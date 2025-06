Nog een dag uit het leven van een u/w-fotografie-instructeur

Hoe is het om als zelfstandig duikprofessional te werken? LISA COLLINS is de aangewezen persoon onderwaterfotografie instructeur op Grand Cayman, maar haar weg vanuit het Verenigd Koninkrijk was niet altijd gemakkelijk, zoals ze uitlegt

"Wauw! Wat doe je? Dat moet wel een droombaan zijn!" Ik hoor dit zo vaak – bijna wekelijks – dat ik het een beetje afwijs en automatisch antwoord: "Ja, ik heb echt geluk!"

Maar terwijl ik hier zit en dit schrijf, met een perfect blauwe lucht, omringd door tropische planten en de prachtige kalme, heldere zee een paar honderd meter verderop, neem ik de tijd om echt na te denken over mijn leven als onderwaterfotografie instructeur.

Ik herinner me dat ik bijna 30 jaar geleden de winkel Ocean Optics aan de Strand in Londen binnenliep, erg nerveus maar ook enthousiast bij het vooruitzicht mijn eerste onderwatercamera te kopen. Ik had toen nog geen idee hoe belangrijk die dag voor mijn toekomst zou zijn.

Nadat ik mijn PADI Open Water Diver-kwalificatie had behaald in de Thurrock-steengroeve in Essex, besloot ik dat ik mijn twee jonge dochters graag de schoonheid van de onderwaterwereld wilde laten zien als we op vakantie gingen.

Steve Warren van Optics verkocht me mijn eerste camera en ik was meteen verkocht. Duiken en onderwaterfotografie werd al snel een verslaving, waarbij ik mijn vakanties afstemde op de plekken waar ik het helderste, warmste water met veel zeeleven kon duiken.

Lisa heeft vaardigheden verworven tijdens een INON UK-instructeurscursus

Spoel 15 jaar vooruit – nadat ik het geluk had om over de hele wereld te reizen en te duiken, waardoor mijn vaardigheden en kennis van onderwaterfotografieIk heb de INON UK gevolgd Onderwater Fotografie Hij volgde een opleiding en volgde een instructeursopleiding. Hij begon het vak te doceren in het Verenigd Koninkrijk.

Ik heb ook mijn PADI gehaald Digital Onderwater Fotografie Instructeursbeoordeling, maar ik vond dat ik tijdens de cursus meer had geleerd over duiken met een camera dan over het maken van foto's onder water, iets wat ook aan bod kwam in de cursussen van INON UK.

Veel cliënten vroegen om langere cursussen en meer geavanceerde technieken, dus begon ik met workshops in het buitenland, met reizen naar Egypte, Lanzarote, de Filipijnen en Indonesië – terwijl ik ook nog een 'normale' baan had aan een universiteit in Surrey.

Ik kreeg regelmatig te horen dat "onderwaterfotografen nooit genoeg verdienen om fulltime te werken!". Ik was vastbesloten dat ik die twijfelaars op een dag, op de een of andere manier, ongelijk zou geven.

Mijn leven ontworteld

Ik gaf les onderwaterfotografie parttime in het Verenigd Koninkrijk, maar ik verlangde naar meer. Toen ik werd gevraagd om naar de Kaaimaneilanden te verhuizen om me bij Cathy Church aan te sluiten, Foto Centrum als een van zijn onderwaterfotografie instructeurs, het duurde amper een dag voordat ik besloot om mijn leven en dat van mijn partner overhoop te gooien en daarheen te verhuizen met een contract voor drie jaar.

Eindelijk is mijn droom om fulltime als onderwaterfotografie instructeur was uitgekomen!

Duiklocatie vanaf de kust op Grand Cayman

In werkelijkheid, zodra het eenmaal is geïnstalleerd op de Foto Centrum, al jaren bekend als een van de beste plekken in het Caribisch gebied om te leren onderwaterfotografieIk gaf een paar keer per week les aan studenten, maar bracht het grootste deel van mijn tijd door in de winkel, waar ik foto materiaal.

De lessen vonden plaats in het Sunset House Hotel, ten zuiden van George Town, de hoofdstad van de Kaaimaneilanden. Ik gaf ze allemaal op het prachtige huisrif, tijdens de openingstijden van de winkel.

Na een uur of twee les in de klas, gingen mijn student en ik duiken vanaf de kant. Tijdens deze duik zou ik ze onder water lesgeven met behulp van een witte lei.

