30+ sterren voor GO Diving Show ANZ

De inaugurele GO Duikshow ANZ, dat plaatsvindt op 28/29 september op het Sydney Showground in het Olympic Park, heeft als doel om het allerbeste van de onderwaterwereld te laten zien aan iedereen – van degenen die hun instapcursus hebben afgerond of er nog over nadenken, tot gevorderden en de meest ervaren technische en rebreatherduikers.

De GO Diving Show in het Verenigd Koninkrijk trok meer dan 10,000 bezoekers en besloeg 10,000 m² aan tentoonstellingsruimte in het vijfde jaar in maart 2024. De nieuwe versie voor Australië en Nieuw-Zeeland streeft ernaar om dit niveau de komende jaren te bereiken en lijkt een vliegende start te maken. Bovendien is de toegang helemaal gratis.

Onder de vele attracties bevinden zich 31 duikpresentatoren – allemaal de moeite waard om te horen voor bezoekers die overal tegelijk kunnen zijn. Op de HOOFDPODIUM Je vindt er enkele van de grootste namen uit de branche: Steve Backshall, Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson, Pete Mesley en, als ceremoniemeester, Anthony Gordon.

Steve Backshall

Actieheld Steve heeft een aantal van de meest afgelegen plekken op de planeet verkend, draagt ​​zijn ongeëvenaarde kennis van de natuur en de wilde dieren lichtjes met zich mee en is een van de drukstbezochte presentatoren op tv, misschien wel het meest bekend om zijn fenomenaal succesvolle Dodelijk series.

Onlangs reisde hij over de Atlantische, Stille en Indische Oceaan om te filmen Walvis, nadat ik al een Expeditie en haai voor Sky TV en verscheen in Onze veranderende planeet voor de BBC – een ambitieuze serie van zeven jaar waarin zes van de meest bedreigde ecosystemen ter wereld worden gedocumenteerd.

Eerdere films omvatten: Wildernis St Kilda, Extreme Britain – Grotten, Alaska Live, Blue Planet Live en Onontdekte werelden. Steve is een productieve schrijver. Zijn meest recente boek is Deep Blue – en onlangs vestigde hij een wereldrecord voor de tijd die nodig was om de hele lengte van de Theems te peddelen.

Jill Heinerth

Meer mensen hebben op de maan gelopen dan veel van de plekken die Jill Heinerth op aarde heeft verkend. Van gevaarlijke technische duiken diep in grotten tot zwemmen door gigantische Antarctische ijsbergen, ze past haar vaardigheden vaak toe in samenwerking met klimatologen, archeologen, biologen en ingenieurs over de hele wereld.

Jill heeft prijswinnende tv-programma's gemaakt voor CBC, National Geographic en de BBC, is als adviseur betrokken geweest bij films, heeft onafhankelijke documentaires geproduceerd en zet zich in voor exploratie, onderwaterbehoud en de bescherming van klimaatverandering en waterbronnen.

Als eerste Explorer-in-Residence van de Royal Canadian Geographical Society ontving ze de Sir Christopher Ondaatje Medal for Exploration en ze heeft beurzen gewonnen van verschillende prestigieuze instituten, waaronder de Explorers Club, die de William Beebe Award voor oceaanonderzoek uitreikte.

Jills bestseller memoires heet In de planeet en de nieuwe documentaire Duiken in de duisternis: geef nooit toe aan angst werpt meer licht op haar opmerkelijke leven – net als haar verschijning bij Go Diving ANZ.

Dr. Richard 'Harry' Harris

Richard 'Harry' Harris heeft over de hele wereld gewerkt in de anesthesie, duikindustrie en luchtvaartgeneeskunde. Zijn passie voor grotduiken, die teruggaat tot de jaren 1980, heeft hem over de hele wereld gebracht.

Een terugkerend thema is zijn interesse in ongevallenonderzoek en zoek- en reddingsactiviteiten. Hij speelde een belangrijke rol bij het terugtrekken van het Thaise juniorenvoetbalteam uit het Tham Luang-systeem in 2018.

Harry heeft een bijzondere interesse in de planning, logistiek en fysiologie die ten grondslag liggen aan de veilige verkenning van diepe grotten en wrakken. Als enthousiaste onderwaterfotograaf en videograaf bouwt hij nu ook een carrière op in documentairefilms.

