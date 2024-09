Colin Doeg: overlijden van de oudste staatsman van u/w fotografie

De vooraanstaande Britse pionier is op 96-jarige leeftijd overleden en laat een erfenis na onderwaterfotografie dat is moeilijk te overschatten, zegt STEVE WARREN

Colin Doeg werd geboren op 23 januari 1928 en was als jongetje verslaggever tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nadat hij zijn militaire dienstplicht in Egypte had vervuld, ging hij fulltime journalistiek bedrijven.

Na een proefduik in Frankrijk begin jaren 1960 zag hij meteen een kans om onderwaterfoto's en achtergrondartikelen aan de nationale pers te verkopen. Dus toen hij thuiskwam, sloot hij zich aan bij de London Branch van de British Sub-Aqua Club en begon hij met duiken. lessen.

Tegen die tijd, toen Aqualunga nog geen tien jaar oud was, was hij al een begaafd natuurfotograaf, met een speciale interesse in het fotograferen van wedstrijdsporten.

Samen met Mike Busuttilli, later voorzitter van de BSAC, en twee andere duikers, vormde Colin een consortium dat hun opblaasboot en buitenboordmotor over kronkelende paden zou vervoeren om de wateren voor de Britse kust te verkennen, die toen nog onontdekt waren.

Als onderwaterfotograaf ontwikkelde Colin de negatieven onder canvas op campings.

Naast het leveren van zijn foto's aan kranten en tijdschriften, betrad hij de opkomende onderwaterfotografie wedstrijden georganiseerd door duiktijdschriften en duikclubs, waaronder de conferenties die in 1959 werden opgericht door Brighton & Worthing BSAC en die tot eind jaren '80 floreerden na een partnerschap met Duiker magazine.

Op de lijn: dekking voor Triton (wat later werd Duiker) in 1965

Baby-witvis, 1966

De duikgemeenschap was nog steeds erg klein en onderwaterfotografen vormden een kleine minderheid. Ze waren ook van elkaar gescheiden, verspreid over het Verenigd Koninkrijk – maar een gelukkige fout zou dat allemaal veranderen.

Verkeerde foto's

Na een wedstrijd, toen de foto's werden teruggestuurd, ontving Colin per ongeluk die van een andere deelnemer. Hij kreeg het adres van die fotograaf en nam het op zich om ze persoonlijk af te leveren.

De andere deelnemer deed de voordeur open, de twee raakten aan de praat en naar verluidt waren ze zo in het gesprek verdiept dat ze uren later nog steeds op de veranda zaten.

De andere duiker was Peter Scoones, destijds drukker in Fleet Street, maar voorbestemd om een ​​van de beste en meest bekroonde onderwatertelevisiecameramannen van zijn generatie te worden.

De twee mannen gingen aan de slag om de onderwaterfotografie gemeenschap samen. In 1967 richtten ze samen de Britse Vereniging van Onderwaterfotografen in hun thuisstad Londen en voor BSoUP begon een periode van voortdurende innovatie die wereldwijd werd erkend om zijn succes.

Peter en de eerste leden Tim Glover en Geoff Harwood, die destijds beiden bij Kodak werkten, kwamen met vindingrijke technische oplossingen om de onderwaterbehuizingen, optica en flitsers van die tijd te verbeteren.

Pioniers herenigd: Geoff Harwood, Tim Glover, Mike Busuttilli, Phil Smith en Colin Doeg op de London International Dive Show in 2014

Dit was cruciaal om de problemen van zeer slecht zicht en zwak licht, die veel voorkomen bij het Britse duiken, te overwinnen. Zonder hun technische doorbraken, waren de creatieve ontwikkelingen die de kunst van onderwaterfotografie niet mogelijk zou zijn geweest.

Hoewel BSoUP-leden enorm competitief waren, waren ze paradoxaal genoeg ook enthousiast over het delen van ideeën voor het collectieve welzijn. Colin was een van degenen die regelmatig schreef om met moeite verkregen tips door te geven aan anderen via columns in duiktijdschriften.

In 1972 werd Kendall McDonald bijgestaan ​​door Colin, Peter, Geoff, Tony Baverstock, Phil Smith en John Lythgow bij het co-auteren van Vissen kijken & Fotografie om anderen te helpen vooruit te komen.

Vissen kijken & Fotografie

Colin bleef zijn momentum behouden als competitieve onderwaterfotograaf totdat een aanval van dakspanen hem in de jaren 1980 dwong tot een pauze. Tegen die tijd had hij een indrukwekkende verzameling medailles verzameld en won hij zelfs de titel Underwater Photographer of the Year in Brighton in 1968.

Wat die prestatie zo veelzeggend maakte, was dat Colin in een internationale competitie had gewonnen met een portfoliofoto die uitsluitend in Britse wateren was gemaakt. Dit kwam bovenop de benoeming Amateurfotograaf's Sportfotograaf van het Jaar.

De Onderwaterfotograaf van het Jaar 1968 ontvangt zijn prijs van BSAC-voorzitter Harry Gould

Colin was de eerste die een reuzenhaai in het wild fotografeerde. Hij werkte ook nauw samen met zijn oude vriend David Bellamy aan een kelponderzoeksproject en was een aantal jaren lid van het hoofdcomité van de Marine Conservation Society, en in de jaren '90 van de South-east MCS-groep.

