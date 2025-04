Shark Trust lanceert gratis fotowedstrijd

Het in Plymouth gevestigde goede doel Shark Trust heeft een fotografie wedstrijd en vraagt ​​duikers en anderen om hun favoriete foto's in te sturen over een thema dat niet alleen haaien omvat, maar ook roggen, roggen, chimaera's of zelfs eikapsels.

Niet te verwarren met de Geweldige haaienfoto, die elke zomer door de trust wordt uitgevoerd om nieuwe afbeeldingen te verkrijgen voor haar database, de Shark Trust Fotografie De wedstrijd gaat om foto's die op elk willekeurig moment gemaakt kunnen zijn.

Pijlstaartroggen

Om zijn regelrechte haai te vinden-foto Om de titel ‘kampioen’ te behalen, nodigt de stichting onderwaterfotografen uit om de komende zes weken maximaal vier foto’s in te sturen.

Het is een wedstrijd met één categorie wat betreft inzendingen. Er worden niet alleen prijzen uitgereikt aan de algehele winnaar, maar ook onder de categorieën Britse Eilanden en Overzee, Beste Eierkapsel, Jonge Haaienfotograaf (jonger dan 18 jaar) en inzendingen met betrekking tot de programma's van Shark Trust over de Middellandse Zee, Leven met haaien en Oceanics.

Juryleden Charles Hood, Nick Robertson-Brown en Simon Rogerson selecteren de finalisten, wiens werk zal worden afgedrukt en tentoongesteld in Ocean Studios in Plymouth. Koninklijke Willem Werf in juli, de maand die is uitgeroepen tot “Shark Month”. Bezoekers van het publiek krijgen dan de kans om te stemmen op hun favoriete afbeeldingen.

Geweldige ontmoeting met hamerhaaien

De hoofdprijs is een “Shark Dive & Stay”-pakket voor twee in Nassau met accommodatie bij Breezes en duiken met Stuart Cove's Dive Bahamas. Dit wordt aangeboden door het Bahamas Ministry of Tourism and Divers Reizen (vluchten uitgesloten).

Andere prijzen zijn onder meer twee Mares Quad 2 computers, een Scapa Joe-strandafvalhaaisculptuur, Shark Trust Teemill-merchandise, een begeleide ultraviolette nachtduik met roggen en kathaaien voor twee in Pembrokeshire met Haven Diving Services en een In Deep-avondduiktrip voor twee in Plymouth.

Fotografen hebben tot 15 mei dit jaar de tijd om deel te nemen aan de wedstrijd op de Shark Trust-site en de toegang is gratis, hoewel donaties welkom zijn. De winnaars worden eind juli bekendgemaakt.

