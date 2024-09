Archeologie in het donker en een nieuwe CCR

Archeologie in de duisternis van overstroomde grotten en de nieuwe Halcyon Symbios CCR zullen de onderwerpen van gesprek zijn wanneer fotogrammetrie-expert en technisch duiken instructeur evaluator John Kendall betreedt het Tech Stage op de GO Duikshow ANZ op 28-29 september.

John is een ontdekkingsreiziger die gespecialiseerd is in onderwater 3D-modellering van archeologische en geologische vindplaatsen. Hij is betrokken geweest bij tientallen onderzoeken naar duiklocaties met behulp van fotogrammetrische technieken, waaronder het scheepswrak van Mars (1564), MS Estland (1994), het Panarea III-wrak (~300 v.Chr.) en de Cave of Bones, Brazilië (~11,000 jaar oud).

Hij is ook een instructeur Evaluator voor Global Underwater Explorers en zit op hun Opleiding Raad.

Zijn lezingen op het Tech Stage zijn:

Archeologie in het donker

GUE instructeur and photogrammetry expert John Kendall will be talking about using photogrammetry to document archaeological sites inside flooded caves. With projects in Europe and South America, John will be talking about the challenges, as well as the awesome results, of these projects.

Halcyon-symbiose

Halcyon Manufacturing are about to launch their new range of computers, stand-alone HUDs and their new chest-mount CCR. With wireless communication across the range, come and hear John Kendall give an overview of the new toys, as well as getting a sneak preview of the CCR.

De GO-duikshow ANZ

Dit jaarlijkse evenement vindt dit jaar plaats op 28-29 september de Sydney Showground in het Olympisch Park, is bedoeld om het allerbeste van onze onderwaterwereld aan iedereen te laten zien, van beginnende duikers die overwegen om te gaan duiken of hun instapcursussen hebben afgerond, tot gevorderde duikers, tot en met technische duikers en ervaren CCR duikers.

Er zijn verschillende podia: de Main Stage, de Foto Stage, de Australia/New Zealand Stage, de Inspiration Stage en de Tech Stage – waar tientallen sprekers van over de hele wereld te gast zullen zijn, evenals een groot aantal interactieve functies voor jong en oud, van VR-duikervaringen, een demonstratiebad en nog veel meer.

Rondom de podia en features zal een breed scala aan exposanten aanwezig zijn, van toeristenbureaus en touroperators tot resorts, liveaboards, opleiding agentschappen, detailhandelaren, fabrikanten en natuurbehoudsorganisaties.

De GO Diving Show UK 2024, die nu voor de vijfde keer wordt gehouden, trok dit weekend meer dan 10,000 bezoekers en besloeg een oppervlakte van 10,000 vierkante meter tentoonstellingsruimte, en de variant uit Australië en Nieuw-Zeeland streeft ernaar dit niveau de komende jaren te bereiken.

Toegang tot de eerste GO Diving Show ANZ is volledig gratis – registreer u hier om je tickets te bemachtigen voor wat ongetwijfeld hét duikevenement van 2024 in Australië is. Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein en de locatie is gemakkelijk te bereiken met voldoende vervoersmogelijkheden, dus noteer de data nu in uw agenda en bereid u voor op een episch weekend waarin alle vormen van duiken worden gevierd.