Liz Parkinson

Een PADI IDC-medewerker instructeur, vrijduiker instructeurLiz, trainer, grotduiker en onderwaterstuntvrouw, groeide op in Zuid-Afrika en verhuisde met een zwembeurs naar de Verenigde Staten.

Toen haar zwemcarrière eindigde, ging ze duiken en freedivingen doen, met de focus op haaienwerk en -bescherming. Ze woont in Los Angeles en werkt samen met organisaties als Shark Angels en PADI Aware, waar ze geld inzamelt en mensen voorlicht over haaien en het behoud van de oceaan.

Voor film- en tv-werk werkt ze zowel voor als achter de camera, waarbij ze optreedt als acteur en opleiding voor onderwatervoorstellingen.

Piet Mesley

Pete begon met duiken in 1990, ging fulltime in 1991 en wijdde zich aan het onderzoeken, vinden, duiken en fotograferen van wrakken over de hele wereld, met meer dan 6,000 uur ervaring in het water in ongeveer 30 landen. Als PADI-cursusdirecteur is hij een van de meest ervaren technische duikers op het zuidelijk halfrond instructeur-trainers.

Pete heeft leiding gegeven aan en deelgenomen aan talloze expedities naar diepe wrakken, en runt een duikreizen bedrijf dat ervaren duikers meeneemt naar gespecialiseerde duiklocaties en de afgelopen drie decennia heeft besteed aan het perfectioneren van zijn lichtschilderkunst met lange belichtingstijden. Hij is ook actief betrokken geweest bij duikwetenschappelijk onderzoek.

Anthony 'Gordo' Gordon

Gordo is een documentairemaker met meer dan twintig jaar professionele ervaring in het produceren en filmen van alles, van 's werelds eerste sherpa-reddingsteam op de Mount Everest tot extreem lange fietstochten en het verkennen van de oceaan door beginnende duikers.

Hij is ook de drijvende kracht achter een Aliquam en Next Generation campagne om duiken te promoten bij jongeren. Naast het praten over zijn eigen werk, zullen Gordo's MC-vaardigheden in de schijnwerpers staan ​​als hij het hoofdpodium van Go Diving ANZ betreedt.

+ nog 3 etappes

Naast het hoofdpodium zullen er op drie andere podia nog eens 25 hoog aangeschreven sprekers van over de hele wereld aanwezig zijn, die inspirerende en specifiek Australische en Nieuw-Zeelandse duikthema's, technisch duiken en onderwaterfotografieDit is de huidige line-up:

ANZ / INSPIRATIEFASE: Nays Bagai, Rohni Ben-Ahron, Danny Charlton, Terry Cummins, Deborah Dickson-Smith, James Hunter, Torrey Klett, Matias Nochetto, Holly Wakeley

TECHNISCHE FASE: Kerrie Burrow, Dr. Matt Carter, John Garvin, Jill Heinerth, John Kendall, Mike Mason, Yana Stashkevich, David Strike, Patrick Widmann

FOTO FASE: Talia Greis, Brett Lobwein, Nigel Marsh, Craig Parry, Nicolas Remy, Mike Scotland, Don Silcock, Matty Smith

Interactieve functies + displays

Bezoekers van de show kunnen bovendien genieten van een scala aan interactieve functies die geschikt zijn voor jong en oud, van VR-duikervaringen tot proefduiken; een demonstratiebad voor diverse apparatuur, van side-mounts tot onderwaterdrones en rebreathers; freedivers, zeemeerminnen en nog veel meer.

Rondom de podia en evenementen zal een breed scala aan exposanten aanwezig zijn, van toeristenbureaus en touroperators tot resorts, liveaboards, opleiding instanties, detailhandelaren, fabrikanten en natuurbeschermingsorganisaties.

Registreer voor gratis tickets

Steve Backshall op de GO Diving Show

Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein en het Sydney Showground is gemakkelijk te bereiken met veel vervoersmogelijkheden.

Toegang tot de eerste Go Diving Show is geheel gratis, dus als u van plan bent om in de buurt te zijn tijdens het weekend van 28/29 september, registreer u dan hier om uw tickets te bemachtigen voor het onbetwiste duikevenement van Australië in 2024!

Ook op Divernet: GA DUIKEN: JE HOEFT NIET EENS EEN DUIKER TE ZIJN, GO DIVING TOONT ​​DUIKEN IN BEMOEDIGEND HERSTEL