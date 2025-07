Vreemde en wonderlijke vissen met Nigel Marsh

at 10: 00 am

Nigel Marsh is een Australische natuuronderzoeker, onderwaterfotograaf en fotojournalist wiens werk is gepubliceerd in talloze tijdschriften, kranten en boeken, zowel in Australië als in het buitenland, en hij zal aanwezig zijn op de Foto Podium op de GO Diving Show ANZ in Sydney in september, waar hij sprak over wonderlijke vissen.

Nigel heeft uitgebreid gedoken in Australië, met name in het Great Barrier Reef en de Koraalzee, en ook in Azië, de Stille Oceaan, de Indische Oceaan en CaribbeanMet zijn onderwaterfoto's won hij ook diverse internationale fotowedstrijden.

Hij heeft meer dan een dozijn boeken geschreven over duiken, het zeeleven en aan zee gerelateerde onderwerpen, waaronder titels voor New Holland, zoals Duiken met haaien, Onderwater Australië, zeevissen van Australië en Muck duikenNigel leidt ook speciale fotografie Groepsreizen naar prachtige duikbestemmingen in Australië en overzee.

Vreemde en wonderlijke vissen met Nigel Marsh 2

De GO-duikshow ANZ

Dit jaarlijkse evenement vindt dit jaar plaats op 6-7 september op het Sydney Showground in het Olympisch Park, is bedoeld om het allerbeste van onze onderwaterwereld aan iedereen te laten zien, van beginnende duikers die overwegen om te gaan duiken of hun instapcursussen hebben afgerond, tot gevorderde duikers, tot en met technische duikers en ervaren CCR duikers.

Er zijn verschillende podia: de Main Stage, de Foto Stage, de Australia/New Zealand Stage, de Inspiration Stage en de Tech Stage – waar tientallen sprekers van over de hele wereld zullen optreden. Ook zijn er tal van interactieve functies voor jong en oud, van VR-duikervaringen en een demonstratiebad tot een proefduikbad en nog veel meer.

Rondom de podia en features zal een breed scala aan exposanten aanwezig zijn, van toeristenbureaus en touroperators tot resorts, liveaboards, opleiding agentschappen, detailhandelaren, fabrikanten en natuurbehoudsorganisaties.

Koop nu je tickets!

Kaartjes voor de GO Diving Show ANZ zijn nu te koop en u kunt profiteren van de 2-voor-1 vroegboekaanbieding tot 9 september – jij en je maatje/vriend/partner/echtgenoot mogen voor slechts $12, en kinderen tot en met 16 jaar mogen gratis naar binnen, waardoor het een perfect dagje uit is voor het hele gezin. Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein en de locatie is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Zet de data dus nu in je agenda en bereid je voor op een episch weekend vol duikervaringen.