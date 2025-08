Voor en na 2000: hoe de duikveiligheid veranderde

Duiken lijkt soms wel een traag proces te zijn, maar hoewel factoren als betere uitrusting en training ons in de loop der tijd veiliger hebben gemaakt, hebben andere factoren, zoals demografie en kenmerken van duikers, een hele reeks nieuwe uitdagingen met zich meegebracht.

In een nieuw statistisch onderzoek heeft de vooraanstaande duikmedische expert Dr. John Lippmann de dodelijke duikongevallen die in het laatste kwart van de 20e eeuw in Australië plaatsvonden, geanalyseerd en vergeleken met die uit het eerste kwartaal van de 21e eeuw, om vast te stellen wat er is veranderd.

Er wordt aangenomen dat minstens 57,000 Australiërs jaarlijks duiken, naast de vele buitenlandse toeristen die het continent bezoeken om te duiken, met name in Queensland. Duiken is onder Australiërs niet zo sterk gegroeid als onder sommige andere bevolkingsgroepen wereldwijd, zegt Dr. Lippmann. Het aantal instapcertificeringen lijkt rond de jaren 1980 en 90 een piek te hebben bereikt.

Het onderzoek van Dr. Lippmann is gebaseerd op informatie over sterfgevallen die verband houden met duiken, afkomstig uit de database van de Australasian Diving Safety Foundation, die hij beheert, en de Nationaal Coroniaal Informatie Systeemen houdt rekening met politie, getuigen en postmortem rapporten.

Meer vrouwelijke duikers

1972 werd als uitgangspunt voor de studie genomen, omdat dat het jaar was waarin de officiële, regelmatige rapportage van Australische duikdoden begon. In de eerste periode van 1972 tot 1999 waren er 236 doden, terwijl de kortere periode van 2000 tot 2021 194 doden opleverde.

Het gemiddelde aantal sterfgevallen per jaar steeg licht tussen de twee periodes, van 8.4 naar 8.8. In de 21e eeuw vielen er meer vrouwelijke duikers onder de doden (van 17 naar 24%), omdat er toen meer vrouwen doken.

Opleidingsorganisatie PADI zegt dat 33% van de certificeringen die zij in de eerste periode heeft afgegeven, voor vrouwen was, vergeleken met 39% in de tweede periode. Volgens Dr. Lippmann zijn vrouwen statistisch gezien ondervertegenwoordigd bij de dodelijke slachtoffers.

Van het grootste belang is dat de mediane leeftijd van duikdoden aanzienlijk steeg tussen de periodes, van 33 naar 47, naarmate de bestaande duikpopulatie ouder werd. Het percentage slachtoffers onder 45-plussers steeg van 24 naar 57%.

Gedurende de halve eeuw nam de leeftijd van de slachtoffers gestaag toe, met ongeveer vijf jaar per decennium. Dit kwam overeen met de veroudering van duikers en de toenemende vergrijzing van een bredere en vaak oudere bevolking die zich tot de duiksport aangetrokken voelde – en daarmee een toename van leeftijdsgebonden aandoeningen, met alle gevolgen van dien voor de duikveiligheid.

Het aantal hartgerelateerde invaliderende aandoeningen dat bij dodelijke incidenten betrokken was, is in de latere periode meer dan verdubbeld (van 12 naar 26%), omdat duikers ouder werden en vaker zwaarlijvig werden. Het is waarschijnlijk dat degenen die overleden, vaker zwaarlijvig waren dan de algemene bevolking.

Nog een onderzoek door Dr. Lippmann gemeld Divernet Eerder dit jaar werd onthuld dat twee derde van de slachtoffers van de meer dan 300 sterfgevallen bij snorkelen en freediven in Australië deze eeuw overgewicht of obesitas had. Bijna de helft van hen had onderliggende gezondheidsproblemen die hen vatbaarder zouden maken voor hartritmestoornissen.

Betere training

In het begin van de periode 1972-99 was er minder formele training beschikbaar voor duikers. Als gevolg hiervan vielen er in de latere periode minder doden onder niet-gecertificeerde duikers (5%, een daling ten opzichte van 20%) of duikers die een training volgden (6%, een daling ten opzichte van 8%).

Het aantal duikers dat alleen onder water om het leven kwam, is in de 21e eeuw enigszins afgenomen. In de voorgaande periode was 11% van de slachtoffers solo gaan duiken en was slechts 17% van de slachtoffers tijdens het dodelijke incident vergezeld door een buddy. De helft van degenen die met een buddy op pad waren gegaan, was vóór het incident uit elkaar gegaan en 18% tijdens het incident (over andere incidenten werd geen melding gemaakt).

Bij de incidenten in de 21e eeuw ging 12% van de duikers alleen op pad, 27% was met een buddy toen ze overleden en 40% was van hen gescheiden vóór en 15% tijdens het dodelijke incident.

Het aantal incidenten waarbij sprake was van een gastekort daalde enigszins tussen de perioden, van 30 naar 25%. Verbeteringen in drukmeters droegen hier waarschijnlijk aan bij, terwijl de geleidelijke introductie van BC's vanaf begin jaren 1970 zou hebben bijgedragen aan de daling van het aantal primaire verdrinkingsincidenten (van 47 naar 36%).

Gewichtsverlies

Het aantal dodelijke slachtoffers door loodgordels en trimvesten daalde tussen de perioden – maar niet zo sterk. In de eerdere periode had 13% van de slachtoffers hun lood afgeworpen en had 23% hun trimvest (deels) opgeblazen. Van de 34 duikers die dat wel hadden gedaan, hadden er echter slechts vier ook hun lood afgeworpen. Vooral in het begin van de eerste periode hadden 57 slachtoffers helemaal geen trimvest gebruikt.

