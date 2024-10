Zwerm kikkervisjes wint Wildlife Photographer of the Year-prijs

De Wildlife Photographer of the Year is opnieuw een onderwaterfotograaf – de Canadees Shane Gross, wiens De zwerm van het leven won de Wetlands: The Bigger Picture categorie en de overall prijs op het prestigieuze evenement van dit jaar. De winnaars werden gisteravond (8 september) live bekendgemaakt in het Natural History Museum in Londen.

De fotojournalist voor het behoud van de zee, die eerder succes had geboekt in de competitie, snorkelde urenlang in Cedar Lake op Vancouver Island in British Columbia door tapijten van waterlelies, terwijl hij eronder keek terwijl een massa westelijke paddenvisjes voorbij zwom. Hij moest voorzichtig zijn om te voorkomen dat de fijne lagen slib en algen die de bodem van het meer bedekten, verstoord werden.

Kikkervisjes van de westelijke pad, een bijna bedreigde soort vanwege vernietiging van hun leefgebied en predatie, zwemmen omhoog vanuit de veiligere diepten van het meer, waarbij ze roofdieren ontwijken in hun poging om de ondiepe gedeelten te bereiken om te eten. Ze groeien 4-12 weken na het uitkomen uit tot padden, maar naar schatting overleeft slechts 1% de volwassenheid.

(Gemaakt met een Nikon D500 + Tokina fisheye 10-17mm f/3.5–4.5 lens op 11mm, Aquatica behuizing, twee Sea & Sea flitsers. 1/200e bij f/13, ISO 640)

De zwerm van het leven werd geselecteerd uit een recordaantal van 59,228 inzendingen uit 117 landen en gebieden en won de Wildlife Photographer of the Year-competitie, die wordt ontwikkeld en geproduceerd door het Natural History Museum (NHM).

"De jury was gefascineerd door de mix van licht, energie en connectiviteit tussen de omgeving en de kikkervisjes", zei juryvoorzitter en redacteur Kathy Moran over de winnende foto. "We waren net zo enthousiast over de toevoeging van een nieuwe soort aan het Wildlife Photographer of the Year-archief.

“De afgelopen jaren heeft de competitie omgevingen en soorten in de schijnwerpers gezet die vaak over het hoofd worden gezien, maar die dezelfde verwondering en vreugde oproepen als de meer typisch gefotografeerde wilde dieren en wilde plekken.”

Onderwaterbeelden

Van de 18 categoriewinnaars konden er vier worden beschouwd als onderwaterbeelden. Elke inzending werd anoniem beoordeeld door het internationale panel van experts op originaliteit, verhaal, technische excellentie en ethische praktijk.

De categorie Onderwater zelf werd gewonnen door de Britse/Australische fotograaf Matthew Smith Onder de waterlijn, waarop een nieuwsgierige jonge zeeluipaard te zien is onder het Antarctische ijs bij Paradise Harbour.

Onder de waterlijn door Matthew Smith / Wildlifefotograaf van het jaar

Smith gebruikte een speciaal ontworpen verlengstuk voor de voorkant van zijn onderwaterbehuizing om het gesplitste beeld te verkrijgen.

Bij wat zijn eerste ontmoeting met een zeeluipaard was, zag hij hem verschillende keren dicht langskomen. "Toen hij recht in de lens keek, wist ik dat ik iets goeds had," zei hij. Zeeluipaarden zijn nu nog steeds wijdverspreid en talrijk, maar overbevissing, terugtrekkend zee-ijs en opwarmend water betekenen dat hun belangrijkste voedselbronnen – krill en pinguïns – beide afnemen.

(Gemaakt met een Nikon Z 7 II + 14-30mm f/4 lens, neutraal gradueel filter, Aquatica AZ6/7 behuizing + Matty Smith 12in split-shot dome poort, Sea & Sea YS-D3 MKII flitsers. 1/200e bij f/11, ISO 640)

Dolfijnen van het bos door Thomas Peschak / Wildlifefotograaf van het jaar

Dolfijnen van het bos door Thomas Peschak (Duitsland / Zuid-Afrika) won de Photojournalist Story Award. Het toont een Amazone-rivierdolfijn, een van de twee zoetwaterdolfijnsoorten die leven in de Amazone- en Orinocobekkens en de enige die is geëvolueerd om het seizoensgebonden overstroomde boshabitat te verkennen.

De bedreigde walvisachtigen, ook wel bekend als bruinvissen of roze rivierdolfijnen, hebben een ingewikkelde relatie met mensen, zegt Peschak. Volgens traditionele Amazone-overtuigingen kunnen ze een menselijke vorm aannemen en worden ze zowel vereerd als gevreesd, terwijl anderen ze zien als dieven van vis uit netten die het verdienen om gedood te worden.

