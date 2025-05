Laat uw zintuigen ontwaken in Anthony's Key Resort

We weten allemaal dat duiken een zen-achtige sfeer heeft en een gevoel van rust en ontspanning teweegbrengt. Maar waarom zou u het niet naar een hoger niveau tillen met een meeslepende retraite die duiken en snorkelen combineert met yoga, inclusief een unieke onderwatersessie?

Gelegen aan de rand van het Meso-Amerikaanse Barrièrerif, de al lang bestaande Anthony's Key Resort is al tientallen jaren dé bestemming voor duikers die op zoek zijn naar de perfecte combinatie van natuurlijke schoonheid en boeiende activiteiten.

Dit 3,6 hectare grote resort is een familiebedrijf en wordt door een familie beheerd. Het biedt een scala aan unieke accommodaties, van bungalows aan het water met een schitterend uitzicht op de Caraïben tot afgelegen verblijven op de heuvels die pure privacy beloven. Alle accommodaties zijn voorzien van airconditioning, een plafondventilator, een minikoelkast en een koffiezetapparaat. Er zijn geen telefoons of tv's in de kamers, waardoor u echt kunt ontsnappen aan de stress van het dagelijks leven.

Luchtfoto van Anthony's Key Resort

Trek gekregen? Proef de smaken van de eilanden bij de gerenommeerde Ankor Seafood Grill, waar dagelijks drie heerlijke à-la-cartegerechten worden geserveerd, met overheerlijke gerechten zoals versgevangen kreeft, snapper en de kenmerkende prime rib van de chef, allemaal direct aan het water.

Dorstig? Begin je ochtend met de barista's van Coast Coffee in de hoofdlobby van AKR. Ze bieden een selectie premium, lokaal geproduceerde koffiebonen en kunnen je perfecte kopje koffie, thee en heerlijke ijskoude drankjes voor je maken. Dit is ook een geweldig uitje voor een middagje weg.

De AKR Pool Bar is de ideale plek om af te koelen met een verfrissende cocktail – en als u toch een duik neemt, hoeft u daarvoor niet eens het zwembad uit!

De uitnodigende Pool Bar is een van de drie bars in Anthony's Key Resort

De hele dag en tot in de avond hebben gasten de keuze uit twee andere aantrekkelijke bars: Frangipani Bar and Lounge en de Ankor Bar. Er is een breed scala aan dranken verkrijgbaar, van bier, wijn en sterke drank tot enkele van de kenmerkende cocktails van het resort. Dit zijn de perfecte locaties om een ​​dag vol te genieten van alles wat AKR te bieden heeft.

Accommodatie, eten en drinken zijn dus geregeld, maar of u Anthony's Key Resort nu wilt gebruiken als uitvalsbasis om de onderwaterwonderen van Roatan te verkennen, om enkele van de topattracties van dit Caribische eiland te verkennen, of om gewoon te ontspannen en te ontsnappen aan de stress en spanningen van het dagelijkse leven, het resort heeft alles voor u.

Ga op ontdekkingstocht…

Het water in de lagune van het resort is de meeste dagen van het jaar kalm en rustig, en kajakken of paddleboarden is een fantastische manier om een ​​ochtend of middag door te brengen. U kunt rustig rond het resort peddelen of naar Bailey's Key gaan voor een rustig strandje voor een siësta.

Als je het zoute water even zat bent, kun je je nog steeds verfrissen met een duik in het 30 bij 60 meter grote, ingegraven zoetwaterzwembad van Anthony's Key. Met een diepte van 4 meter is het perfect om baantjes te trekken of gewoon te ontspannen na een dag vol avontuur.

Breng wat tijd door op Maya Key

U kunt ook naar het privé-eiland Maya Key gaan. Hier kunt u wandelen door de prachtige en vakkundig onderhouden tuinen van het eiland, of het dierenreservaat verkennen, compleet met vriendelijke kapucijnapen, exotische vogels en junglekatten die allemaal inheems zijn in dit gebied. Het turquoise water van de privéstranden en de pier nodigt u uit om te gaan snorkelen. Wanneer u toe bent aan ontspanning, kunt u ontspannen op het 5,000 vierkante meter grote terras, waar zich ook een uitnodigend zwembad van 70,000 liter bevindt.

Ga duiken

Anthony's Key Resort wordt al meer dan 50 jaar beschouwd als een van de beste duikresorts, dus of u nu uw eerste duik neemt vin Voor wie de stap wil zetten in de wereld van het duiken – AKR is een geweldige plek om je instapcertificaat te halen – of om je duikvaardigheden uit te breiden, of gewoon de wateren bij Roatan wil verkennen, is de Anthony's Key Resort Dive Shop dé plek voor jou.

Het centrum beschikt over een vloot van moderne Pro 42 en Pro 48 duikboten (de grootste van het eiland) en er zijn maar liefst 35 verschillende duiklocaties binnen een straal van vijf tot dertig minuten varen. Er worden drie bootduiken per dag aangeboden, evenals twee keer per week nachtduiken. Er zijn ook regelmatig geplande snorkeltrips gedurende de dag op een speciale snorkelboot van 30 meter.

