieuw-Zeelandse vertegenwoordiger in het ICOMOS International Committee on Underwater Cultural Heritage (ICUCH). Hij is ook een gespecialiseerde presentator geweest voor de televisieserie Coast: New Zealand, een spin-off van de door de BBC geproduceerde Britse serie Coast, en is een expert op dit gebied voor de Verenigde Naties, de International Union for the Conservation of Nature (IUCN), het Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP) en de regering van Australië.

Matt combineert al meer dan tien jaar wetenschappelijk, commercieel en technisch duiken en is nu onderzoeksdirecteur voor de Major Projects Foundation. Hij zet zich in voor de bescherming van mariene ecosystemen, culturen en bestaansmiddelen die worden bedreigd door de vervuiling van scheepswrakken uit de Tweede Wereldoorlog in de Stille Oceaan.

Matt's lezing op de GO Diving Show ANZ zal als volgt zijn:

De spookwrakken van de Blue Pacific

De GO-duikshow ANZ

Dit jaarlijkse evenement vindt dit jaar plaats op 28-29 september de Sydney Showground in het Olympisch Park, is bedoeld om het allerbeste van onze onderwaterwereld aan iedereen te laten zien, van beginnende duikers die overwegen om te gaan duiken of hun instapcursussen hebben afgerond, tot gevorderde duikers, tot en met technische duikers en ervaren CCR duikers.

Er zijn verschillende podia: de Main Stage, de Foto Stage, de Australia/New Zealand Stage, de Inspiration Stage en de Tech Stage – waar tientallen sprekers van over de hele wereld zullen optreden, evenals een groot aantal interactieve functies voor jong en oud, van VR-duikervaringen tot proefduiken , een demonstratiezwembad en nog veel meer.

Rondom de podia en features zal een breed scala aan exposanten aanwezig zijn, van toeristenbureaus en touroperators tot resorts, liveaboards, opleiding agentschappen, detailhandelaren, fabrikanten en natuurbehoudsorganisaties.

De GO Diving Show UK 2024, die nu voor de vijfde keer wordt gehouden, trok dit weekend meer dan 10,000 bezoekers en besloeg een oppervlakte van 10,000 vierkante meter tentoonstellingsruimte, en de variant uit Australië en Nieuw-Zeeland streeft ernaar dit niveau de komende jaren te bereiken.

Toegang tot de eerste GO Diving Show ANZ is volledig gratis – registreer u hier om je tickets te bemachtigen voor wat ongetwijfeld hét duikevenement van 2024 in Australië is. Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein en de locatie is gemakkelijk te bereiken met voldoende vervoersmogelijkheden, dus noteer de data nu in uw agenda en bereid u voor op een episch weekend waarin alle vormen van duiken worden gevierd.