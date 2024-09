GO Diving Show ANZ een must voor onderwaterfotografen

De inaugurele GO Duikshow ANZ, dat plaatsvindt op het Sydney Showground op 28-29 september – en met volledig GRATIS toegang – wordt beschreven als een must voor onderwaterfotografen, ongeacht of je net aan je reis begint of al een doorgewinterde fotograaf bent.

Een groot aantal wereldberoemde onderwaterfotografen en -docenten zal de Foto Podium en de winnaars van de prestigieuze Onderwaterprijzen Australië 2024 wedstrijd wordt op zaterdagmiddag gepresenteerd. Hieronder staan ​​er een paar die in het weekend op het podium stonden:

Nigel Marsh is de man achter Scuba Diver ANZ's unieke Australische onderwaterleven

Nigel Marsh

Nigel Marsh, wiens Unique Aussie Marine Life-films in Scuba Diver Australia en New Zealand vaste lezersfavorieten zijn, zal aanwezig zijn op de Foto Podium bij de GO Duikshow ANZ in september.

Nigel is een freelance onderwaterfotograaf en fotojournalist gevestigd in Brisbane. Zijn werk is gepubliceerd in talrijke tijdschriften, kranten en boeken, zowel in Australië als daarbuiten.

Hij heeft uitgebreid gedoken in Australië, vooral in het Great Barrier Reef en de Koraalzee, en zijn reizen hebben hem door Azië, de Stille Oceaan, de Indische Oceaan, de Atlantische Oceaan en het Caribisch gebied gebracht. Zijn onderwaterfoto's hebben ook een aantal internationale fotowedstrijden gewonnen.

Nigels passie voor duiken en het mariene milieu ontstond al op jonge leeftijd tijdens het snorkelen op de stranden bij zijn geboorteplaats Sydney, Australië. Door in 1983 te leren duiken, werd zijn interesse in het leven in zee vergroot, en al snel deelde hij zijn ervaringen met anderen, presenteerde hij diavoorstellingen en schreef hij artikelen voor tijdschriften – zijn eerste artikel werd in 1983 gepubliceerd.

Nigel heeft sindsdien duizenden artikelen geproduceerd voor duik-, reis- en inflightmagazines over de hele wereld, waarbij hij zich concentreerde op zijn favoriete onderwerpen: vissen, duiken, haaien, scheepswrakken, het leven in zee en reizen.

Nigel is ook co-auteur van twee duikgidsen met Neville Coleman, Dive Sites of the Great Barrier Reef and the Coral Sea (New Holland 1996) en Diving Australia (Periplus Editions 1997). Hij heeft ook in eigen beheer een boek gepubliceerd: HMAS Brisbane Queensland Coral Warship (Nigel Marsh Fotografie 2011).

De afgelopen tien jaar heeft Nigel druk gewerkt aan een reeks kinderboeken over mariene onderwerpen (A tot Z van haaien en roggen, scheepswrakken verkennen, krabben en schaaldieren, rare en gekke vissen) en een reeks duikgidsen en levensboeken (Coral Wonderland, Muck Diving, Underwater Australia, Diving With Sharks, Close Encounters With Marine Life) voor New Holland Publishers.

Brett Lobwein zal wat inzichten bieden in onderwaterfotografie technieken

Brett Lobwein

De bekroonde onderwaterfotograaf Brett Lobwein zal zijn prachtige beelden presenteren op de Foto Podium bij de inauguratie GO Duikshow ANZ in september.

Brett is een gepassioneerde en milieubewuste fotograaf, gevestigd in Sydney. Hij groeide op aan de waterwegen van de Port Hacking River in de zuidelijke buitenwijken van de stad en zag zijn liefde voor duiken begin jaren 2000 echt vorm krijgen toen hij werkte in een plaatselijke duikwinkel.

In 2010 begon hij een grote interesse te krijgen in onderwaterfotografie en kocht zijn eerste DSLR-behuizing.

Vanaf zijn eerste zwemtocht met bultruggen in Tonga was hij meteen verkocht.

