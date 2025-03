BDMLR doet dappere poging om gestrande griend in Cornwall te redden

Op donderdag 20 maart, Redding van Britse duikers in zee (BDMLR) ontving meerdere oproepen over een walvis in de branding bij Gwithian Towans Beach, nabij Hayle, Cornwall. De walvis, een langvinnige griend, werd spartelend gezien toen hij door de uitgaande vloed in het ondiepe strand werd gespoeld.

Het regionale team van BDMLR met speciaal getrainde Marine Mammal Medics reageerde en Falmouth Coastguard Operations Centre werd ook gecontacteerd en het Portreath-team kwam ter plaatse om de openbare veiligheid te beheren. De omstandigheden waren zonnig en helder, maar met een zeer sterke wind en relatief kalme zeeën met kleine golven.

Toen de BDMLR-medici arriveerden, lag de walvis volledig aan de rechterkant gestrand, terwijl het tij nog steeds uitging. Mensen uit het publiek hielpen de walvis water te geven om te voorkomen dat hij zou uitdrogen en groeven een klein kanaal om water uit de zee naar hem toe te laten stromen. Het is belangrijk om te voorkomen dat de huid van een walvis uitdroogt, wat snel gebeurde door de zon en de wind, en het publiek bleek een grote hulp in deze, de eerste fasen van de reddingsactie.

Het publiek heeft een kanaal gegraven om water naar de gestrande griend te krijgen

De walvis, geïdentificeerd als een vrouwtje van drieënhalve meter, had een paar oude, goed genezen wonden op haar rug voor de rugvin en een kleine, maar diepere verwonding in de borst die licht geïnfecteerd leek en een paar parasieten bevatte. De ademhalingsfrequentie was ongeveer vijf ademhalingen per minuut, maar binnen een half uur begon het te verbeteren en daalde tot drie ademhalingen per minuut toen ze rechtop werd gezet en de eerste hulp haar comfortabeler maakte.

Beoordeling door gespecialiseerde zeezoogdierenartsen gaf aan dat de walvis in matige lichaamsconditie was en dat er geen andere significante problemen zichtbaar waren, dus werd besloten om het dier weer te laten drijven. Dit betekende wachten tot het tij terugkeerde, omdat er geen veilige manier is om een ​​dier van deze omvang en dit gewicht te verplaatsen zonder meer schade en stress te veroorzaken. Grienden zijn echter normaal gesproken een zeer sociale soort en deze leek alleen te zijn, zonder dat er andere dieren in het gebied waren gezien, wat ook in overweging werd genomen.

Het team gebruikte zijn speciale walvisreddingspontonsysteem om de walvis rechtop te houden. Dit systeem stelt BDMLR in staat om een ​​dier veel sneller weer te laten drijven dan te wachten tot het tij het volledig heeft laten drijven, wat tijd en stress voor het dier bespaart. Zodra het water diep genoeg was, liep het team met de walvis naar buiten en gaf het hem de tijd om te herstellen voordat het probeerde hem vrij te laten.

De griend werd in een walvisreddingsponton geplaatst

Uiteindelijk leek het dier te proberen te zwemmen, dus werd het losgelaten en ging het de baai in, waarbij het zich omdraaide om parallel aan de kust in westelijke richting te gaan. Toen het eenmaal uit het zicht was, maakte het team de zeer lange wandeling terug naar de parkeerplaats met veel spullen.

Helaas strandde de walvis een uur of zo later weer aan de andere kant van de baai bij St Ives. Meerdere teamleden verhuisden naar de plaats van het delict, samen met het St Ives Coastguard Rescue Team. De walvis zwom echter vrij tussen de rotsen op een opkomend tij, waardoor het te riskant was om hem te pakken. Hij werd ongeveer een uur lang geobserveerd terwijl hij langs de kustlijn bewoog. Toen het donker werd, wist de walvis zich om te draaien en naar zee te gaan, maar hij verdween snel uit het zicht. Het team trok zich op dit punt weer terug.

Helaas werd de walvis bij het eerste ochtendgloren van 21 maart verplaatst, maar hij stierf die nacht.

Helaas is de griend, ondanks een dappere poging, omgekomen

BDMLR wil graag de vele leden van het publiek bedanken voor hun steun en assistentie, evenals de teams van de Maritime Coastguard Agency die voor veiligheid en crowd control zorgden. Ook een grote dank aan alle vrijwillige Marine Mammal Medics en personeel voor hun aanwezigheid en coördinatie van het incident. Dit was een langdurig en uitputtend incident dat werd bemoeilijkt door de grote afstand tot het dichtstbijzijnde toegangspunt en de harde wind, maar er was gedurende het hele incident uitstekend teamwerk. Het dier zal nu een autopsie ondergaan om te ontdekken welke onderliggende en ondetecteerbare aandoening het had waardoor het strandde.

Als u een gestrande walvisachtige vindt, bel dan de BDMLR-hulplijn op 01825 765546. Zij kunnen u direct advies geven en zo snel mogelijk hun hulpverleners, dierenartsen en apparatuur naar het gebied sturen.

Fotocredit: BDMLR/Gavin Parsons