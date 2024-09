Sunbursts scoren bij eerste Underwater Awards Australazië

The inaugural edition of the Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 foto competition has been judged, and the winning entries were revealed on stage today (28 September) at the Ga Duikshow ANZ in Sydney.

De nieuwe onderwaterfotowedstrijd wordt georganiseerd door Duikfotogids (DPG-bestand), Onderwater Australazië en UW-afbeeldingen, die begin juni een oproep deed Divernet en elders voor onderwaterfotografen van over de hele wereld om hun meest boeiende en meeslepende beelden en video's uit de regio Australazië.

De jury bestond uit experts Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Brett Lobwein, Ross Long, Matty Smith en William Tan.

Entrants competed in eight categories for prizes of resort and liveaboard diving holidays and foto en video- gear valued at more than Aus $50,000 (c £37,400).

Portfolio

De algehele winnaar van de wedstrijd – de “Best of Show” – was Gabriel Guzman, met de verzameling zonnestralenfoto’s die de eerste plaats in de categorie Portfolio innam.

“Sunburst fotografie is a technique that utilises the sun as a focal element to enhance the visual impact of underwater images,” says Guzman. “By positioning the subject in front of the sun, the resulting rays create a natural halo effect, adding depth and drama to the scene. This approach emphasises the interaction between light and the marine environment, making the subject stand out in a striking manner.

“Deze portfolio bevat zes afbeeldingen: een pijlstaartrog, een koraalduivel, een manta, een schildpad, een bultkoplipvis en een titan triggerfish. Deze soorten zijn vastgelegd door een combinatie van geplande opnamen en spontane kansen.

“While most images feature the classic sunburst effect, the foto of the sting ray (boven) is uniek. Gemaakt tijdens het gouden uur, legt het de zonnestralen vast die het water binnendringen met een warme, gouden gloed, wat een andere maar even betoverende sfeer creëert. Deze techniek heeft me jarenlang geboeid en ik heb er veel tijd aan besteed om te oefenen.

GOUD: De zon en zeedieren (Gabriel Guzman, Chili / Australië). Lionfish, Coral Bay, West-Australië (1/200ste, f/16, ISO 200, Canon EOS 5DSR, Aquatica-behuizing, 2x Ikelite DS160-flitsers). Deze foto won ook Zilver in de categorie Australië

GOUD: The Sun And Sea Creatures (Gabriel Guzman, Chili / Australië). Manta's, Nusa Penida, Indonesië (1/200e, f/9, ISO 320, Canon EOS 5DSR, Aquatica-behuizing, 2x Inon Z-330-flitsers)

GOUD: De zon en zeedieren (Gabriel Guzman, Chili / Australië). Groene zeeschildpad, Saxon Reef, Great Barrier Reef (1/200e, f/14, ISO 250, Nikon D500, Aquatica-behuizing, 2x Ikelite DS160-flitsers)

GOUD: De zon en zeedieren (Gabriel Guzman, Chili / Australië). Bultkoplipvis, Norman Reef, Great Barrier Reef (1/250e, f/14, ISO 250, Canon EOS 5DSR,

Aquatica behuizing, 2x Ikelite DS161 flitsers)

GOUD: De zon en zeedieren (Gabriel Guzman, Chili / Australië). Titan triggerfish, Moore Reef, Great Barrier Reef (1/200e, f/13, ISO 250, Canon EOS 5DSR, Aquatica-behuizing, 2x Inon Z-330-flitsers)

“Het is niet makkelijk om de perfecte sunburst-foto te maken. Het vereist ideale omstandigheden, waaronder kalm water zodat de zonnestralen duidelijk kunnen doordringen, vol zonlicht en het onderwerp zo dicht mogelijk bij het oppervlak. Het wezen moet zich precies op de juiste plek bevinden en je moet je camera en flitsers perfect hebben ingesteld om het moment vast te leggen.

“Het proces omvat veel mislukte pogingen, omdat de afstemming van al deze factoren zeldzaam is. Deze portfolio vertegenwoordigt het beste van die pogingen – een verzameling afbeeldingen waar alles uiteindelijk samenkwam.”

De andere categoriewinnaars waren Talia Greis (Sydney), Jenny Stock (Over-Under), Selanie Waddilove (Smartphone), Emma Turner (Environmental), Lewis Burnet (Australian), Luc Rooman (International Waters) en Ste Everington (Reels Showcase). De inzendingen die goud en zilver wonnen, worden hieronder weergegeven:

Sydney

GOUD: poef (Talia Greis, Australia). Clifton Gardens. “This unusual, undocumented behaviour cannot be explained by even the most skilled of scientists, specialising in frogfish / anglerfish behaviour. I was experimenting with wide-aperture fotografie at a local dive-site when this striated anglerfish (clearly having devoured a huge meal) regurgitated a smoke-like substance. Never having witnessed such an occurrence, I sat and observed the behaviour for over an hour. Experts can only speculate that the angler had cannibalised an egg sac (intentionally or non-intentionally). This likely would have led to swelling of the stomach, causing the individual to cough up chunks of it at a time. Nature at its best.” (1/250e, f/5, ISO 320, Sony A1, Isotta-behuizing, Inon Z-330-flitser, Backscatter-snoot)