Ecoloog en tv-persoonlijkheid David Bellamy met Colin Doeg (Steve Warren)

Hij verliet de nieuwsjournalistiek om in de PR te gaan werken. Hij speelde een belangrijke rol bij het maken van de beroemde PG Tips-commercials voor chimpansees voor het theemerk Brooke Bond.

Colin herenigde zich ook met Kendall, zelf journalist, tijdens een promotie voor Brooke Bond in 1974. “The Sea – Our Other World” was een marketingcampagne die de verkoop van thee stimuleerde door één van de 50 plaatjes in elke doos te plaatsen.

Bij elke doos PG Tips zaten duikverzamelaarskaarten. Heeft iemand ze alle 50 gekregen?

Elke kaart besloeg een stukje duikgeschiedenis en ze konden worden verzameld in een 5p-album met meer duikachtergrond en een reclame voor BSAC, waar Colin al lang mee verbonden was – ook al waren de praktijken niet altijd in lijn met zijn voorkeuren als onderwaterfotograaf. Hij leverde de coverfoto voor de handleiding van de club uit 1970.

BSAC-handleiding uit 1970 met een omslag van Colin Doeg De Guinness-gids voor onderwaterleven

In 1975 werd Colin aangenomen als technisch adviseur voor de Engelstalige versie van De Guinness-gids voor onderwaterleven door de Franse duikers Christian Petron en Jean-Bernard Lozet.

In 1997 was hij medeoprichter van Visions in the Sea onderwaterfotografie conferentie. Deze werd jaarlijks gehouden gedurende 10 jaar, met Colin als MC, en verwelkomde beroemde presentatoren zoals David Doubilet, Kurt Amsler, Amos Nachoum, Alex Mustard, Tom Peschak, Michael AW en Douglas David Seifert.

David Doubilet signeert zijn boek Vis gezicht voor Colin, wiens artikelen over onderwaterfotografie hij aanhaalt als een persoonlijke inspiratiebron (Warren Williams)

In 2002 werd Colin erkend met de eerste Visions in the Sea Award voor zijn buitengewone bijdragen aan onderwaterfotografie, en op de Dive Show van 2017 overhandigde Paul Rose hem een Duiker Magazine Levenslange prestatie prijs.

Colin Doeg met zijn Lifetime Award van Diver op de Birmingham Dive Show 2017 (Steve Warren)

Ter ere van die onderscheiding zei onderwatercameraman Dan Beecham, bekend van sequenties zoals de vogel-etende trevally in Blue Planet 2, schreef: "Als ik terugdenk aan de uitdagingen waarmee visionairs zoals jij te maken moeten hebben gehad, word ik overspoeld door een overweldigend gevoel van jaloezie dat ik niet deel heb uitgemaakt van die dagen van ontdekking en innovatie, maar natuurlijk ook met waardering.

"We zouden simpelweg niet zijn waar we nu zijn, in termen van het produceren van beelden en natuurhistorische films, als het niet was voor al het vernuft, risicobereidheid en de vastberadenheid van jullie generatie pioniers. Op een heel reële manier zijn jullie en zullen jullie altijd deel uitmaken van het levensbloed dat onze collectieve kennis van onderwaterbeeldvorming vormt".

Colin Doeg knipt het lint door om een ​​onderwaterfotografie-evenement te openen opleiding speelt zich af in Essex in 2009 (Steve Warren)

In januari overhandigde BSoUP-voorzitter Nur Tucker namens de vereniging aan Colin de Lifetime Service to Underwater Photography Award.

De BSoUP Lifetime Service to Underwater Photography-prijs 2024 (Nur Tucker)

Toen hij het nieuws van zijn dood aan de leden bekendmaakte, schreef Nur: "Colin was een pionier in de onderwaterfotografiegemeenschap, bekend om zijn passie, toewijding en bijdragen aan de kunst en wetenschap van het vastleggen van de wonderen onder de golven met apparatuur die hij heeft gebouwd. Zijn leiderschap bij BSoUP hielp de organisatie vorm te geven en inspireerde talloze fotografen."

Altijd klaar om te helpen Nicky Martinez met Colin's dubbele kousen Ondanks al zijn prestaties had Colin Doeg terecht de eerste onder zijn gelijken kunnen zijn, maar hij bleef altijd bescheiden en bescheiden. Zes jaar geleden had Nicky Martinez zijn zinnen gezet op het volgen van een studie natuurhistorie, onderwaterfotografie en filmmaken aan de Falmouth University. Maar hij had geen vertrouwen in de portfolio die hij voor zijn inzending had samengesteld. Acht decennia van elkaar gescheiden, ging hij zitten met Colin, die hem verzekerde dat hij echt talent had. Nicky won zijn plaats en Colin schreef hem: “Droom maar verder, Nicky. Zonder dromen zijn we niets. De wereld is van jou en je hebt al zoveel bereikt. Dromen kunnen werkelijkheid worden.” "Geen enkele vraag was te dom of persoon te onbelangrijk om zijn ervaringen mee te delen," zegt de jongere fotograaf. "Deze bescheiden en nederige man was bereid om te luisteren en al zijn kennis te delen met een overenthousiaste 18-jarige die probeerde een leven in onderwaterfotografie na te jagen. “Maar ik en vele anderen zouden het ermee eens zijn dat de ontmoeting met Colin een enorme impact op ons leven heeft gehad en daarvoor dank ik hem. Ik ga hem echt missen.”

Ook op Divernet: Muren neerhalen voor een beter zicht, Het technische genie van Peter Scoones, Senior momenten, The History Boys