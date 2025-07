Haaienfotograaf van het jaar: de winnaars

De Britse liefdadigheidsinstelling Shark Trust heeft Shark Awareness Day (14 juli) uitgekozen om de winnaars van haar Shark Photographer of the Year-competitie van 2025 bekend te maken.

Inzendingen uit 34 landen vertegenwoordigden 76 van de 1,200 soorten haaien, roggen, roggen en chimaera's. Een tentoonstelling van de foto's van de finalisten zal de rest van de "Shark Month" in juli te zien zijn in Plymouth, de thuisbasis van de Shark Trust.

De titel Haaienfotograaf van het Jaar 2025 ging naar Julian Hebenstreit voor zijn foto van een luipaardhaai, genomen op een populaire duiklocatie voor de kust van Byron Bay in New South Wales, Australië.

"Ik herinner me het schrille contrast tussen de wilde en oncomfortabele buitenwereld en de kalme en stille wereld onder water", zei hij over de foto. "Ik was die dag aan het freediven en de haai passeerde me op ongeveer 15 meter diepte. Toen besloot ik de schoonheid van dit dier zo goed mogelijk vast te leggen.

Ik heb deze afbeelding gekozen omdat hij me eraan herinnert waarom ik doe wat ik doe... Het gaat niet alleen om het documenteren van dieren in het wild; het gaat erom de kwetsbare schoonheid van de oceaan over te brengen op een manier die mensen ertoe aanzet om zich er iets van aan te trekken.

"Deze foto lijkt op het eerste gezicht vrij eenvoudig, maar heeft een diepte die herhaaldelijk bekijken beloont", aldus Simon Rogerson, die samen met Charles Hood en Nick Robertson-Brown een van de drie juryleden was.

De gouden vorm van de Indo-Pacifische luipaardhaai contrasteert fel met de donkere rotsen en het witte zand. Door hem klein in beeld te plaatsen, ontstaat er eerder een gevoel van drama dan van afstand. Voor mij suggereert het het precaire bestaan van onze overgebleven haaien, deze gouden soort die een schat in donkere tijden vertegenwoordigt.

Hebenstreit won een pakket voor duiken met haaien en een verblijf op de Bahama's van het ministerie van toerisme van het eiland en Diverse Travel, en ook een trofee.

winnaar van de Britse Eilanden

(© Hector Clarke / Shark Trust)

Hector Clarke won de categorie Britse Eilanden met zijn foto van een kleine kathaai die op een massa slangsterren op een diepte van 20 meter in Loch Carron in Schotland ligt.

"Hij leek zich erg op zijn gemak te voelen met mijn aanwezigheid, waardoor ik uitzonderlijk dichtbij kon komen", zei hij. "Ik vind het mooi hoe deze foto de dichtheid en diversiteit van het leven in dit gebied vastlegt, van de veelkleurige slangsterren tot de prachtig getekende kathaai."

De vernauwing van het meer nabij de samenvloeiing met de Atlantische Oceaan zorgt ervoor dat enorme hoeveelheden voedselrijk water door een smalle geul worden geduwd. "Ondanks de sterke getijdenstromingen zijn deze vernauwingen mijn favoriete plek in het Verenigd Koninkrijk om kleine hondhaaien tegen te komen", aldus Clarke.

Overzeese winnaar

(© Martin Broen / Shark Trust)

Clarke en Martin Broen, winnaar van de Overseas-categorie, wonnen allebei de Mares-duik-computers voor hun inspanningen. Broens mono splitshot toont de migratie van mobula-roggen in Mexico.

Elk jaar verzamelen duizenden roggen, bekend om hun synchroonzwemmen en sprongen in de lucht, zich in de voedselrijke Golf van Californië. De migratie wordt beschouwd als een essentiële ecologische gebeurtenis en de afgelopen jaren zijn de inspanningen ter bescherming van de roggen geïntensiveerd om bijvangst te beperken, kritieke habitats te beschermen en toerisme te reguleren.