ZILVER: Diepte perceptie (Rowan Dear, VK). Cabbage Tree Bay Aquatic Reserve. “Deze kwallen waren de afgelopen drie jaar met honderden tegelijk gezien, verzameld in de baai bij een van de populaire stranden van Sydney. Dit jaar waren het er meer dan ik ooit had gezien, met delen die meters diep en dichtbevolkt waren. Ik zwom de smack in en schoot naar beneden in de diepste concentratie kwallen, en ik hoopte dit buitenaardse beeld te creëren met veel diepte, om te laten zien hoeveel er van hen waren.” (1/200e, f/14, ISO 320, Sony A7 Mark IV, Ikelite-behuizing, 2x Inon Z-330-flitsers)

Over-onder

GOUD: Calm Tongan Nursery (Jenny Stock, VK). “Hier rusten een moederbultrugwalvis en haar pasgeboren kalfje net onder het oppervlak in de kalme, warme wateren van Vava'u. Hoogzwangere vrouwtjesbultruggen komen elk jaar in juli aan. Na de bevalling blijven ze in deze kraamkamer totdat de kalveren groot genoeg zijn om hun eerste reis naar Antarctica te maken. Bij het maken van split-images is het vaak verstandig om een ​​snorkel te gebruiken in plaats van te duiken, omdat je minder bubbels op het oppervlak creëert, wat afleidend kan zijn in de afbeelding.” (1/125e, f/14, ISO 320, Canon EOS 5D Mark II, Nauticam-behuizing, 2x Inon Z-240-flitsers)

ZILVER: Babyschildpad (Gabriel Guzman, Chili / Australië). Queensland. "Gemaakt op Heron Island, een belangrijke broedplaats voor zeeschildpadden, toont deze split shot het moment van de eerste zwempartij van een babyschildpad na het uitkomen. Het beeld gaat sierlijk over van het ondiepe water naar de uitgestrekte horizon, en toont de reis van de schildpad van zijn geboorteplaats naar de uitgestrekte oceaan daarachter. Ik heb ervoor gezorgd dat ik geen flitsers of kunstlicht heb gebruikt, uit respect voor de kwetsbare aard van deze pasgeborenen. Nadat ik een paar foto's had gemaakt, liet ik het jong zijn reis zonder extra stress voortzetten." (1/250e, f/7.1, ISO 320, Canon EOS 5DSR,

Aquatica-huisvesting)

smartphone

GOUD: Kan ik helpen? (Selanie Waddilove, Australia). “Sometimes a foto is asking to be taken… The playful pose of this pup in contrast with the abandoned rope was both confronting and beautiful. Often the New Zealand fur seal pups at Baranguba will play tug-of-war and chase with drifting seaweed, letting it go to dive and spin around you and then picking it back up again before another pup can steal it. This early April morning, instead of seaweed, the pups were playing with some rope and other plastic debris that had been washed in by the swell and winds of the previous week. I snapped a few photos to capture their fun and gently tugged on the end of the rope, hoping to distract them with a game so that I could eventually collect it. As the seals played, I gradually rolled it up in my hand and hid it in my wetsuit to be disposed of properly when we returned to shore.” (1/120e, f/1.5, ISO 50, Apple iPhone 13 Pro, Aquatech-behuizing, AxisGO Bluetooth-sluitergreep)

ZILVER: Staande hengelaarsvis (Selanie Waddilove, Australië). “Tijdens een zomersnorkel in Wagonga Inlet, Narooma, werd deze zwarte gestreepte zeeduivel gespot die zich langzaam bewoog tussen het zeegras. De middagzon zorgde voor perfect licht om de verbazingwekkende texturen en details van dit vreemde kleine wezen te benadrukken. Van de grote, naar beneden gerichte mond tot de fascinerende 'lok' en borstvinnen die worden gebruikt om over de oceaanbodem te 'lopen', deze vissen zijn zo interessant om te zien en te fotograferen.” (1/100e, f/1.8, ISO 32, Apple iPhone 13 Pro, Aquatech-behuizing, AxisGO Bluetooth-sluitergreep)

Mileu

GOUD: lifter (Emma Turner, Australia). Anilao, Philippines. “Blackwater diving is my happy place. This female argonaut, actually an Octopus with an eggcase ‘shell’, emerged out of the blackness and zoomed past me. This was my opportunity. Was it riding a jellyfish like I’d hoped? As my eyes and camera focus, I wondered what it was actually riding. Metallic? Plastic? Both? A condom wrapper? Oh my gosh, a yoghurt lid! How sad for us both. Was this argonaut surfing humans’ litter right back out of its open ocean home or was it becoming so ‘normal’ to see pollution that it mistook as organic?” (1/250e, f/22, ISO 320, Nikon D850, Seacam-behuizing, Seacam 160D-flitsers)