Mijn hart ging zingen als ik naar mijn dagrooster keek en besefte dat ik die dag les had. Mijn passie voor onderwaterfotografie En omdat ik die kennis deelde, werd ik er zo blij van. En dat in het heldere, warme water van de Caraïben, maakte het nog specialer.

Lisa (rechts) geeft les in een klaslokaal

Toen kwam Covid. Ik was in juni 2019 naar Grand Cayman verhuisd en in maart 2020 was het eiland gesloten voor bezoekers. Er volgden 18 lange maanden van sluiting.

Gelukkig was ik verantwoordelijk voor de marketing en kon ik lokale en internationale klanten lesgeven via Zoom. Veel mensen die niet konden duiken, kozen voor een duik aan land. fotografieen boekte lessen bij mij om te leren over het fotograferen van landschappen, vogels, insecten en bloemen.

De duikindustrie werd zes maanden lang gedwongen gesloten, maar toen deze eenmaal weer open was, kon ik veel lokale duikers lesgeven onderwaterfotografie.

Een groep van hen richtte CaySoup (Cayman Society of Underwater Photographers) op, dat nog steeds bestaat. Het voelde goed om mijn kennis aan hen door te kunnen geven.

Tegenwoordig kun je ieder weekend en soms ook doordeweekse avonden onderwaterfotografen vinden op de meeste duikplekken aan de kust van Grand Cayman, waar ze hun ontdekkingen van de dag over het onderwaterleven met anderen delen.

Velen gaan in groepen van vier tot zes duiken en speuren de zeebodem af naar macrobeestjes in algenvelden die groeien op de witte zandbodems van sommige duikplekken. Het idee is: "hoe meer ogen, hoe beter".

Supermacro fotografie op een algenplek

Ik hecht veel waarde aan goed drijfvermogen en observatie van onderwaterfotografie Ik houd me aan de etiquette en leer dit aan mijn studenten. Het is dan ook geweldig om te zien dat dit gebeurt als ik met een roedel duik.

Aan de andere kant

Toen de eilanden weer opengingen voor bezoekers, werd alles weer relatief normaal. Omdat mijn contract afliep, begon ik na te denken over hoe ik meer en beter les kon geven. Gelukkig werd ik benaderd door een Caymanian om een ​​bedrijf op te zetten dat allerlei soorten lessen aanbiedt. fotografie.

De belangrijkste focus van Capture Cayman Ltd zal liggen op het lesgeven onderwaterfotografie, maar met land fotografie en fotoshoots als bijbaan. Ik heb een slaappartner, maar werk in feite alleen, dus heb ik veel meer vrijheid om les te geven wanneer en waar ik wil, en zoals mijn studenten dat vragen.

Omdat ik niet vastzat in een winkel, of beperkt was tot winkeluren en één kantduiklocatie, had ik de vrijheid om uit te breiden. Door mijn vrije tijd als duiker wist ik dat er bepaalde locaties op het eiland waren met verschillende topografieën en onderwerpen, waardoor ik klanten een veel completere ervaring kon bieden.

Van prachtige riffen tot doorgangen en grotten, pijlstaartroggen, schildpadden en adelaarsroggen, tot extreem macroleven, wrakken en onderwaterbeelden: Grand Cayman heeft onderwaterfotografen veel te bieden – en de omstandigheden zijn er gunstig dankzij het warme, heldere water.

Kleurrijk rif op de Kaaimaneilanden

Tegenwoordig heb ik klanten die elk jaar, of soms zelfs meerdere keren per jaar, een week lang met mij onderwaterfoto’s komen maken.

Er is altijd wel iets nieuws te leren, technieken om te verbeteren, verschillende onderwerpen om te ontdekken en de nieuwste apparatuur om onder de knie te krijgen, en soms gaat het gewoon om hulp bij het belichten en scherpstellen. Een andere veelvoorkomende vraag is om nabewerking, om te leren hoe je foto's kunt verbeteren met Lightroom of Photoshop.

Eén klant komt elke winter drie maanden vanuit Canada als ‘sneeuwvogel’, waarbij hij de extreme kou vermijdt om te genieten van het perfecte klimaat op de Kaaimaneilanden. Hij boekt dan drie tot vijf lessen per week bij mij.

Vier jaar geleden begon hij bij mij met een compactcamera en inmiddels is hij overgestapt op een hoogwaardige DSLR met diverse lenzen en flitsers.

