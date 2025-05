Underwater Awards Australasia is terug

De 2e Underwater Awards Australasia-beeldvormingswedstrijd opent begin juni voor inzendingen. De wedstrijd is een samenwerking tussen de al lang bestaande Onderwater Australazië, online. onder water foto en videobron Duikfotogids en distributeur van onderwaterbeeldvormingsapparatuur en duikuitrusting UW-afbeeldingen.

Het evenement zal worden afgesloten met een tentoonstelling in de Go Diving Show ANZ Deze september vindt de tweede Australische editie van het enorm succesvolle Go Diving Show plaats in het Verenigd Koninkrijk.

De jury bestaat uit fotografen Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Matty Smith, Tanya Houppermans, Scott Portelli en William Tan, en videojuryleden Philip Hamilton en Ross Long.

Prijzen ter waarde van meer dan 70,000 Australische dollar (33,000 pond) omvatten duiktrips naar resorts en liveaboards en onderwaterexcursies. foto en video-uitrusting, evenals een onderwater foto drone en een DPV met fotografisch platform.

Deelnemers strijden om prijzen in negen categorieën: Haaien, Sydney, Natuurbehoud, Australische wateren, Internationale wateren, Tough TG (met een OM-systeem of Olympus Tough Compact), Portfolio (zes afbeeldingen), Smartphone/Action Cam en de Reels Showcase-videocategorie. De beste afbeelding of video onder de categoriewinnaars ontvangt de onderscheiding "Best Of Show".

Deelnemers mogen overal ter wereld gevestigd zijn, maar afgezien van de categorie Internationale wateren moeten ze hun meest boeiende en overtuigende werk inleveren dat ze in de Australaziatische regio hebben uitgevoerd.

De inschrijfkosten bedragen US$ 10 (£ 7.40) per afbeelding of video en de wedstrijd sluit op 20 juli. De resultaten worden bekendgemaakt op UnderwaterCompetition.com, en de winnaars worden bekendgemaakt op Divernet.

