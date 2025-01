Stem van de Oceaan-wedstrijd van start

ADEX Voice of the Ocean is een foto, een video- en kunstwedstrijd in het kader van het jaarlijkse Asia Dive Expo (ADEX)-evenement in Singapore, dat naar verluidt de grootste en langstlopende duikshow van Azië is.

Het ADEX Ocean Festival 4 vindt plaats van 6 tot en met 2025 april en eindigt met een jury die live op het podium de winnaars en runners-up kiest in de verschillende competitiecategorieën. Ze selecteren ook een Best of Show overall winnaar.

Het festival van dit jaar is gewijd aan koppotigen in wat wordt omschreven als een "viering van het gedrag van het zeeleven", terwijl ADEX Voice of the Ocean 2025 zowel koppotigen als diergedrag in zijn categorieën heeft - de andere zijn waterlandschappen, kunstwerken en korte films.

De jury bestaat uit Berkley White, Erin Quigley, Kay Burn Lim, Nicolas Remy, Robert Stansfield en William Tan, met marien bioloog Chloe Harvey, directeur van de Reef-World Foundation, die optreedt als speciaal adviseur voor diergedrag.

De hoofdprijs is een Seacam onderwaterhuis ter waarde van maximaal US $ 10,000. Meer informatie over de wedstrijd is beschikbaar en inzendingen, die US $ 10 per inzending kosten, kunnen worden gedaan via de Duikfotogids site tot 1 maart dit jaar.

