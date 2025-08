Australische inspanningen voor het behoud van het mariene milieu

Paul Gamblin, CEO van de Australian Marine Conservation Society, zal op het ANZ / Inspiration Stage in Sydney te zien zijn. GA Duikshow in september, waar hij zal spreken over verschillende aspecten van natuurbehoud in Australië.

Nadat hij als tiener gefascineerd raakte door de kust van West-Australië en het Ningaloo-rif en in de jaren negentig vrijwilligerswerk deed bij schildpaddenonderzoek, werd Paul woordvoerder van de oorspronkelijke campagne voor Ningaloo begin jaren 1990 (waarin AMCS een belangrijke rol speelde). Deze campagne versterkte de bescherming van het gebied en zorgde ervoor dat het op de Werelderfgoedlijst kwam te staan.

Paul leidde vervolgens het werk van WWF-Australië om riffen en eilanden voor de kust te beschermen tegen olie- en gaswinning, en maakte deel uit van de gezamenlijke inspanningen die leidden tot de Kimberley-beschermingsstrategie en 's werelds grootste beschermde zeegebied in de federale wateren van Australië (en in Antarctica). Paul werkte in Europa samen met WWF International en was de architect van de campagne om leiders wereldwijd bewust te maken van de dringende noodzaak van oceaanbescherming en de relatie met het klimaat.

Voordat hij de rol van CEO op zich nam, was Paul WA-directeur bij AMCS en leidde hij de Bescherm Ningaloo campagne om de prachtige Exmouth Gulf en Ningaloo te beschermen tegen industrialisatie en werkte aan een reeks prioriteiten op het gebied van oceanen, natuur en klimaat op nationaal niveau.

De GO Diving Show vindt plaats op het Sydney Showground op 6 en 7 september

De GO-duikshow ANZ

Dit jaarlijkse evenement vindt dit jaar plaats op 6-7 september op het Sydney Showground in het Olympisch Park, is bedoeld om het allerbeste van onze onderwaterwereld aan iedereen te laten zien, van beginnende duikers die overwegen om te gaan duiken of hun instapcursussen hebben afgerond, tot gevorderde duikers, tot en met technische duikers en ervaren CCR duikers.

Er zijn verschillende podia: de Main Stage, de Foto Stage, de Australia/New Zealand Stage, de Inspiration Stage en de Tech Stage – waar tientallen sprekers van over de hele wereld zullen optreden. Ook zijn er tal van interactieve functies voor jong en oud, van VR-duikervaringen en een demonstratiebad tot een proefduikbad en nog veel meer.

Rondom de podia en features zal een breed scala aan exposanten aanwezig zijn, van toeristenbureaus en touroperators tot resorts, liveaboards, opleiding agentschappen, detailhandelaren, fabrikanten en natuurbehoudsorganisaties.

