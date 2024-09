Veelvoorkomende duikongevallen, duikongevallen op afstand en de DAN-hulplijn

De gerespecteerde vice-president van de medische diensten van Diver Alert Network, dr. Matias Nochetto, zal inspiratie en educatieve presentaties geven tijdens de inauguratie GO Duikshow ANZ (vindt plaats op het Sydney Showground op 28-29 september).

Dr. Nochetto werd in 1994 een gecertificeerde duiker en een SSI instructeur in 1999. Hij voltooide zijn medische opleiding opleiding in 2001 aan de Universidad de Buenos Aires (UBA), in Argentinië. Later schreef hij zich in voor een driejarige klinische en onderzoeksfellowship in hyperbare en duikgeneeskunde in Mexico-Stad.

Met een achtergrond in toxicologie en een interesse in het leven in de zee, werd hij eind 2001 uitgenodigd om een ​​lezing te geven voor een DAN-UHMS CME-cursus in Cozumel. Sindsdien is hij parttime gaan werken bij DAN, waar hij lezingen geeft, opleiding gebeurtenissen, vertalen opleiding programma's en het promoten van de missie van DAN in heel Zuid-Amerika en het Caribisch gebied.

In 2006 kreeg hij een fulltimeaanstelling aangeboden op het hoofdkantoor van DAN in Durham, North Carolina, waar hij sinds 2007 werkt.

Tegenwoordig is Dr. Nochetto Vice President of Medical Services bij DAN, waar hij de ruggengraat van het Divers Alert Network runt. Hij leidt een team van paramedici, verpleegkundigen en artsen op vier continenten die wereldwijd meer dan 3,500 noodoproepen in vijf talen en ongeveer 5,000 medische vragen per jaar afhandelen.

Bij DAN werkt hij ook samen met een team om verschillende DAN-medische programma's te ontwikkelen en te implementeren op verschillende niveaus, van leken tot professionals in de gezondheidszorg.

Nochetto is mede-cursusdirecteur van de DAN-UHMS duikgeneeskunde-opleiding, momenteel het langstlopende CME-programma in zijn soort, dat sinds 1982 artsen opleidt in duikgeneeskunde. Hij is regelmatig gastdocent bij cursussen en programma's duikgeneeskunde internationaal.

Hij was auteur en medeauteur van verschillende artikelen, wetenschappelijke publicaties en opleiding programma's voor DAN en andere instituten of organisaties. Hij is ook lid van DAN's Institutional Review Board sinds de oprichting in 2010.

Veelvoorkomende duikongevallen, duikongevallen op afstand en de DAN-hulplijn

Mis het seminar over duikgezondheid en -veiligheid van DAN niet, gepresenteerd door Dr. Matias Nochetto, op het ANZ/Inspiration Stage op zondag 29 september vanaf 1 uur.

Dr. Nochetto, DAN VP of Medical Services, bespreekt veelvoorkomende duikletsels (symptomen, eerste hulp, behandeling), duikongevallen op afstand (uitdagingen en casusvoorbeelden) en de noodhulplijn van DAN.

Dit wordt ongetwijfeld een interessante en tot nadenken stemmende seminar, ongeacht of u een beginner bent in de duiksport, een ervaren duiker of een doorgewinterde technisch duiker.

De GO-duikshow ANZ

Dit jaarlijkse evenement vindt dit jaar plaats op 28-29 september de Sydney Showground in het Olympisch Park, is bedoeld om het allerbeste van onze onderwaterwereld aan iedereen te laten zien, van beginnende duikers die overwegen om te gaan duiken of hun instapcursussen hebben afgerond, tot gevorderde duikers, tot en met technische duikers en ervaren CCR duikers.

Er zijn verschillende podia: de Main Stage, de Foto Stage, de Australia/New Zealand Stage, de Inspiration Stage en de Tech Stage – waar tientallen sprekers van over de hele wereld te gast zullen zijn, evenals een groot aantal interactieve functies voor jong en oud, van VR-duikervaringen, een demonstratiebad en nog veel meer.

Rondom de podia en features zal een breed scala aan exposanten aanwezig zijn, van toeristenbureaus en touroperators tot resorts, liveaboards, opleiding agentschappen, detailhandelaren, fabrikanten en natuurbehoudsorganisaties.

De GO Diving Show UK 2024, die nu voor de vijfde keer wordt gehouden, trok dit weekend meer dan 10,000 bezoekers en besloeg een oppervlakte van 10,000 vierkante meter tentoonstellingsruimte, en de variant uit Australië en Nieuw-Zeeland streeft ernaar dit niveau de komende jaren te bereiken.

Toegang tot de eerste GO Diving Show ANZ is volledig gratis – registreer u hier om je tickets te bemachtigen voor wat ongetwijfeld hét duikevenement van 2024 in Australië is. Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein en de locatie is gemakkelijk te bereiken met voldoende vervoersmogelijkheden, dus noteer de data nu in uw agenda en bereid u voor op een episch weekend waarin alle vormen van duiken worden gevierd.