Anthony's Key Resort beschikt over een vloot duikboten

De wateren van Roatan zijn het hele jaar door gemiddeld zo'n 80 graden Celsius, en samen met het uitstekende zicht maakt dat het een sublieme plek voor duikers. Enkele van de populairste locaties zijn het 230 meter lange wrak El Aguila, dat na het zinken in 1989 door AKR werd geborgen en in 1997 naar Roatan werd gebracht en op 100 meter diepte als kunstmatig rif werd afgezonken. Het wrak is nog steeds prima te duiken, ondanks de schade die orkaan Mitch aanrichtte. Het wrak Odyssey, een ander wrak uit AKR's kunstmatige rifprogramma, is met zijn 300 meter lengte een van de grootste scheepswrakken van het eiland en ligt nu op 120 meter diepte voor de noordkust. En natuurlijk de beroemde haaienduik van Anthony's Key Resort, waar gasten van dichtbij kennis kunnen maken met verschillende Caribische rifhaaien.

De duikshop heeft een ruime keuze aan huuruitrusting, dus u hoeft zich geen zorgen te maken over het meenemen van uw eigen uitrusting als u dat niet wilt. AKR is bovendien de thuisbasis van Cornerstone Medical Services en een hyperbare kamer, wat duikgasten extra gemoedsrust geeft.

Of ontspan…

Als ontspanning het belangrijkste is van uw vakantie, dan kunt u terecht bij de Ixora Spa, die beschikt over twee massageruimtes, een gezichtsbehandelingsruimte en een nagelverzorgingslounge. Hier kunt u genieten van een ruime keuze aan massages, lichaamspakkingen, gezichtsbehandelingen en pedicures/manicures.

En niets ontspant de geest meer dan een beetje winkelen, en u kunt ter plaatse door de Seaside Gifts en Foto voor handgemaakte sieraden, T-shirts, ansichtkaarten, zonnebrillen en nog veel meer.

Paddleboarden bij Anthony's Key Resort

Duiken of ontspannen – of waarom niet allebei?

Tijdens de speciale yogaretraite van een week in augustus kunt u genieten van duiken en ontspannen.

De yoga retraite (23-30 augustus 2025) omvat zeven nachten accommodatie in een bungalow op de heuvel of aan het water, drie maaltijden per dag, duiken of snorkelen, een ontmoeting met dolfijnen, verschillende groepsactiviteiten (welkomst- en afsluitingscirkels, groepsdiners en avondbijeenkomsten), een excursie naar Maya Key en verschillende yogasessies, waaronder yoga bij zonsopgang, paddleboard-yoga en een unieke onderwateryoga-ervaring.

Het arrangement is inclusief retourvervoer van en naar de luchthaven, een welkomstcocktail en een introductie, gratis kajaks en paddleboards en gratis wifi op de kamers en in de gemeenschappelijke ruimtes.

De prijzen variëren van $ 1,282 voor een Hill Superior Bungalow tot $ 1,457 voor een Key Superior Bungalow. Prijzen zijn per persoon, op basis van een- of tweepersoonskamers, en zijn exclusief belastingen.

Yogaretraite bij Anthony's Key Resort

Linda Sue Dingel

Linda is een PADI-cursusdirecteur en DAN instructeur Trainer met meer dan 45 jaar ervaring in reizen en duiken over de hele wereld en meer dan 3,500 geregistreerde duiken. Ze brengt haar expertise en passie voor verkenning mee naar het eiland en deelt inzichten en inspiratie met andere duikers.

Linda staat in het Guinness Book of World Records voor twee evenementen met Dixie Divers in Deerfield Beach, Florida: de langste menselijke keten onder water (2018) en de grootste schoonmaakactie onder water (2019).

Zij was de voormalige directeur van Scuba Operations bij het eerste duikcentrum van de VS, Dive N Surf, in Redondo Beach, Californië.

Terri en Linda Sue samen aan het duiken in Anthony's Key Resort

Terri Zimmerman

Terri is een gecertificeerde yoga instructeur, en ze zal haar expertise inzetten met een holistische benadering die fysieke houdingen, ademhalingsoefeningen en mindfulness integreert. Terri's persoonlijke lessen verbeteren het algehele welzijn en integreren onze verbinding met de natuur, zowel boven als onder water.

Ze staat bekend om haar levendige, dynamische vinyasa flowlessen, afgewisseld met intervallen met krachtopbouwende bewegingen die ervoor zorgen dat haar studenten zich geïnspireerd en vrolijk voelen.

Terri geeft ook Yin- en beginnersyogalessen, wat inhoudt dat alle leerlingen plezier hebben op de mat, maar toch uitgedaagd worden. Zo kunnen leerlingen van alle niveaus meedoen met hun yogabeoefening.

Foto's door Walt Stearns en AKR Foto Roatán