Peschak maakte zijn foto's in gebieden in Brazilië en Colombia waar lokale gemeenschappen mogelijkheden creëren voor toeristen om dolfijnen te ontmoeten. Dit brengt echter het volgende probleem met zich mee: als ze door mensen worden gevoerd, worden de dolfijnen vaak ongezond en leren jongere exemplaren niet om zelf te jagen.

(Gemaakt met een Nikon Z 9 + 14–30mm f/4 lens @ 16mm. 1/320e @ f/6.3, ISO 1250)

De Serengeti van de zee door Sage Ono / Wildlifefotograaf van het jaar

De Serengeti van de zee door de Amerikaanse fotograaf Sage Ono won de Rising Star Portfolio Award. De foto is genomen in de gigantische kelpbossen van Monterey Bay National Marine Sanctuary in Californië.

De buissnuitviseieren zullen in kleur vervagen naarmate de embryo's zich ontwikkelen, maar Ono ving ze op als robijnen naast de gouden, gloeiende, met gas gevulde drijfhulpmiddelen van de kelp. De groene gekartelde randen van de kelpbladeren maakten de eenvoudige compositie compleet.

(Gemaakt met een Nikon D850 + 60mm f/2.8 lens, Nauticam NA-D850 behuizing, twee Sea & Sea YS-D2J flitsers. 1/160e bij f/14, ISO 250)

Wetland Wrestle door Karine Aigner / Wildlife Photographer van het jaar

Een vijfde waterige afbeelding, hoewel genomen boven het oppervlak, was Worstelen in moerassen door de Amerikaanse fotograaf Karine Aigner, en won in de categorie Gedrag: Amfibieën en reptielen. Terwijl ze een tourgroep leidde op de Transpantaneira Highway, Mato Grosso in Brazilië, stopte ze om wat moerasherten te fotograferen toen ze een vreemde vorm in het water zag drijven.

Door haar verrekijker zag ze dat er een gele anaconda rond de snuit van een yacarékaaiman zat en ze keek toe hoe de twee met elkaar worstelden. Ze zei wel dat het moeilijk was om te zien wie de aanvaller was.

Kaaimannen eten slangen, terwijl anaconda's naarmate ze groter worden ook andere reptielen in hun dieet opnemen. Op de rug van de slang zitten twee tabaniden, bloedzuigende dazen die op reptielen jagen.

(Gemaakt met een Sony α1 + 200-600mm f/5.6–6.3 lens. 1/400e bij f/16, ISO 800)

'Voorvechters voor onze planeet'

"De lange loopbaan van Wildlife Photographer of the Year is een bewijs van het cruciale belang en de groeiende waardering voor onze natuurlijke wereld", aldus NHM-directeur Dr. Doug Gurr.

“We zijn verheugd om zulke inspirerende beelden in de portfolio van dit jaar te presenteren – dit zijn foto's die niet alleen verdere inspanningen voor natuurbehoud aanmoedigen, maar ook de creatie van echte pleitbezorgers voor onze planeet op wereldwijde schaal stimuleren.”

Ter ere van het 60-jarig bestaan ​​opent de vlaggenschiptentoonstelling WPotY met de 100 bekroonde afbeeldingen eind deze week (vrijdag 11 oktober) in het museum.

Ter ere van het jubileum belicht de tentoonstelling eerdere winnaars van de Grand Title uit de geschiedenis van de competitie en bevat foto's, trofeeën en hoogtepunten van cameratechnologie. Het bevat ook videos de impact op wilde dieren laten zien fotografie kan wereldwijd inzichten van juryleden, fotografen en NHM-wetenschappers bevatten.

Het Natural History Museum in Londen

De tentoonstelling blijft tot en met 29 juni volgend jaar in het NHM en zal daarna ook in het Verenigd Koninkrijk en internationaal te zien zijn in Australië, Canada, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland. Er worden nog meer locaties aangekondigd.

Het is dagelijks geopend van 10 tot 5.50 uur en kaartjes voor volwassenen kosten vanaf £ 18, voor kinderen vanaf £ 11 (buiten de spits respectievelijk £ 15.50 en £ 9.25). Reserveringen kunnen hier gemaakt worden.

De Portfolio voor natuurfotograaf van het jaar 34 Het boek, onder redactie van Keith Wilson, verschijnt vandaag (9 oktober) en kost £28.

Doe mee aan de 61e Wildlife Photographer of the Year-wedstrijd De 61e WPotY-wedstrijd opent voor inzendingen op 14 oktober en sluit om 11.30 uur GMT op 5 december. Fotografen kunnen maximaal 25 afbeeldingen insturen voor een vergoeding van £ 30, oplopend tot £ 35 in de laatste week vanaf 28 november. Volwassenen die in Afrika, Zuidoost-Azië en Centraal- en Zuid-Amerika wonen, hoeven geen vergoeding te betalen. Deelnemers van 18 tot 26 jaar mogen maximaal 25 afbeeldingen gratis insturen, terwijl deelnemers van 17 jaar en jonger maximaal 10 afbeeldingen gratis mogen insturen.

