Solitude nodigt duikers uit voor een fotoshoot

Er is vooraf bericht gegeven over een nieuwe onderwaterfotowedstrijd met de naam Real Focus, georganiseerd door Solitude Liveaboards & Resorts met de hulp van de Duitse Facebook-macrofotogemeenschap. Makrogehimmer.

Het shoot-outevenement zal tegelijkertijd plaatsvinden op twee bekende muckdiving-locaties, waarbij de deelnemers gevestigd zijn in het Solitude Acacia Resort Anilao op de Filipijnen en/of het Solitude Lembeh Resort in de Straat Lembeh in Indonesië, gedurende de 10 weken van 15 februari tot en met 30 april 2026.

Het thema van de wedstrijd – “Break the Habit” – daagt deelnemers uit om af te zien van het in scène zetten, achtervolgen of aanraken van hun macro-onderwerpen in wat een volledig ethische wedstrijd moet zijn.

De shoot-out wordt omschreven als een "platform voor bewuste creativiteit, mariene wetenschap en verantwoorde exploratie". Elk ingezonden beeld zal bovendien bijdragen aan de vormgeving van een driejarig onderzoek naar het gedrag van mariene soorten onder leiding van de bekende marien bioloog Dr. Dave Harasti.

De wedstrijd legt de nadruk op ethisch schieten (Solitude World)

Zowel bewerkte afbeeldingen als de originele RAW-bestanden moeten worden ingezonden, zodat de belangrijkste observatiegegevens, waaronder de duiklocatie, diepte en watertemperatuur, kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van Harasti's langetermijnonderzoek.

"Door gegevens te verzamelen over soorten, waarnemingen, habitats en omstandigheden in twee parallelle ecosystemen, bouwen we een levend visueel archief op – een archief dat de wetenschap net zo dient als het creativiteit viert", belooft Solitude.

De jury van Real Focus bestaat uit Georg Niles, Imran Ahmad, Lilian Koh, Alex Tattersall en Ram Yoro en er worden prijzen ter waarde van meer dan US $ 25,000 (£ 18,800) uitgeloofd.

Gasten die tijdens de wedstrijdperiode minimaal drie nachten in een van beide resorts verblijven, komen in aanmerking om deel te nemen aan de wedstrijd. Deelnemers kunnen bestanden blijven bijwerken en uitwisselen tot de deadline van 31 mei 2026. Registreer u door een reservering te maken. Eenzaamheid wereld verblijf in een resort tijdens de kwalificatieperiode.