Zijn passie voor fotografie wordt alleen overtroffen door zijn reislust voor exotische reizen.

Of hij nu zijdehaaien fotografeert in de Cubaanse tuinen van de Koningin, pinguïns in Antarctica, ijsberen in het Noordpoolgebied, orka's in Noorwegen of zeehonden in Narooma, Brett weet altijd het zeeleven in zijn natuurlijke omgeving weer te geven, zonder een dier te demoniseren of sensationeel te maken om om de verkeerde redenen aandacht te trekken.

In lijn met zijn liefde voor de oceaan en haar bewoners, is Brett ook een groot voorstander van de bescherming van onze oceanen en het milieu door het bewustzijn te vergroten rond overmatig gebruik van en vraag naar plastic voor eenmalig gebruik.

Brett is een trotse Sony Digital Voorvechter van beeldvorming, ambassadeur voor Isotta Underwater Housings, lid van de Explorers Club, lid van de Ocean Artist Society en voormalig associate/resident fotograaf bij Ocean Geographic.

Brett is ook de eigenaar van UW Images, een distributeur van onderwaterfotografie materiaal.

Zijn beelden hebben talloze internationale prijzen gewonnen fotografie prijzen gewonnen en zijn wereldwijd gepubliceerd.

Don Silcock zal praten over grote ontmoetingen met dieren

Don Silcock

Scuba Diver Australië en Nieuw-Zeeland's Senior Travel Editor Don Silcock zal meenemen naar de Foto Podium bij de inauguratie GO Duikshow ANZ in september om te vertellen over zijn fascinatie voor grote dieren.

Don is een Australische onderwaterfotograaf en fotojournalist gevestigd op het eiland Bali in Indonesië, en hij trad in 2020 toe tot het Scuba Diver ANZ-team als Senior Travel Editor.

Don, oorspronkelijk afkomstig uit Groot-Brittannië, begon begin jaren tachtig met duiken terwijl hij in Bahrein, in de Perzische Golf, woonde en werkte, en werd vervolgens een BSAC Advanced instructeur en Duikofficier.

Hij verhuisde in 1991 met zijn jonge gezin naar Australië, waar hij zijn blijvende passies ontwikkelde onderwaterfotografie en duik reizen.

Don heeft de afgelopen 25 jaar uitgebreid gedoken in Papoea-Nieuw-Guinea en Indonesië en is van mening dat deze twee landen de beste tropische duiken ter wereld hebben. Scuba Diver ANZ publiceerde onlangs de 13th artikel in een serie over duiken PNG, en het volgende kwestie zal de 5 hebbenth in een soortgelijke serie schrijft Don over duiken in Indonesië.

Ongeveer 15 jaar geleden ving Don wat hij omschrijft als de ‘grote dierenbug’ op toen hij voor de eerste keer naar Zuid-Australië ging om grote witte haaien te fotograferen en vorig jaar maakte hij zijn 15th reis daar…

Tussendoor heeft hij gefotografeerd en geschreven over tijgerhaaien, grote hamerhaaien en oceanische witpunthaaien op de Bahama's; oceanische manta's, blauwe haaien, walvishaaien, Amerikaanse krokodillen en gestreepte marlijn in Mexico; zuidkapers in Argentinië, zuidelijke bultruggen in Tonga en potvissen op de Azoren.

Tijdens de pandemie begon Don met technisch duiken en voltooide hij onlangs zijn TDI Extended Range-certificering om hem tot 55 meter te brengen ter voorbereiding op speciale technische reizen om de wrakken op de Salomonseilanden en Bikini Atoll te fotograferen, die zullen verschijnen in de komende uitgaven van Scuba Diver ANZ .

Mike Scotland zal praten over het Australische zeeleven

Mike Schotland

Dive Log Australasia Editor en onderwaterfotograaf Mike Scotland zal zich richten op mariene biologie 'in het wild' op de Foto Podium bij de inauguratie GO Duikshow ANZ in september.

