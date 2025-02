Ben jij klaar voor de Extreme Location Freediving Challenge?

Marcus Greatwood en het NoTanx-team zijn gespecialiseerd in het verkennen van moeilijk bereikbare locaties voor freediving, zoals ondergrondse meren, waar ze vaak via één touw omhoog moeten klimmen – net als abseilen, maar dan andersom!

Op de GA Duikshowhet team zal zowel de basisvaardigheden van ontspanning als het opklimmen aan een touw aanleren – en ze geven je de kans om die vaardigheden te testen tijdens de Extreme Location Freediving Challenge!

Klim omhoog aan een touw van 25 meter hoog (een speciaal gebouwd frame zorgt ervoor dat je nooit meer dan een paar centimeter boven de grond hangt) en verlaag je hartslag vervolgens zodanig dat je je adem kunt inhouden.

Op beide dagen zijn er prijzen voor de snelste tijden! Ga naar stand 143 en ga de uitdaging aan!

De GO-duikshow

De GO-duikshow – de enige consumentenduik en reizen show in het Verenigd Koninkrijk – keert terug naar de NAEC Stoneleigh op 1-2 maart 2025, net op tijd om het nieuwe seizoen te starten, en belooft een weekend vol interactieve, educatieve, inspirerende en leuke content.

Naast het hoofdpodium – dit keer met als hoofdact tv-ster, auteur en avonturier Steve Backshall, die na een paar jaar afwezigheid een welkome terugkeer maakte naar de GO Diving Show, samen met NASA-getrainde NEEMO Aquanaut en hoofd van wetenschappelijk onderzoek bij DEEP Dawn Kernagis, collega-tv-presentator, auteur en eeuwige favoriet Monty Halls, Dr. Timmy Gambin, die het rijke maritieme en oorlogserfgoed van Malta zal bespreken, en het dynamische duo ontdekkingsreizigers Rannva Joermundsson en Maria Bollerup, die zullen praten over hun recente Expeditie Buteng in Indonesië – zijn er opnieuw speciale podia voor duiken in het Verenigd Koninkrijk, technisch duiken, onderwaterfotografie en inspirerende verhalen. Andy Torbet zal wederom MC zijn op het hoofdpodium en een presentatie geven over de uitdagingen van het fotograferen van technisch duiken voor tv-shows. Een lijst met alle sprekers, inclusief tijden, is te vinden hier.

Naast de podia zijn er tal van interactieve elementen - de altijd populaire grot, het gigantische trydive-zwembad, de meeslepende virtual reality tech-wrakduik, adem-inhoudworkshops en line-out-oefeningen, een zone voor mariene biologie en, nieuw voor 2025, uw kans om uw hand te proberen aan wrakkartering met de Nautical Archaeology Society en hun 'schipwrak' - allemaal verspreid over een steeds groter wordend aantal stands van toeristenbureaus, fabrikanten, opleiding agentschappen, resorts, liveaboards, duikcentra, retailers en nog veel meer.

Dit jaar zien we ook de NoTanx Zero2Hero-wedstrijd centraal staan. Deze competitie, gericht op beginnende freedivers, zal in eerste instantie 12 kandidaten laten deelnemen opleiding met Marcus Greatwood en het NoTanx-team in Londen eind februari. Vervolgens zullen vijf geselecteerde finalisten strijden op de GO Diving Show in het weekend van maart, inclusief statische apnea-sessies in het zwembad, om de algehele winnaar te vinden, die een week lang naar Marsa Shagra Eco-Village gaat, met dank aan Oonasdivers. Klik hier om u in te schrijven voor uw kans om mee te doen.

Voorverkooptickets nu verkrijgbaar!

Koop nu uw dagkaart voor £17.50 + boekingskosten en wees klaar voor een educatieve, opwindende en inspirerende ervaring! Of met zoveel sprekers gedurende de twee dagen, plus alle interactieve displays en exposanten om te bezoeken, waarom zou u er geen weekend van maken en een tweedaags ticket kopen voor £25 + reserveringskosten? Groepsticketprijzen voor 10+ personen zijn ook beschikbaar als u met uw centrum-/clubleden komt. Boek tickets op de website van Go Diving Show.

En zoals altijd is de ticketprijs inclusief gratis parkeren. En kinderen onder de 16 mogen gratis mee, dus neem de kids mee voor een fantastische familiedag!