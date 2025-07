Divers Alert Network introduceert stagiaires van 2025

Divers Alert Network (DAN) is trots om haar stagiaires van 2025 voor te stellen: Sam Crenshaw, Tyler Horton, Anna Krylova en Samantha Nosalek.

Het DAN-stageprogramma werd in 1999 gestart om gekwalificeerde kandidaten waardevolle ervaring te bieden in onderzoek naar duikveiligheid. Hoewel het programma nog steeds onderzoeksgericht is, is de reikwijdte ervan in de loop der jaren uitgebreid met projecten die zich richten op andere aspecten van DAN's missie: duikers helpen die medische noodhulp nodig hebben en duikveiligheid bevorderen door middel van educatie. Tegenwoordig nemen DAN-stagiairs deel aan diverse activiteiten, waaronder veldwerk, laboratoriumonderzoek, outreach, de ontwikkeling van trainingsprogramma's en andere projecten die duikveiligheid bevorderen.

Sam Crenshaw is luitenant bij de Amerikaanse kustwacht en Divemaster. Hij behaalde een bachelordiploma in maritieme engineeringtechnologie aan de Texas A&M Maritime Academy van de Texas A&M University in Galveston. Sams carrière bij de kustwacht omvatte onder meer het inspecteren van commerciële schepen in Philadelphia en New Jersey, het onderzoeken van maritieme ongevallen in Baton Rouge en het volgen van een gespecialiseerd trainingsprogramma voor de maritieme sector dat zich richt op onderzoek naar ongevallen met duik- en snorkelvaartuigen door de kustwacht. Hij koos ervoor om in het kader van dit programma met DAN samen te werken om de complexiteit van duikgerelateerde incidenten beter te begrijpen en de wederzijdse belangen van de Amerikaanse kustwacht en DAN op het gebied van levensreddende veiligheid te bevorderen.

Tyler Horton, geboren in Indiana, studeerde in 2022 af aan de Universiteit van Dayton met een bachelordiploma biologie en minors in neurowetenschappen en Spaans. Na haar afstuderen was ze directeur van een internationale non-profitorganisatie voor volksgezondheid die zich toelegt op vroege screening en preventieve zorg voor borst- en baarmoederhalskanker. Vervolgens trok ze een jaar lang alleen de wereld rond, vinkte ze avonturen van haar bucketlist af en raakte ze verliefd op duiken. Tyler is blij dat ze haar passie voor de onderwaterwereld en veiligheid kan combineren met haar achtergrond in wetenschappelijk onderzoek, nu ze deze zomer deelneemt aan het DAN Research Internship Programme.

Anna Krylova is een marien wetenschapper met interesse in gedragsecologie, natuurbehoud en innovatieve storytelling. In 2024 behaalde ze haar master in mariene biologie aan de Northeastern University, waar ze voor haar scriptie de foerageerdynamiek van bultruggen langs de kust van Californië onderzocht. Tijdens haar masteropleiding begon Anna met haar studie onderwaterfotografie en werd wetenschappelijk duiker bij AAUS, waar ze diverse ecosystemen in Massachusetts, Panama, Washington en Californië onderzocht. Eerder behaalde ze haar bachelor in mariene biologie met een minor fotojournalistiek aan Northeastern University. Ze deed onderzoek naar de camouflage van inktvissen in het Marine Biological Laboratory en verfijnde haar vaardigheden in onderzoek en visuele storytelling. Tijdens haar stage wil ze graag haar marketingexpertise verder ontwikkelen om de band tussen het publiek en onze oceanen te versterken.

Samantha Nosalek is een tweedejaarsstudent aan de University of North Carolina in Chapel Hill en volgt een graad in biomedische technologie via de Lampe Joint Department of Biomedical Engineering. Ze is een NAUI Divemaster met certificeringen in geavanceerde nitrox- en decompressieprocedures, en doet vrijwilligerswerk bij SEAKERS, een non-profitorganisatie voor duikers in haar geboorteplaats Concord, North Carolina. Ze kijkt ernaar uit om tijdens haar stage een stevige basis te leggen in de basisprincipes van duikonderzoek.