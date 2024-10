Bond-filmpionier duiker Jordan Klein overleden

Cinematograaf Jordan Klein Sr., die op 1 oktober op 98-jarige leeftijd overleed, was vooral bekend om zijn baanbrekende onderwaterwerk in veel James Bond-films, waaronder Thunderball, waarvoor hij een Academy Award won. Hij was ook een begenadigd onderwaterfotograaf, ingenieur en uitvinder.

Klein werd geboren in Cleveland, Ohio op 1 december 1925, maar verhuisde al op jonge leeftijd met zijn familie naar Miami, Florida, de staat waar hij een groot deel van zijn leven zou doorbrengen. Hij stierf in zijn geboortestad Ocala. In 1938 raakte hij geïnteresseerd in duiken.

Klein was tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de marine in de Stille Oceaan en was drie dagen onderweg toen hij deel uitmaakte van de eerste aanvalsgolf op Japan, toen de atoombommen werden gedropt.

Na de oorlog leende hij het geld om een ​​Navy PT-boot te kopen en om te bouwen tot wat naar verluidt een van de eerste duikboten op Miami Beach was, en opende hij ook een van de eerste duikwinkels. "Iedereen dacht dat ik gek was," zei hij. "Niemand gaat je betalen om ze mee te nemen om te gaan snorkelen of duiken op een boot!"

Hij modificeerde ook een oude compressor om een ​​bedrijf te starten met de naam Mako Compressors. Daarmee wilde hij inspelen op wat hij dacht dat de opkomende duikindustrie was.

Kleins onderwaterwerk op Thunderball won zijn eerste Oscar

Goldwyn roept

Samuel Goldwyn van MGM zag een Life magazine verhaal over Kleins duikactiviteiten en vroeg hem of hij een onderwaterbehuizing kon bouwen voor een van de grote Mitchell-camera's van zijn studio. Hij misleidde Goldwyn door hem te laten geloven dat hij al fotografische ervaring had, terwijl hij dacht: "Ik kan lezen, en er is een bibliotheek verderop!"

Zijn carrière in films zou voortkomen uit deze connectie, toen producer Darryl Zanuck hem de rol van onderwatertechnicus en cameraman aanbood 20,000 Leagues Under the Sea.

Klein ontwierp en bouwde camerabehuizingen, aanvankelijk met behulp van messingplaten en zilver, en ging vervolgens onderwaterbescherming leveren voor merken zoals Rolleiflex, Bolex, Argus, Leica en Stereo, dat alles omvat van 35mm-fotocamera's tot 8mm- en 16mm-filmcamera's, niet alleen bedoeld voor professionals, maar ook voor amateurduikers.

Promotie van zijn camerabehuizingen

Een van zijn producten was een onderwaterbehuizing van kunststof voor een fotocamera. Hij beweerde dat er 19,000 exemplaren van zijn verkocht via de winkels van Woolworth.

Klein was betrokken bij een aantal van de eerste succesvolle onderwaterfilms en werkte gedurende zijn leven aan 78 speelfilms en vele tv-series.

Als directeur van onderwatertechniek en cameraman op Thunderball Hij bouwde alle onderwatervoertuigen, regisseerde de gevechtsscènes en filmde veel van de onderwaterscènes. Hij was mede-winnaar van een Academy Award voor het ontwerp en de bouw van de rekwisieten, sets en special effects.

Jaren later, in 2001, kreeg hij een Oscar voor Beste Technische Prestatie. Dit was een erkenning voor zijn baanbrekende inspanningen op het gebied van de ontwikkeling en toepassing van onderwatercamerabehuizingen voor films.

De CryoLung

In 1967 ontwikkelde Klein samen met Jacques Cousteau een apparaat voor ademhaling met vloeibare zuurstof dat ze de CryoLung noemden. Dit apparaat was ontworpen om een ​​duiker drie tot vier keer langer in leven te houden dan conventionele duikuitrusting.

Hij regisseerde en filmde ook nieuws-, promotiefilms en documentaires, zoals de haaien-tv-programma's die hij eind jaren 1980 maakte met zijn zoon Jordy. In zijn vrije tijd was hij piloot, auto- en bootracer en duiker.

Werken met dieren

Andere bekende films waaraan Klein meewerkte waren onder meer: Creature From The Black Lagoon, The Aquarians, Flipper, You Only Live Twice, Leven en laten sterven, Nooit meer nooit zeggen, De dag van de dolfijn, Splash, Jaws, Cocoon, The Abyss en Bermuda Driehoek.

Tot de tv-series behoorden de langlopende en invloedrijke Zeejacht van 1954 tot 1963, De Man van Zes Miljoen Dollar, Chips, Miami Vice, X-Files en en ZeeQuest.