"Onder het oppervlak vormt een dichte school roggen een lichtgevend, geometrisch ballet, waarbij hun lichamen zonnestralen opvangen die door de oceaan filteren", zo beschreef Broen zijn beeld. "Boven drijft een kleine boot met toeschouwers rustig, een stille getuige van een van de meest sierlijke schouwspelen van de natuur."

Winnaar van het Oceanics-programma

(© Byron Conroy / Shark Trust)

De Shark Trust zet zich wereldwijd in om de beschermingsstatus van haaien, roggen en andere zeedieren te verbeteren. Er werden extra onderscheidingen toegekend aan inzendingen die nauw aansloten bij de lopende projecten.

Het Oceanics-programma richt zich op het behoud van oceanische haaien en roggen. Deze worden door het programma beschouwd als een van de meest iconische en functioneel belangrijke soorten, maar worden desondanks ernstig bedreigd door overbevissing.

Byron Conway won deze categorie met een foto van zijdehaaien aan het wateroppervlak in het Cubaanse nationale park Jardines de la Reina. Hij gebruikte een lange sluitertijd om een natuurlijke beweging in de foto te krijgen.

"Dit stelde me ook in staat om Snells raam bij zonsondergang te gebruiken om prachtige kleuren van de zonsondergang erboven te laten zien en de relatie van deze haaien met het oppervlak te laten zien", zei hij. "Een onvergetelijke ervaring, een van de beste ontmoetingen met grote dieren die ik ooit heb gehad."

Winnaar van Living With Sharks

(© Gillian Marsh / Shark Trust)

Living With Sharks is een nieuw, interdisciplinair project van Shark Trust dat ernaar streeft om opkomende problemen te identificeren en samen met de getroffen gemeenschappen eerlijke oplossingen te creëren. De focus ligt daarbij op strandgangers, recreatieve vissers en deelnemers aan ecotoerisme met haaien en roggen, zoals duiken of snorkelen.

De winnende foto, van Gillian Marsh, toonde een blauwe haai ver voor de kust van Cornwall, samen met een onderwaterfotograaf. De foto bij natuurlijk licht werd gemaakt tijdens het snorkelen.

"De blauwe haaien waren brutaal en nieuwsgierig, en wij vier snorkelaars hadden veel leuke interacties met ze, maar ik vind de interactie op deze foto bijzonder mooi", legde ze uit. "Het is verleidelijk om je voor te stellen dat de haai de fotograaf vraagt: 'Heb je mijn beste kant laten zien?'"

Winnaar van het Middellandse Zeeprogramma

(© Linda Mazza / Shark Trust)

De Middellandse Zee herbergt bijna 80 haaien- en roggensoorten, waarvan minstens 53% met uitsterven wordt bedreigd, aldus de Shark Trust. De Middellandse Zee, omringd door 22 landen verspreid over drie continenten en met meer dan 77,000 kleine boten, staat bloot aan een breed scala aan uiteenlopende visserijdruk.

De stichting werkt via een netwerk van regionale partners en stelt dat haar mediterrane programma bestaat uit beleidsbetrokkenheid, soortspecifieke herstelprogramma's en betrokkenheid van de gemeenschap.

Linda Mazza, winnares van deze categorie, heeft in feite geen foto gemaakt van een ernstig bedreigde kathaai in de Middellandse Zee, omdat het daar zo moeilijk is geworden om ze te vinden. Ze gokte er terecht op dat ze met deze opmerking indruk zou kunnen maken op de jury.

Ze vond dit exemplaar voor de kust van een klein eiland ten noorden van Lanzarote, een van de Canarische Eilanden, en hoopte dat haar rauwe weergave zowel hun kwetsbaarheid als hun onbegrepen aard zou benadrukken.

"Ik woon op de Canarische Eilanden en zie engelhaaien tijdens de meeste van mijn duiken, maar ik had er nog nooit zo één van dichtbij gezien. Het was echt een bijzonder moment", legde ze uit.

