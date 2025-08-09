Adaptieve duiktherapie staat centraal

Lyndi Leggett is een pionier op het gebied van adaptieve duiktherapie en de oprichter van The Scuba Gym Australia, een non-profitorganisatie die zich toelegt op het transformeren van levens door de helende kracht van water. Ze zal op het hoofdpodium staan tijdens de GO Duikshow ANZ in september deelt ze boeiende verhalen over transformatie, bespreekt ze de wetenschap achter duiktherapie en benadrukt ze de diepgaande impact van de combinatie van revalidatie en milieuactivisme.

Lyndi en haar team zijn voornamelijk actief aan de Central Coast van Nieuw-Zuid-Wales en bieden gespecialiseerde duiktherapie aan mensen met een beperking, waaronder multiple sclerose, cerebrale parese, autisme en ruggenmergletsel. Haar innovatieve aanpak maakt gebruik van de gewichtloze onderwateromgeving om beweging te vergemakkelijken, pijn te verminderen en het mentale welzijn te verbeteren voor cliënten waar traditionele therapieën vaak tekortschieten.

Geïnspireerd door het succes van The Scuba Gym USA introduceerde Lyndi deze transformatieve therapie in 2018 in Australië. Haar toewijding reikt verder dan fysieke revalidatie; ze zet zich enorm in voor de ondersteuning van veteranen en hulpverleners via het Scuba Warrior-programma.

Dit initiatief biedt therapeutische duikervaringen aan mensen die kampen met posttraumatische stressstoornis, en geeft hen een gevoel van zingeving en gemeenschapszin. Deelnemers nemen deel aan 'missieduiken' en dragen bij aan milieubescherming door afval uit lokale waterwegen te verwijderen. Tot nu toe heeft het programma met succes meer dan zes ton afval, waaronder items zoals motorfietsen en plastic afval, uit het water gehaald.

Lyndi's veelzijdige expertise omvat certificeringen als NAUI-, RAID-, SSI- en PADI-duikinstructeur, evenals kwalificaties in Neuro-Linguïstisch Programmeren en Eerste Hulp bij Psychische Problemen. Haar holistische benadering van therapie legt niet alleen de nadruk op fysieke genezing, maar ook op mentale veerkracht en milieubewustzijn.

Dankzij haar werk heeft Lyndi een ondersteunende gemeenschap opgebouwd waarin mensen hun zelfvertrouwen, onafhankelijkheid en nieuwe levenslust herontdekken.

De GO Diving Show vindt plaats op het Sydney Showground op 6 en 7 september

De GO-duikshow ANZ

Dit jaarlijkse evenement vindt dit jaar plaats op 6-7 september op het Sydney Showground in het Olympisch Park, is bedoeld om het allerbeste van onze onderwaterwereld aan iedereen te laten zien, van beginnende duikers die overwegen om te gaan duiken of hun instapcursussen hebben afgerond, tot gevorderde duikers, tot en met technische duikers en ervaren CCR duikers.

Er zijn verschillende podia: de Main Stage, de Foto Stage, de Australia/New Zealand Stage, de Inspiration Stage en de Tech Stage – waar tientallen sprekers van over de hele wereld zullen optreden. Ook zijn er tal van interactieve functies voor jong en oud, van VR-duikervaringen en een demonstratiebad tot een proefduikbad en nog veel meer.

Rondom de podia en evenementen zal een breed scala aan exposanten te vinden zijn, van toeristenbureaus en touroperators tot resorts, liveaboards, opleidingsbureaus, detailhandelaren, fabrikanten en natuurbeschermingsorganisaties.

