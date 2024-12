Wildlifefilmmaker Stone overleden op 66-jarige leeftijd

De Britse natuurfilmmaakster Vicky Stone overleed op 17 november op 66-jarige leeftijd. Samen met haar man Mark Deeble werkte ze al jarenlang aan veel gevierde natuurdocumentaires. Aanvankelijk werden ze vooral onder water opgenomen, maar de laatste jaren steeds vaker aan de oppervlakte.

Het echtpaar woonde en werkte samen in Cornwall en op vaste locaties, voornamelijk in Oost-Afrika. Hun films zijn naar schatting in meer dan 140 landen vertoond en door meer dan 600 miljoen mensen bekeken.

Deeble & Stone films wonnen ook meer dan 100 internationale prijzen, waaronder zes Wildlife Oscars en een Emmy, voor artisticiteit en storytelling. Hun meest recente productie, The Elephant Queen uit 2020, was de eerste speelfilm die door Apple werd gekocht en uitgebracht en won een Cinema for Peace-prijs.

“Bijna 45 jaar lang waren we onafscheidelijk – bijna elk uur van elke dag, elke week, elke maand samen,” verklaarde Deeble de dag na de dood van zijn vrouw. “We reisden ver en vlogen hoog omdat we een team waren.

“Vicky was vastberaden, eerlijk en oprecht en, daaronder, enorm creatief. Ze liet dingen gebeuren. Nooit iemand die de schijnwerpers zocht, liet ze haar werk, onze films, voor zichzelf spreken.”

Blootstelling aan inktvis

Nadat ze een MA aan het Royal College of Art had behaald, begon Stone in 1983 aan haar carrière bij Deeble, toen ze hun eerste film samen maakten, Yndan An Fala – Vallei onder de zee.

Deze bekroonde documentaire over Cornwall's Fal Estuary, die in 1984 internationaal werd uitgebracht door Survival Anglia, markeerde de eerste keer dat de paring en het leggen van eieren van inktvissen in Britse wateren werd gefilmd. Het werk zou instrumenteel zijn geweest in het voorkomen van de bouw van een containerhaven in het estuarium.

De film stond er destijds om bekend dat de onderwaterwereld op dezelfde manier werd benaderd als de wereld boven water, wat betreft cinematografie en sequentieopbouw. ​​Daarmee was de film het begin van een 20-jarige samenwerking met Survival Anglia.

Het echtpaar, dat niet alleen ervaren duikers maar ook piloten waren, verhuisde vervolgens naar Oost-Afrika om te filmen voor de BBC Hier zijn draken (1990) over Nijlkrokodillen, en een andere prijswinnende film genaamd duivelsvis, gebaseerd op gigantische octopussen. Deze twee documentaires zouden ongewoon hoge kijkcijfers hebben gehad.

Latere titels omvatten Een kleine vis in diep water (over de cichliden van het Tanganyikameer, gemaakt in 1996); Verhaal van de getijden: De hyena en de modderspringer, 1998, richtte zich op het kustleven in het afgelegen noorden van Kenia, en later De getijden van Kirawira, over een seizoensgebonden overstromingsrivier in de Serengeti (2019).

Outreach-programma's

Gespecialiseerd in films die ze zelf hebben geschreven, geregisseerd, opgenomen en geproduceerd, Deeble & Steen woonden doorgaans ongeveer twee jaar lang op locatie in de bush met kleine teams voor elk van hun producties, en brachten hun twee zonen Freddy en Jacca met zich mee.

Het echtpaar hield vol dat hun werk altijd werd gedreven door behoud en passie voor de natuurlijke wereld. Ze bouwden outreach- en educatieve programma's rond de films door ze te vertalen naar lokale talen, gratis uitzendrechten te verstrekken aan de landen waar ze werden gemaakt en samen te werken met lokale natuurbeschermingsgroepen.

Vicky Stone verloor haar leven na een twee jaar durende strijd tegen kanker. “Ze stierf vredig thuis, uitkijkend over de kliffen en de oceaan waar ze zo van hield,” zei Deeble.

