Duikgemeenschap: Cornish clubs hebben hulp nodig

at 9: 53 am

Er is een oproep gedaan voor financiële hulp voor wat naar verluidt het enige duikcentrum in het Verenigd Koninkrijk is dat duikclubs en watervaardigheidslessen aanbiedt aan zowel kinderen als volwassenen met een beperking.

Uitzichtpunt Duiken in Cornwall is een SSI duikcentrum dat ook PADI standaard- en specialistische cursussen aanbiedt. Claire Jones, co-directeur van een in Truro gevestigd PR-bedrijf, sloot zich aan bij Viewpoint als directeur en assistent instructeur vorig jaar en zegt dat zij en het team hebben gewerkt aan het opzetten en runnen van reguliere clubs voor mensen van alle leeftijden in de gebieden St Austell en Truro.

"Het gaat zo goed, het is onwerkelijk," zegt ze. "We hebben neurodiverse kinderen gehad die helemaal uit hun schulp kropen en van nul naar held gingen, met behulp van duiken als medium voor een betere mentale gezondheid. Het heeft ook een positief effect op de rest van het gezin.

Onderwateroefeningen in het zwembad

“We hebben een groot aantal fantastische instructeurs die gekwalificeerd zijn op het gebied van de vereisten voor toegankelijkheid voor gehandicapten, en ook vrijwilligers die met ons zijn doorgegroeid tot professioneel niveau om te helpen.”

Momenteel heeft Viewpoint een zwembadgroep voor kinderen vanaf acht jaar op één doordeweekse avond en een grote duikclub in het weekend voor iedereen, van gekwalificeerde jongeren tot senioren.

Een jonge stagiair

Beide clubs worden gerund tegen kostprijs, zegt Jones, waarbij zowel professionals als recreatieve duikers hun tijd vrijwillig inzetten. Ze hebben oefeningen opgezet en lessen die aspecten omvatten zoals blindduiken, grotduikscenario's, rifbescherming en snorkelervaringssessies, "allemaal gericht op het geven van een kind of volwassene de kans om vertrouwen op te bouwen in onze wateren en zeeën.

“We doen mee aan Dive Against Debris, geven les in mariene ecologie en werken aan een beter en schoner zeemilieu”, aldus Jones.

Gebruik van black-out maskers

Om de clubs te laten uitbreiden, is Viewpoint sinds november bezig met crowdfunding in de hoop £ 8,000 op te halen. Het grootste deel hiervan zou worden gebruikt voor een nieuwe luchtcompressor. "Sinds de onze kapot is gegaan, hebben we moeite gehad met het vullen van de enkele cilinder om ze klaar te maken voor gebruik, en uiteindelijk hebben we een retourreis van 24 mijl afgelegd om ze te vullen," zegt Jones.

De donaties zouden ook een klein aantal extra cilinders, BC's, leien en vis-ID-kaarten bekostigen, zegt ze – en daarnaast de kosten van het zwembad dekken en de flexibiliteit om concessionele lidmaatschappen te verstrekken aan gezinnen met een lager inkomen. Het fonds haalde aanvankelijk £ 1,645 op, maar is de afgelopen weken stil geworden.

"Onze gekwalificeerde professionele duikers en gehandicapte vrijwilligers zijn klaar om te gaan," zegt Jones. "Iedereen kan duiken en we willen ze graag een plek bieden om te leren." De GoFundMe-pagina kan hier worden gevonden.