Afgelopen winter hebben we veel van onze duiken besteed aan het zoeken naar beestjes en het maken van macrofoto's met een snoot. Ik merk dat ik bijna net zoveel leer als mijn studenten. Jay Goldmans onderwaterfoto's van dit jaar kan hier worden bekeken.

Geen druk

Ik begrijp dat lestechnieken erg belangrijk zijn en probeer op een vriendelijke en informatieve manier les te geven, zonder leerlingen te overweldigen met technische termen. Veel leerlingen willen, naar mijn ervaring, gewoon consequent goede foto's kunnen maken, en ik probeer het proces voor hen te vereenvoudigen en op een manier uit te leggen die ze kunnen onthouden en gebruiken.

Er is geen druk om het perfecte resultaat te behalen foto als ik les geef – je kunt immers een technisch perfecte foto Dat is vreselijk, want de compositie is niet goed. Wat ik leer, is om consequent mooie foto's te maken waar mijn studenten blij mee zijn.

Inzicht in het vaardigheidsniveau en de voortgang van leerlingen is essentieel – mensen leren vaardigheden in verschillend tempo, en dat is helemaal prima. Geen druk.

Op de Kaaimaneilanden leven veel schildpadden

Onderwaterfotografie gaat over ontspannen genieten van duiken en het creëren van herinneringen die je kunt delen. Het gaat niet alleen om competitie en wie de grootste en beste camera heeft. Elke leerling is anders, maar als ze allemaal mijn lessen afleggen met foto's waar ze blij van worden, dan ben ik ook blij.

Meestal kan ik kiezen uit zeven duiklocaties vanaf de kust, waarvan ik er één bijna altijd kan beduiken, afgezien van de incidentele noordwesterwind die golven naar de kust brengt. Nadat ik heb besproken wat mijn klanten willen doen, controleer ik meestal de omstandigheden en bepaal ik de beste duiklocatie qua onderwerpen, zichtbaarheid en stroming.

Doordat we op ieder tijdstip van de dag kunnen werken, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zeven dagen per week, kunnen we de lessen zo flexibel mogelijk afstemmen op de schema's van de studenten.

Indien nodig ga ik ook met hen mee op bootduiken en werk ik samen met lokale duikcharters die zelf ook onderwaterfotografen zijn om de best mogelijke locaties voor dit doel te vinden. Dit stelt me ​​in staat om zwartwater te fotograferen. fotografie ook collegegeld.

Een individuele student kan mij boeken voor een beginnerscursus van 4-5 uur, maar de meeste klanten komen naar Grand Cayman voor een week duiken en onderwaterfotografie met mij. Ze variëren van nieuwe GoPro-gebruikers (ik geef een GoPro-cursus van twee uur) tot gebruikers van compactcamera's en gevorderde fotografen met spiegelloze en DSLR-camera's.

Ik vind het geweldig om de gezichten te zien van studenten die voorheen moeite hadden om te voorkomen dat ze eindigden met wazige, grijze of blauwe beelden, en die nu plotseling niet alleen duidelijke en kleurrijke foto's hebben, maar ook in staat zijn om de prestatie te herhalen - en mij later prachtige foto's van hun latere duiktrips kunnen sturen.

Rondhangen op kantoor

Of dat een klant zich klaar voelt voor de volgende stap in de reis door een grotere of geavanceerdere camera te kopen. De meesten zijn zenuwachtig om een ​​groot bedrag uit te geven en geïntimideerd door alle "knoppen en wieltjes", maar het geeft me zoveel voldoening om te zien hoe ze meer te weten komen over hun nieuwe aanwinsten en beelden produceren die de moeite waard zijn om te publiceren en wedstrijden te winnen.

Droombaan?

Uiteindelijk gaat het bij lesgeven om het delen van de schoonheid van de onderwaterwereld en om anderen bewust te maken van hoe belangrijk het is om onze riffen en het zeeleven te beschermen en te koesteren.

Dus als ik de volgende keer hoor dat ik een droombaan heb, kan ik volmondig beamen dat ik geluk heb. Het heeft me vele jaren van hard werken, leren, streven en opoffering gekost, maar het was elk moment waard.

Vanaf nu, met de droevige permanente sluiting van Cathy Church's Foto Centrum, Ik ben de enige instructeur onderwaterfotografie Op Grand Cayman. Met 15 jaar ervaring, waarvan zes jaar met duizenden duiken in de wateren van de Kaaimaneilanden en het geven van honderden lessen, is elke dag een zegen waar ik enorm dankbaar voor ben.