“Wat ik hier zo leuk aan vind foto Het is dat het niet het klassieke, engelvormige silhouet vastlegt dat het vaakst wordt gezien – meestal van bovenaf genomen om hun unieke kenmerken, camouflage en evolutionaire perfectie te tonen. In plaats daarvan is dit een close-upportret, puur toevallig gemaakt.

Ik was een andere haai aan het observeren toen ik plotseling oog in oog met deze stond. Gelukkig had ik mijn camera bij de hand. Ik zoomde snel in en legde het moment vast voordat ik stilletjes wegliep om de haai niet te storen.

De resulterende afbeelding toont een ongebruikelijk en misschien minder flatterend perspectief. Het toont het afgeplatte hoofd, de ogen, de licht geopende mond, de baarddraden en de huidtextuur in levendige details – zelfs de wonden en onvolkomenheden.

“Voor mij is dit foto doorbreekt de gebruikelijke barrière tussen kijker en haai. Het creëert een onverwachte intimiteit. Op dat moment voelde ik me ongelooflijk bevoorrecht – ik kon de gevoeligheid en de stille expressiviteit van de haai voelen.”

Winnaar van de Grote Eierdoosjacht

(© Grant Evans / Shark Trust)

The Great Eggcase Hunt is het belangrijkste burgerwetenschappelijke project van de Shark Trust. Het vraagt van mensen om waakzaam te zijn als ze over de hele wereld over stranden lopen, maar ook, en dat is heel belangrijk, van duikers en snorkelaars die onder water op zoek gaan naar levende, zich ontwikkelende eikapsels.

Grant Evans fotografeerde deze pyjamahaai-eikapsel gewikkeld om een zeewaaier in Kaapstad, Zuid-Afrika, op het wrak van de HMSAS Pietermaritzburg, een oorlogsschip dat in 1994 in False Bay tot zinken werd gebracht als kunstmatig rif.

"Ik heb deze foto gemaakt omdat ik het een merkwaardig gezicht vond, en het is belangrijk om de levensfasen van de haaien te erkennen voordat het een volledig gevormde haai is die je zo vaak door de nabijgelegen kelpbossen ziet glijden", zei hij.

"Het benadrukt ook het belang van de zeebodem voor deze dieren, omdat ze deze zeewaaiers nodig hebben om hun eikapsels veilig te bewaren. Bodemtrawlvisserij bedreigt deze koralen en de eierafzettingsplaatsen van kathaaien in Zuid-Afrika."

Winnaar van de Young Shark Photographer of the Year

(© Panitbhand Paribatra Na Ayudhya / Shark Trust)

Tot slot werd de titel ‘Jonge Haaienfotograaf van het Jaar 2025’ toegekend aan de 14-jarige Panitbhand Paribatra Na Ayudhya voor een foto van een walvishaai die aan het eten was aan de oppervlakte van de Malediven eerder dit jaar.

Dit was Panitbhands eerste ontmoeting met de soort: "Ik was erg enthousiast om met eigen ogen de grootste vis ter wereld te zien eten van enkele van de kleinste levende wezens in de oceaan. Genieten van dit moment is voor mij niet het enige; we moeten actie ondernemen om ervoor te zorgen dat deze ongelooflijke, zachtaardige reuzen van de zee overleven."

"Ik geloof dat we samen walvishaaien kunnen helpen om vrij te leven en te zwemmen in hun natuurlijke leefomgeving, zodat ze deze planeet nog jarenlang met ons kunnen delen."

Deze winnende foto's, samen met de foto's van de runner-up en Highly Commended inzendingen, zijn te zien online. op het Shark Trust-site, terwijl de gratis print tentoonstelling blijft in Ocean Studios in Plymouth Koninklijke Willem Werf tot 31 juli.

De beelden zullen worden gebruikt ter ondersteuning van inspanningen voor het behoud van haaien en roggen "in de komende jaren", aldus de liefdadigheidsinstelling.