Mike begon in 1976 met duiken en behaalde met succes zijn PADI instructeur rating in 1982. Daarnaast gaf hij les aan meer dan 1,000 duikers. Mike heeft 7,000 duiken gemaakt en prijzen gewonnen voor zijn U/W-foto's.

Zijn twee grootste passies zijn onderwaterfotografie en mariene biologie. Hij schrijft over de viering van het onderwaterleven gecombineerd met avontuurlijk duiken. Mike publiceerde zijn boek Marine Biology in the Wild als service voor duikers die meer willen leren over de zee. Het bevat standaardfoto's op ansichtkaarten met diepgaand onderzoek. Momenteel schrijft hij een serie over de biologie van vissen en haaien, die hij volgend jaar in een nieuw boek zal opnemen.

Mariene biologie in het wild

De beste manier om je passie voor duiken aan te wakkeren is om meer te leren over het prachtige onderwaterleven dat we tegenkomen. Tijdens zijn verblijf op de Foto Op het podium zal Mike je de vele ongelooflijke inzichten vertellen die hij in 48 jaar actief duiken heeft opgedaan en die je zullen motiveren om te duiken.

Mike is een professionele docent en een van Australië's meest gepubliceerde U/W fotografen. Deze lezing wordt ondersteund door zijn meest excellente foto's verzameld van meer dan 100 expedities naar het Great Barrier Reef en de Pacific.

Talia Greis zal het hebben over abstract onderwaterfotografie

Talia Greis

De autodidactische, internationaal befaamde onderwaterfotograaf Talia Greis zal aanwezig zijn Foto Podium bij de GO Duikshow ANZ over abstracte onderwaterbeelden gesproken.

Geboren en getogen in de kustgebieden van de oostelijke buitenwijken van Sydney, explodeerde haar waardering voor het leven in de oceaan tijdens het duiken in Ningaloo Reef, WA.

"Het begrijpen van de rijke diversiteit en overvloed van de onderwaterwereld van ons land zette een schakelaar om die het voor mij essentieel maakte om zo snel mogelijk een camera onder de oppervlakte te brengen", zei ze.

“Niet alleen om enkele van de fijne momenten die de natuur te bieden heeft te kunnen reproduceren, maar ook om voor mezelf de ware kleuren en complexiteiten te kunnen begrijpen van waar ik getuige van was geweest”.

Talia, altijd iemand die een moment vastlegt terwijl het zich ontvouwt, besefte dat haar rol bij het duiken veranderd was, en vindt het tegenwoordig onmogelijk om te duiken zonder door de lens te kijken.

Talia heeft Ocean Art 2019 Compact Division, Emerging Photographer of the Year 2023 voor Ocean Geographic, Head On gewonnen Foto Festival, Landschapscategorie 2023, Noordelijke stranden onder water Foto Competitie 2023 en Onderwaterfotograaf van het Jaar (UPY) voor de categorie Macro in 2024.

Abstracte onderwaterfotografie

Talia zal het hebben over abstract onderwaterfotografie – een korte introductie geven over waarom ze er als duiker in Sydney graag mee experimenteert, en de verschillende methoden en technieken bespreken die ze gebruikt om zich in het vak te verdiepen.

Ze zal enkele voorbeelden geven van opnamen die ze met verschillende technieken heeft gemaakt, en de instellingen en apparatuurvereisten bespreken om deze uit te voeren.

Nicolas Remy zal advies geven over foto technieken

Nicolaas Remy

De Frans-Australische onderwaterfotograaf Nicolas Remy, die nu in Sydney woont, gaat mee naar de Foto Podium op de GO Diving Show ANZ in September.

De beelden van Nicolas hebben meer dan 40 internationale prijzen ontvangen, waaronder categoriewinnaars in de prestigieuze Ocean Fotografie Awards, Ocean Art, DPG Masters, Ocean Geographic Pictures of The Year en World Nature Fotografie Awards.

Zijn foto's zijn te zien in reguliere media zoals de BBC, CNN, Forbes, maar ook in de beste duikmedia fotografie media.

