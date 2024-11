Fotowedstrijden van UPY en DPG zijn nu beide geopend

Begin november starten twee grote onderwaterfotowedstrijden: de Underwater Photographer of the Year (UPY) 2025 in het Verenigd Koninkrijk en de DPG Masters Underwater Imaging Competition 2024 aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Bij deze wedstrijd ligt de nadruk meer op grote prijzen en is ook videografie inbegrepen.

De UPY-wedstrijd, die de nadruk legt op prestige en feedback, staat open voor inzendingen vanaf nu tot en met 4 januari. "UPY is de belangrijkste wedstrijd voor onderwaterfotografen en zit altijd vol met verbluffende beelden die voor het eerst worden onthuld", zegt juryvoorzitter Alex Mustard.

“2025 markeert 60 jaar sinds Phil Smith voor het eerst de titel Underwater Photographer of the Year kreeg. Tegenwoordig is de wedstrijd echt internationaal, met winnende beelden van over de hele wereld. Onze laatste drie algehele winnaars werden genomen onder ijs in de Noordelijke IJszee, in de met tannine gekleurde wateren van de Amazone en 's nachts dicht bij de evenaar op de Malediven.

“De wedstrijd staat open voor alle stijlen van onderwaterfotografie; foto’s genomen in overstroomde mijnen tot zwembaden zijn eerder bekroond.”

Een nieuwe toevoeging is de categorie Koraalriffen, die de habitat weerspiegelt met naar verluidt “de meest kleurrijke en hoogste concentraties leven op onze planeet, maar die ook op het randje van de klimaatcrisis leeft”.

De overige twaalf categorieën zijn Groothoek, Macro, Wrakken, Gedrag, Portret, Zwart-wit, Compact, Opkomend en drie Britse waterensecties voor Groothoek, Macro en Samenleven, samen met Save Our Seas Foundation Marine Conservation.

De wedstrijd omvat een op maat gemaakt resultatensysteem, dat feedback geeft aan de fotografen over hoe ver elke afbeelding in de wedstrijd is gevorderd, zodat alle deelnemers profiteren van deelname. Gedetailleerde opmerkingen van juryleden worden ook bij de winnende inzendingen geplaatst.

De jury bestaat zoals gebruikelijk uit de fotografen Mustard, Peter Rowlands en Tobias Friedrich. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens een prijsuitreiking in Mayfair, Londen.

De inzendingen kosten £20, £35 of £45 voor respectievelijk maximaal drie, 10 of 20 afbeeldingen in de verschillende categorieën (behalve Marine Conservation, waarvoor maximaal vijf inzendingen gratis zijn). Hier vindt u details over hoe u kunt deelnemen,

DPG Masters onderwaterbeeldvormingswedstrijd

De algehele winnaar van de DPG Masters 2023 was Suliman Alatiqi (DPG Masters)

Ondertussen is de DPG Masters Underwater Imaging Competition 2024 ook geopend voor deelname van onderwaterfotografen en -videografen op alle niveaus - met een fonds van duik-vakantievilla en prijzen voor camera-apparatuur ter waarde van meer dan 80,000 Amerikaanse dollar.

Deelnemers aan deze wedstrijd kunnen in negen categorieën meedoen: Traditioneel, Macro, Groothoek, Over-Under, Natuurbehoud, Zwartwater, Portfolio, Compact en Korte film.

De image-maker achter de beste inzending onder de categoriewinnaars wordt nu gekroond tot DPG Grand Master 2024 (de prijs was voorheen voor "Best Of Show"). Deze persoon wint zowel de beste reis- als de beste uitrustingsprijs.

"De totale prijzenpot is de grootste die we ooit hebben gehad, met ongelooflijke duiktrips en beeldapparatuur die te winnen is", zeggen wedstrijdorganisatoren Joe Tepper en Ian Bongso-Seldrup. "En onze recordaantal van negen categorieën geeft zowel amateurs als professionals de kans om te winnen, ongeacht hun specialiteit of camerasysteem.

"We zijn ook erg blij dat we een nieuwe titel kunnen toekennen aan de algehele winnaar – DPG Grand Master – en we twijfelen er niet aan dat onze jury het moeilijk zal krijgen om hem of haar te kiezen uit alle getalenteerde deelnemers."

Voor duikers met arendsogen die dachten dat een andere foto dan de hierboven getoonde de absolute winnaar van 2023 was, komt dat doordat Marco Gargiulo zich niet aan de wedstrijdregels bleek te hebben gehouden. Zijn afbeelding werd later gediskwalificeerd en de prijs werd ingetrokken, met Suliman Alatiqi en Ik wens het goed in de bres springen.

Als gevolg van dit incident is voor de laatste wedstrijd DPG (DivePhotoGuide) heeft een juryvoorzitter aangesteld die samen met de juryleden “de beelden zorgvuldiger dan ooit zal beoordelen”.

Zoals eerder zal 15% van de opbrengst van de inzendingen worden gedoneerd aan inspanningen voor het behoud van de zee. Inzendingen kosten US $ 10 (£ 7.80) per afbeelding of video en de wedstrijd sluit voor inzendingen op 31 december, met volledige details over de DPG Masters 2024 site.

