Onderwatergezichten om het bewustzijn van de Balearen te vergroten 

The fifth annual MARE competition for Balearic Sea and Mediterranean marine fotografie unveiled its winners on 15 November. The organisers of the “Audiovisual Contest for the Conservation of the Balearic Sea” held their awards ceremony in Mercadal on the island of Menorca.

Tweehonderd onderwaterfotografen, die meededen in de subcategorieën van de Expert Adult, Amateur Adult en Youth-secties, dienden ongeveer 1,400 foto's in, waarmee ze streden om 10,000 euro aan geld en prijzen voor onderwateruitrusting. Er waren 26 prijswinnaars, waaronder eervolle vermeldingen voor inzendingen in de aanvullende categorieën Marine Protected Areas en Water Quality.

The jury comprised conservationist Debora Morrison, foto-journalist and documentary-maker Pep Bonet and underwater photographer Rafael Fernández Caballero, and the work they selected will form part of an exhibition set to tour the Balearic Islands during 2025.

"Wanneer de milieu-uitdagingen waarmee onze zee wordt geconfronteerd steeds duidelijker worden, krijgt de inzet van ieder van jullie een unieke relevantie," vertelde Toni Periano, directeur duurzame projecten voor de gemeenteraad van Menorca, aan de deelnemers en sponsors. "Deze wedstrijd is niet alleen een showcase van artistiek talent, maar ook een krachtige oproep tot behoud en respect voor de natuurlijke wereld."

Deskundige volwassenen

Aalscholver en Pomfret (Victor de Valles Ibanez)

Uitzichten op Ibiza (Ainhoa ​​Ezkurra)

Red de Posidonia (Claudio Palmisano)

Margalida van de zee (Néstor Carda Aroca)

Amateur Volwassene

Stofzuiger (Ivan Ruiz Llobera)

Vis Post Mortem (César Vicente-García)

zeepaardje (José Salmerón Pérez)

Ambachtsman van handgrepen (Fernando Estarellas Calderón)

Antennes (Alex Morell)

Jeugd

Bos van doornen (Cati zonder iedereen, 10)

Moray-symbiose (Kenzo Segura Barajas, 12)

Zeepokken (Luna Mas Escandell, 13)

Drakenvleugels (Joan zonder iedereen, 13)

Nieuw leven (Pablo Ángel Wenham Martínez, 15)

Marine Protected Areas

Nu zie je me, nu niet meer (Tatto Damiani)

Kruisende blikken (Tony Jan)

Onder de branding (Xavier Mas Ferrà)

Waterkwaliteit

Zandcorridor (Victor de Valles Ibanez)

Dialogen in de schemering van de kwallen (Theo Belafonte)

Oase van kleuren in de Balearische Zee (Pedro Riera Llompart)

Populaire stem

De foto die de meeste stemmen van het publiek kreeg (350 van de 3,376) behoorde niet tot de selecties van de jury – het was Aan het einde van de zomer door Miquel Gomila.

Aan het einde van de zomer (Miquel Gomila)

MARE werd bedacht en financieel ondersteund door de Stichting Marilles om het bewustzijn te vergroten over de noodzaak van het behoud van de Balearische Zee. Er wordt gezegd dat de organisatie wordt gesteund door de meeste natuurbehoudsorganisaties op de Balearen en negen duikcentra.

Sinds de start van de wedstrijd in 2020 meldt MARE dat van de ruim 5,000 ontvangen afbeeldingen bijna de helft is gedoneerd voor gebruik voor natuurbehoud.

"Er zijn honderden foto's die ons de schoonheid van alles wat zich onder de zee bevindt laten zien, maar ons ook herinneren aan de groeiende druk op dit ecosysteem en de dringende noodzaak om de krachten te bundelen om het te beschermen", aldus Aniol Esteban, directeur van de Marilles Foundation.

“We hebben het vorig jaar al gezegd, en helaas kunnen we deze gegevens niet bijwerken omdat de bescherming niet is toegenomen: slechts 0.07% van de zee die ons omringt is sterk beschermd, terwijl soorten zoals weggelopen of gitaarroggen zijn onlangs verdwenen, en andere, zoals zeepaardjes, zijn een zeldzaamheid.

“MARE viert het zeeleven met passie en toewijding, maar daagt ons ook uit om actie te ondernemen. Het is tijd om samen te werken om onze wateren te vullen met leven en hoop voor toekomstige generaties!” Ontdek meer over de jaarlijkse MARE-wedstrijd.

