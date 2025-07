Foto's van de Malediven ter gelegenheid van de OBLU Women's Dive Month

at 8: 00 am

In april van dit jaar Divernet verzonden foto-journalist Richard Aspinall naar het Noordelijke Male Atoll op de Malediven om de onderwaterervaringen te ervaren die geboden worden tijdens een verblijf in het OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO resort en het duikcentrum TGI Maldives.

Divernet een tentoonstelling van de resulterende fotografie samenvallend met de viering van PADI Women's Dive Day 2025 op 19 juli – een evenement dat door het resort is uitgebreid tot een volledige Women's Dive Month, met een scala aan ervaringen rondom duiken met wellness.

Ocuco's Medewerkers foto-galerie fungeert tevens als educatief platform voor gastduikers en snorkelaars over manieren om koraalriffen te beschermen, aldus het resort. De tentoonstelling werd geopend door zeven internationale vrouwelijke journalisten en TGI Malediven operationeel manager Greta Marcelli.

Gevestigd in de Schotse grenzen, Richard Aspinall heeft een opleiding in ecologie en natuurbehoudbiologie gevolgd en heeft gewerkt in natuurbehoud en erfgoedbeheer.

Van betoverende murenen en majestueuze witpuntrifhaaien tot de levendige wervelingen van blauwe-lijn snapper en clown-trekkervis, zijn foto's bieden een levendig venster op de bloeiende koraal ecosystemen die Helengeli omringen – zoals te zien is in zijn Divernet dit artikel Waarom ik nooit genoeg krijg van de Malediven, dat voor het eerst verscheen in juni.

Uitstekende bijdrage

Vorig jaar werd het OBLU Helengeli resort de eerste ontvanger van PADI's Outstanding Contribution to Female Diving-award toen het tien vrouwelijke journalisten van over de hele wereld uitnodigde om scuba diving te ontdekken als onderdeel van Women's Dive Day 10 – de inspiratie voor Women's Dive Month.

"Helengeli heeft iets magisch", zegt Alain Trefois, algemeen directeur van het resort. "Het onderwaterleven is ongelooflijk en de energie van deze plek is ongeëvenaard. Deze tentoonstelling, met zorg samengesteld door ons team, legt die geest prachtig vast en combineert de wonderen van de oceaan met een gevoel van empowerment."

“Wij betuigen onze oprechte dank aan Richard Aspinall en Divernet voor hun verbluffende beelden en hun medewerking om deze tentoonstelling tot leven te brengen.”

OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO is een 4*-resort met 153 strand- en watervilla's en suites in acht categorieën. Duikers kunnen koppelen hier om rechtstreeks te boeken en 20% korting te krijgen.

KLEUREN VAN OBLU, onderdeel van Atmosphere Hotels & Resorts, omvat vier resorts op de Malediven: OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO, OBLU SELECT Lobigili, OBLU SELECT Sangeli en OBLU XPERIENCE Ailafushi.

