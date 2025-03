Duikersfoto's tonen rifkubussen in actie

De duikers die de resultaten van de recente Onderwaterfotograaf van het jaar 2025 De concurrentie zou heel goed een inzending hebben opgemerkt die de “rifkubustechnologie” prees, een manier om complexe, biodiverse kunstmatige riffen te creëren.

De foto werd gemaakt door de Britse duiker James Harris en toonde een krab die gebruikmaakt van een rifkubus voor de kust van Torquay in Devon. De foto werd bekroond met een 'Highly Commended' in een van de 13 categorieën van de wedstrijd: British Waters – Living Together.

Een verzameling rifkubussen in Torquay (James Harris)

De rifkubussen werden in 2015 bedacht door duikers uit West Country. Zij richtten vervolgens een eco-engineeringbedrijf op met de naam ARC Marine. Zij gingen aan de slag met de productie van plasticvrije, koolstofneutrale structuren. Deze werden ontworpen om de complexiteit van de natuurlijke kustlijn na te bootsen en konden aan elkaar worden gekoppeld.

Na een pilotproject in Torbay in 2018 werd in 2022 in Newlyn de eerste intergetijdenrifkubus geïnstalleerd.

Het bedrijf uit Brixham zegt dat Harris's fotografie weerspiegelt de rol die de installaties spelen bij het bieden van onderdak en veiligheid aan zeedieren zoals schaaldieren, vissen en weekdieren.

Een verpleegsterhond rust in een rifkubus (James Harris)

"Deze afbeelding is een geweldige weergave van hoe deze structuren veilige ruimtes creëren voor het zeeleven, en we zijn er trots op dat het zeeleven van Devon wordt erkend om zijn schoonheid", aldus Tom Birbeck, medeoprichter en CEO van ARC Marine. "We negeren vaak de Britse kustlijn, maar het zeeleven is ongelooflijk en kan wedijveren met elke andere plek ter wereld."

Andere onderwaterfoto's van de producten van het bedrijf die Harris maakte, kunt u op deze pagina bekijken.

Binnenin een van de grote (1.5 m) rifkubussen van ARC Marine (James Harris)

ARC-marinier werkt samen met duikcentra, gemeenteraden in Devon en Cornwall en milieuorganisaties om manieren te vinden om duurzame duiklocaties te creëren die zowel het zeeleven als de duikindustrie kunnen ondersteunen.

Birbeck zegt dat hij graag wil dat duikers niet alleen de bloeiende riffen verkennen, maar ook direct betrokken raken bij natuurbehoud, de gezondheid van het rif in de gaten houden en leren hoe technologie kan worden ingezet om de oceanen te beschermen.

Hij zou ook graag willen dat ARC Marine een eigen programma voor het herstel van het rif start, waarbij duikers die ‘burgerwetenschap’ bedrijven, helpen met het verzamelen van gegevens.

Marine Matt, een van de andere producten van ARC Marine, beschermt onderzeese kabels en leidingen (James Harris)

"Bijna het hele team van ARC Marine bestaat uit recreatieve duikers", zegt Birbeck. "Daarom zijn we in de rifbouwbusiness gestapt. We hebben lang het gevoel gehad dat de burgerduiker een onderbenutte hulpbron is die een restauratierevolutie op gang kan brengen!"

