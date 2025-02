Tips voor het fotograferen van mandarijnvissen

Het beste van de beste onderwatercamera-instellingen hebben die je kunt kopen, is niet de sleutel tot het maken van geweldige foto's van mandarijnvissen (Synchiropus Splendidus). Het gaat erom dat je gebruikt wat je hebt en weet hoe je het moet gebruiken.

Op een DSLR of Mirrorless (full frame of APSC) is de voorkeurslens een 50 tot 60 mm macro. Voor een Four Thirds zou een macro van 30 tot 45 mm alles moeten zijn wat je nodig hebt, omdat je behoorlijk dichtbij kunt komen. Marco-lenzen met een langere brandpuntsafstand zijn voldoende, maar zelfs bij F/32 heb je niet zoveel scherptediepte.

In dit scenario worden mijn eigen camera-instellingen vaak als volgt ingesteld:

Sluitertijd: 1/125 tot 1/200 sec

Diafragma: F/19 tot F/22

ISO: Begin bij 200. Als je flitsers moeite hebben om de geselecteerde F-stop te evenaren, verhoog dan de ISO naar 400.

Stroboscoopkracht: ¾ vermogen is een goede doelinstelling, omdat je een hoge recyclesnelheid nodig hebt.

Back Focus: als uw behuizing een backfocusknop of -hendel heeft, stelt u uw camera in om deze te gebruiken. Op deze manier, terwijl u de vis door de zoeker volgt, houdt u uw wijsvinger op de sluiter en met uw duim op de backfocusknop om de vis onafhankelijk te volgen en scherp te houden.

Twee mannelijke mandarijnvissen (Synchiropus Splendidus) die zich voorbereiden op een mogelijk gevecht.

Als de autofocus van uw systeem niet het grootste vermogen heeft om snel de scherpstelling te volgen, zelfs op langzaam bewegende onderwerpen bij weinig licht, stelt u de scherpstelling vooraf in op iets ter grootte van uw pink dat comfortabel binnen het kader past. Als je dat doet, hoef je maar een klein stukje naar binnen of naar buiten te bewegen om zoiets als een mandarijnvis scherp in beeld te houden. Ja, dit is ouderwets, maar zo werd het al vóór de autofocus gedaan.

Voordat de zon ondergaat, moet je de beste plek uitzoeken om tot rust te komen en je bewegingen minimaliseren om te voorkomen dat de bodem in beweging komt en/of de vissen bang worden. Mandarijnvissen zijn doorgaans schuw.

Kijk vanaf daar uit naar de grootste, dikste mandarijnvis die je kunt vinden en volg waar hij heen gaat.

Gefotografeerd met een Nauticam Nikon D850 en 60 mm macro. Camera-instellingen: 1/180 sec. bij f/22, ISO 200. Licht geleverd door een paar Retra-flitsers ingesteld op handmatig met een vermogensniveau van 25.

Op dit punt is verlichting van cruciaal belang. Zoals de meeste kleine vissen die zeer actief zijn in de schemering tot de donkere uren van de nacht houden Mandarijnvissen er niet van als er wit licht op schijnt. Het gebruik van modelleringslampen met alleen witlichtfunctie zal de kleine vissen hoogstwaarschijnlijk in het koraal houden en hun natuurlijke gedrag dempen.

Om veel minder opdringerig te zijn, is het gebruik van een modelleringslamp met een rode modus, of op zijn minst een die kan worden uitgerust met een rood filter aan de voorkant, het meest wenselijk, omdat de mandarijnvis er veel minder aandacht aan zal besteden, waardoor je meer kunt zien. effectief hun bewegingen zien en volgen.

Als je erin bent geslaagd de juiste plek te vinden voordat het drama zich begint af te spelen, hoef je niet van die plek te verhuizen, omdat het gedrag van mandarijnvissen de neiging heeft om in een meer verticale richting te werken. Als u dat van tevoren weet, kunt u de vis beter door de kijker volgen.

Mandarinfish are broadcast spawners; both the eggs and sperm are released simultaneously into the water column to be carried away in the currents

Houd er rekening mee dat wanneer mandarijnvissen op het punt staan ​​te paren, ze een voet of meer boven het koraal zullen uitsteken. Om het hoogtepunt van de actie te bereiken, moet je geduld hebben en wachten tot ze het hoogtepunt van hun beklimming bereiken. Op dit punt zijn ze vaak te sterk met elkaar verbonden om uit elkaar te vallen voordat de paring daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dat is het moment om te beginnen met het nemen van de injectie, aangezien het gelijktijdig vrijkomen van hun eicellen en sperma niet langer dan 2 tot 3 seconden zal duren. Vanaf daar wordt het einde gemarkeerd door hun plotselinge terugtrekking in het koraal.

Veel schietplezier.