In de latere periode had 17% van de dodelijke slachtoffers hun gewicht afgeworpen en werden 44 duikers (32%) aangetroffen met opgeblazen of gedeeltelijk opgeblazen trimjackets, van wie er 11 ook hun gewicht hadden afgeworpen. Op drie na droegen alle slachtoffers een trimjacket.

Het aantal gevallen van gewichtsverliezen "blijft veel te laag en suggereert dat deze potentieel levensreddende handeling nog steeds niet voldoende is ingeburgerd", aldus dr. Lippmann. "Adequate training en daaropvolgende periodieke versterking zijn noodzakelijk om dergelijke handelingen automatisch te maken in het geval dat een duiker bewusteloos dreigt te raken onder water."

Predisponerende factoren

De belangrijkste predisponerende factoren (PF's) voor sterfgevallen in de eerdere periode waren onervarenheid (40%), slechte planning (33%), uitrusting (30%) en gezondheid (24%), aldus dr. Lippmann. De grootste verandering in PF's tussen de twee perioden was de toename van gezondheidsgerelateerde factoren, voornamelijk omdat duikers ouder werden, maar ook door dieet en beweging.

De belangrijkste planningsproblemen hadden te maken met de beslissing om te duiken in ongunstige omstandigheden, zoals ruwe zee, sterke stromingen of golven, slecht zicht en zeer koud water. De beslissing om alleen of apart te gaan, droeg waarschijnlijk bij aan 35 doden.

Het meest voorkomende gebrek aan apparatuur was het ontbreken van een BC (vooral in de beginjaren) of het gebruik van een defect apparaat. Andere problemen, in afnemende volgorde, waren onder meer overgewicht, regelaar of tankklepfouten, ontbrekende of te strakke wetsuits, defecte of ontbrekende drukmeters en verloren vinnen.

Het niet gebruiken van richtlijnen in slibrijke grotten of wrakken leidde in de eerdere periode tot 10 doden. Defecten aan de apparatuur waren de meest waarschijnlijke oorzaken van primaire verdrinkingen en, in mindere mate, longbarotrauma/arteriële gasembolieën.

Gezondheidsgerelateerde PF's werden geïdentificeerd bij 24% van de sterfgevallen tussen 1972 en 99 en droegen waarschijnlijk direct bij aan 18%. Hartgerelateerde factoren werden geïdentificeerd bij 30 sterfgevallen, waarvan tweederde betrof ernstige en vaak niet-gediagnosticeerde ischemische hartziekte (IHD).

PF's uit de 21e eeuw

Gezondheidsgerelateerde longfibrose werd in de latere periode het meest voorkomend. Bij 53% van de slachtoffers werd deze vastgesteld en waarschijnlijk droegen ze rechtstreeks bij aan 40% van de sterfgevallen, voornamelijk IHD en andere hartgerelateerde problemen.

Van de 163 slachtoffers van wie de BMI werd geregistreerd, werd 43% geclassificeerd als zwaarlijvig of ernstig zwaarlijvig (in de eerdere periode werd de BMI minder vaak geregistreerd).

In de latere periode was gebrek aan ervaring een waarschijnlijke oorzaak van 30% van de sterfgevallen en tekortkomingen in de planning kwamen in ten minste 29% voor. Dit had wederom voornamelijk te maken met het vertrekken onder ongunstige omstandigheden, het alleen duiken of het overeenkomen om uit elkaar te gaan.

Bij 21% van de sterfgevallen in de 21e eeuw werden problemen met reeds bestaande apparatuur vastgesteld. De grootste boosdoeners waren onnauwkeurige cilinderdrukmeters, gevolgd door defecte cilinderdrukmeters. regelgevers, grove overbelasting, defecte BC's, lekkende cilinderkleppen, verkeerd geconfigureerde cilinder/regelaar combinaties, verkeerde gasmengsels of verontreinigingen en defecte CCR-sensoren.

Volgens Dr. Lippmann zijn ongelukken met materieel tegenwoordig vaker te wijten aan slecht onderhoud of onbekendheid met het materieel.

De leeftijdsfactor

"Hoewel er geen sprake is geweest van een significante stijging van het gemiddelde aantal jaarlijkse sterfgevallen tussen de periodes 1972-1999 en 2000-2021, is er wel een substantiële toename geweest in de leeftijd van de slachtoffers en het aandeel vrouwen", concludeert hij.

"De toegenomen beschikbaarheid van trainingen en het alomtegenwoordige gebruik van BC's en cilinderdrukmeters in de loop van de tijd hebben waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld bij het terugdringen van het aantal gevallen van primaire verdrinking.

De toenemende leeftijd van de deelnemers, in combinatie met dieet- en bewegingsfactoren, gaat echter gepaard met een hogere prevalentie van hartaandoeningen en obesitas, wat leidt tot een toename van het aantal sterfgevallen door hartproblemen. Verbeterde gezondheidsvoorlichting en -bewaking, met name onder oudere duikers, zijn essentieel om dergelijke sterfgevallen te verminderen.

“Bovendien zouden verbeterde duikplanning, met inbegrip van de keuze van duiklocaties en de beoordeling van de heersende en potentiële omstandigheden, evenals strakkere buddysystemen, toenemende ervaring en ingebedde noodprotocollen voor het aan de oppervlakte komen, het aantal dodelijke slachtoffers moeten verminderen, vooral bij minder ervaren duikers.”