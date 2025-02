Koralen jagen vanaf een Nederlands groot schip – Darwin 200

Sluit je aan bij Maria Bollerup en Rannva Joermundsson op het hoofdpodium van de GA Duikshow in maart voor een reis aan boord van het 100 jaar oude Nederlandse zeilschip Osterschelde, dat een twee jaar durende reis rond de wereld onderneemt in de voetsporen van Charles Darwin.

Terwijl wetenschappers en Darwinleiders aan boord van het schip gingen in naam van natuurbehoud en educatie, waren Maria en Rannva aan boord als wetenschappelijke duikers. Ze waren bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van de koraaltransecten van de reis.

Maria reist door Frans-Polynesië en neemt je mee duiken onder parelkwekerijen in the middle of nowhere (letterlijk!) en het meten van koraal in het kanaal ter wereld met de meeste haaien. Ze vertelt een verhaal over de veerkracht en hoop van onze riffen.

Rannva steekt de Atlantische Oceaan over en vertelt over de ontwikkeling van het programma. Ook inspireert hij u met de Darwin 200 Journey. Tot slot neemt hij u mee duiken naar werkelijk ongewoon koraal.

Maria Bollerup is een technisch duiker instructeur, een rebreather-grotduiker en een ontdekkingsreiziger die sinds zijn 18e als professionele duiker de wereld heeft doorkruist.

Als Deense begon haar duikcarrière in Denemarken, waar haar interesse in onderwaterarcheologie haar op 16-jarige leeftijd naar archeologische vindplaatsen bracht, waarbij ze artefacten in dorpen uit het stenen tijdperk in kaart bracht en verzamelde in samenwerking met lokale musea.

Het is haar passie voor wetenschap, in combinatie met haar toegewijde carrière binnen de duikindustrie, die heeft geleid tot haar betrokkenheid bij een reeks wetenschappelijke duikprojecten, waaronder het grotverkenningsproject Xunaan-Ha-expeditie in Mexico in november 2021; een project dat werd ondersteund door Rolex als onderdeel van het Perpetual Planet Initiative, en de succesvolle Expeditie Buteng in Zuidoost-Sulawesi, Indonesië in oktober 2024.

In de hoop toekomstige onderwaterambassadeurs positief te beïnvloeden, heeft Maria opgericht en gerund Blue Venture-duiken; een groothandel duik reizen bureau gericht op jonge backpackers uit Europa. Door veilig duiken en high te bieden opleiding normen bij inspirerende duikcentra, voor jonge en onervaren duikers op en buiten de gebaande paden, probeert ze de belangstelling voor onze oceanen en het behoud ervan te vergroten.

Als vrouwelijke technisch duiker en pleitbezorger voor op verkenning gebaseerd duiken, werd ze gekozen als ambassadeur voor de wereldwijde gemeenschap Girls That Scuba, die te zien is in PADI's rebreather opleiding materialen, geselecteerd als Team Diver voor Fourth Element, en verkozen als lid van The Explorers Club.

Rannva Joermundsson komt oorspronkelijk van de Faeröer en woont nu in Cornwall. Ze is hoofd verkoop bij Fourth Element.

Ze duikt sinds 2008 en is gepassioneerd om jongeren, met name vrouwen, aan te moedigen om de wereld van het technisch duiken en grotduiken te betreden.

Rannva richtte samen met Maria Bollerup Nixie Expeditions op en samen leidden ze het project voor de succesvolle Expeditie Buteng in Zuidoost-Sulawesi, Indonesië in oktober 2024.

Andere projecten van Rannva omvatten het dienen als Expeditie Duikinstructeur op een privé-expeditie naar Antarctica, waarbij onderzeeër- en helikopteroperaties betrokken waren. Ze nam ook deel aan de Xunaan-Ha-expeditie van 2021 in Mexico, ondersteund door Rolex's Perpetual Planet Initiative.

Meer recent sloot Rannva zich aan bij het Darwin200-project, voltooide een transatlantische oversteek op een groot schip en ontwikkelde een koraaltransectproject in Brazilië. Tot slot diende ze als Expeditie Duikinstructeur het organiseren van duiklogistiek voor 30 personen tijdens een privé-expeditie naar Cocoseilanden en de Galapagoseilanden in januari 2025.

Rannva is een openbare spreker, lid van de Explorers Club en maakt deel uit van het Explorers Club Watch Committee. Daarnaast is ze vlaggendrager voor WINGS Women in Discovery.