Hij is de oprichter van De onderwaterclubeen online. fotografie school en gemeenschap, die momenteel leden telt in 12 landen. Clubleden hebben toegang tot cursussen in hun eigen tempo, ondersteuningsforums en maandelijkse webinars, waar Nicolas en andere gerenommeerde fotografen lesgeven fotografie Masterclasses.

Gedreven door zijn passie voor lesgeven fotografie, Nicolas is een ervaren spreker. Naast de maandelijkse webinars voor The Underwater Club, wordt hij regelmatig uitgenodigd om te spreken in duikshows, onderwaterfotografie verenigingen en duikclubs.

een volbrachte foto-journalist, Nicolas heeft tientallen artikelen geschreven die in internationale duikmedia zijn gepubliceerd. Hij is veldredacteur voor DivePhotoGuide.com, en een regelmatige bijdrager van Plongez! Magazine (Frankrijk) en Scuba Diver Magazine (VK en Australië/Nieuw-Zeeland), waar hij schrijft over het leven in zee, reizen, fotografische techniek en uitrusting.

Nicolas werkt samen met duikuitrusting en fotografie merken voor producttesten en veldbeoordelingen. Hij staat bekend om de gedetailleerde, inzichtelijke schrijfsels die hij heeft geschreven, waarbij hij samenwerkte met merken als Nauticam, Mares, Nikon Australia en Retra UWT, om er maar een paar te noemen.

Nicolas is ambassadeur van Nauticam. Momenteel fotografeert hij met een Nikon Z9 in een Nauticam NA-Z9-behuizing en zijn favoriete optica zijn het Nauticam EMWL-systeem en de Nauticam FCP-1, hoewel hij ook de WWL-C gebruikt als grootte en gewicht van essentieel belang zijn.

Rebreathers vormen een ander essentieel onderdeel van Nicolas' duikuitrusting: hij heeft meer dan 1,300 uur besteed aan het maken van foto's tijdens het duiken met een rEvo CCR of Mares Horizon SCR, waarbij hij drie tot vier uur durende duiken heeft gemaakt. Nicolas is gepassioneerd door deze machines, die volgens hem een ​​steeds grotere plaats innemen in de duikindustrie.

De GO-duikshow ANZ

Dit jaarlijkse evenement vindt dit jaar plaats op 28-29 september de Sydney Showground in het Olympisch Park, is bedoeld om het allerbeste van onze onderwaterwereld aan iedereen te laten zien, van beginnende duikers die overwegen om te gaan duiken of hun instapcursussen hebben afgerond, tot gevorderde duikers, tot en met technische duikers en ervaren CCR duikers.

Er zijn verschillende podia: de Main Stage, de Foto Stage, de Australia/New Zealand Stage, de Inspiration Stage en de Tech Stage – waar tientallen sprekers van over de hele wereld zullen optreden, evenals een groot aantal interactieve functies voor jong en oud, van VR-duikervaringen tot proefduiken , een demonstratiezwembad, zeemeerminnen en nog veel meer.

Rondom de podia en features zal een breed scala aan exposanten aanwezig zijn, van toeristenbureaus en touroperators tot resorts, liveaboards, opleiding agentschappen, detailhandelaren, fabrikanten en natuurbehoudsorganisaties.

De GO Diving Show UK 2024, die nu voor de vijfde keer wordt gehouden, trok dit weekend meer dan 10,000 bezoekers en besloeg een oppervlakte van 10,000 vierkante meter tentoonstellingsruimte, en de variant uit Australië en Nieuw-Zeeland streeft ernaar dit niveau de komende jaren te bereiken.

Toegang tot de eerste GO Diving Show ANZ is volledig gratis – registreer u hier om je tickets te bemachtigen voor wat ongetwijfeld hét duikevenement van 2024 in Australië is. Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein en de locatie is gemakkelijk te bereiken met voldoende vervoersmogelijkheden, dus noteer de data nu in uw agenda en bereid u voor op een episch weekend waarin alle vormen van duiken worden gevierd.