ZILVER: Een hondenspeeltje of een plastic val (Andrii Slonchak, Australië). Queensland. “Tijdens een duik bij North Stradbroke Island zag ik plotseling een wobbegong op volle snelheid op me afkomen uit de wolk van opgetild sediment. Zoals ik later ontdekte, had onze gids de haai gespot die gevangen zat in een plastic hondenfrisbee en probeerde hij het speeltje te verwijderen, maar de geschrokken wobbegong schoot weg. Ik had minder dan een seconde om deze foto te maken voordat de haai verdween. Ik heb deze wobbegong nooit meer gezien en bleef me afvragen of hij het speeltje had weten te verwijderen of een grimmig lot had ondergaan. Wobbegongs vertrouwen erop om op te gaan in hun omgeving tijdens het jagen, en de felle frisbee zou dit vermogen in gevaar brengen.” (1/125e, f/8, ISO 200, Canon EOS M50 Mark II, Ikelite-behuizing, Ikelite DS160 II met dome-diffusers)

Australisch

GOUD: Langwerpig (Lewis Burnett, Australië). Darling Range Escarpment, West-Australië. “Het fotograferen van de bizarre en prachtige slangenhalsschildpad onder water stond altijd al op mijn verlanglijstje voor duiken in het zuidwesten. Deze fascinerende reptielen worden aangetroffen in de zoetwaterlichamen die de regio verspreiden en worden het vaakst op het land gezien in het broedseizoen, wanneer ze op zoek zijn naar een partner. Ik vond dit individu tijdens mijn allereerste zoetwaterduik in de regio en had niet gelukkiger kunnen zijn om zo'n gedienstig onderwerp te hebben om te fotograferen.” (1/320e, f/13, ISO 500, Sony A1, Ikelite-behuizing, 2x Inon Z-330-flitsers)

Internationale wateren

GOUD: Salamander (Luc Rooman, België). “Elk jaar duik ik in een van mijn geliefde zoetwatermeren, namelijk De Melle bij Antwerpen, om de alpensalamanders tussen de waterlelies te fotograferen. In juli van dit jaar ging ik weer op zoek. Nadat ik geprobeerd had om verschillende exemplaren te fotograferen, ontdekte ik er een die op een waterlelie zat, waarbij het lichaam van de salamander een interessant silhouet door het blad produceerde. Nadat ik een serie foto's had gemaakt, liet ik het wezen met rust en ging voorzichtig verder.” (1/125e, f/22, ISO 100, Nikon Z7II, Isotta-behuizing, Backscatter Mini Flash MF-2, Backscatter Optical Snoot OS-1)

ZILVER: Amfibie boom (Massimo Zannini, Italië). Bologna. “In de lente paren padden in de bergen van Noord-Italië in kleine poelen water, net als veel andere amfibieën. Ik was wat foto's aan het maken van dit paringsgedrag toen een kikker een paar seconden op hun ruggen sprong, waarschijnlijk denkend dat ze een rots waren. Verrast en geamuseerd had ik net genoeg tijd om drie foto's te maken voordat de kikker door de mannelijke pad op het vrouwtje werd gegooid.” (1/50e, f/14, ISO 320, Nikon D850, Nauticam-behuizing, Backscatter Mini Flash MF-1, Backscatter Optical Snoot OS-1)

Reels-etalage

Dé video- section was won by Australian Ste Everington with Stralen op de voormalige HMAS Brisbane aan de Sunshine Coast, met onder meer de gevlekte adelaar, shovelnose en marmerrog. “Ik ben dol op dit scheepswrak als duikplek – het is mijn happy place.

"Voor deze video-, I wanted to spotlight a single specific dive – one where the rays spent an above average amount of time with us at the stern of the ship. But I also couldn’t resist including some stunning ray encounters from other dives at this location as well.”

Metalen afdrukken van de winnaars en de runners-up werden tentoongesteld en waren te koop op de Go Diving-beurs, waarbij de helft van de opbrengst werd gedoneerd aan de milieupartner van de wedstrijd. Neem er 3 voor de zee.

Voor volledige details over de wedstrijd en alle winnaars, inclusief Brons en Eervolle vermeldingen, bezoek de Onderwaterprijzen Australazië (UWAA) 2024 site.

Ook op Divernet: Magie van zeekoeien in teaser van Wildlife Photographer, Awaken New Depths: UN WOD-fotowinnaars, Skeletschot onder de ijswalvis brengt UPY-triomf, Geen gedoe met AI: Ocean Art prijst ‘pure fotografie’