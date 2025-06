Droevig oog schittert op VN WOD-fotocompositie

De winnaars van de 12e jaarlijkse foto De prijzen voor de Wereldoceanendag van de Verenigde Naties worden vandaag (8 juni) bekendgemaakt als onderdeel van de VN WOD-viering in Nice. De jury selecteert vier winnaars van de eerste prijs uit duizenden inzendingen van amateur- en professionele fotografen.

De wedstrijd van dit jaar had categorieën uit voorgaande jaren – grote en kleine onderwatergezichten, onderwatergezichten en bovenwatergezichten – en een nieuwe categorie: Verwondering: wat ons in stand houdt in stand houden. Dit is ook het thema van de VN-WOD van 2025.

De winnaars in de categorieën zijn Andrey Nosik (Rusland), Dani Escayola (Spanje), Leander Nardin (Oostenrijk) en Rachel Moore (VS). foto, die bovenaan de categorie Wonder stond en hierboven te zien is, werd vorig jaar genomen in Moorea, Frans-Polynesië en toont het oog van een bultrugwalvis met de naam Sweet Girl.

"Vier dagen nadat ik dit intieme moment had vastgelegd, werd ze aangereden en gedood door een snelvarend schip", zegt Moore. "Haar dood dient als een hartverscheurende herinnering aan de 20,000 walvissen die jaarlijks door scheepsbotsingen omkomen.

We gebruiken haar verhaal om te pleiten voor betere bescherming en om te pleiten voor strengere snelheidsregels rond Tahiti en Moorea tijdens het walvisseizoen. Ik hoop dat Sweet Girl's nalatenschap echte verandering teweeg zal brengen om deze ongelooflijke dieren te beschermen en verder zinloos verlies te voorkomen.

De jury bestond uit onderwaterfotografen Ipah Uid Lynn (Maleisië), William Tan (Singapore) en Marcello Di Francesco (Italië) en de Franse natuurfotograaf Vanessa Mignon. Sinds de start in 2014 staat de wedstrijd onder leiding van de Belgische onderwater- en natuurfotograaf Ellen Cuylaerts.

Wonder: in stand houden wat ons in stand houdt

(Luis Arpa Toribio / www.unworldoceansday.org)

De tweede plaats na Moore in de categorie Wonder ging naar de Spaanse fotograaf Luis Arpa Toribio met zijn foto van een jonge geveerde vleermuisvis in de Indonesische Straat Lembeh. De foto werd gemaakt met een lange sluitertijd, een gesmoord licht en een doelbewuste camerabeweging om een ​​gevoel van beweging en drama te creëren.

Jonge geveerde vleermuisvissen hebben opvallende zwarte lichamen met een feloranje rand, hoewel ze deze kleur binnen enkele maanden verliezen naarmate ze volwassen worden. "Het vastleggen van deze foto vergde geduld en doorzettingsvermogen gedurende twee duiken, omdat deze actieve jonge vissen constant dekking zochten in spleten, wat de foto bijzonder uitdagend maakte", aldus Toribio.

De derde in de categorie was een foto genomen in het haaienreservaat Jardines de la Reina op Cuba. Steven Lopez uit de VS fotografeerde een Caribische rifhaai die zich een weg baande door een groep zijdehaaien vlak onder het wateroppervlak.

Door een lange sluitertijd en flitsers te gebruiken terwijl de haai plotseling draaide, “vervaagde de beweging tot een golfachtige boog over zijn kop, verlicht door de gouden tinten van de zonsondergang”.

(Steven Lopez / www.unworldoceansday.org)

Grote en kleine gezichten

Andrey Nosik, winnaar van de categorie Grote en Kleine Gezichten, spotte een Japanse oorlogskopvis in de Japanse Zee, zo'n 80 km van Vladivostok. "Ik vond de sierlijke vis op een diepte van ongeveer 30 meter onder de achtersteven van een scheepswrak", zegt hij. "Deze soort lijkt niet bang te zijn voor duikers – integendeel, hij geniet juist van de aandacht – en hij probeerde zelfs op de koepel van mijn camera te zitten.

(Andrey Nosik / www.unworldoceansday.org)

Giacomo Marchione uit Italië werd tweede in dit onderdeel. "Tijdens een van mijn vele duiken in zwart water in Anilao, op de Filipijnen, zagen mijn gids en ik iets onregelmatig bewegen op een diepte van ongeveer 20 meter, ongeveer 10 tot 15 cm groot. We beseften al snel dat het een zeldzame deken was." Octopus.

(Giacomo Marchione / www.unworldoceansday.org)

"Toen we dichterbij kwamen, opende hij zijn prachtige deken en onthulde zijn veelkleurige mantel. Ik kon nog een paar foto's maken voordat hij zijn weg vervolgde." De soort zou een van de meest extreme seksuele dimorfieën in de natuur vertonen, met vrouwtjes die tot wel 40,000 keer meer wegen dan mannetjes!

Lars von Ritter Zahony uit Duitsland werd derde: "Reizen naar het Antarctisch Schiereiland leveren altijd fantastische ontmoetingen met zeeluipaarden op", zegt hij. "Hij kwam brutaal op me af en ontblootte zijn tanden, maar hij wilde me er graag op wijzen dat dit deel van Antarctica zijn territorium was. Deze foto is genomen in de schemering, wat resulteerde in een nogal sombere sfeer."

(Lars von Ritter Zahony / www.unworldoceansday.org)

Onderwater zeegezichten

In de categorie 'Onderwatergezichten' legde winnaar Dani Escayola een bezoek vast aan een kwallenmeer tijdens een liveaboard-trip in het zuiden van Raja Ampat, Indonesië: "Omringd worden door miljoenen kwallen, die hun stekende vermogen hebben verloren door de afwezigheid van roofdieren, was een van de meest adembenemende ervaringen die ik ooit heb gehad."

(Dani Escayola / www.unworldoceansday.org)

Op de tweede plaats eindigde Gerald Rambert uit Mauritius, die een school roggen vastlegde die rustten bij een schoonmaakstation, aangetrokken door de sterke stroming daar. "Sommige roggen raakten gewend aan duikers, waardoor dit soort ontmoetingen mogelijk werden", zegt hij.

(Gerald Rambert / www.unworldoceansday.org)

Helaas zijn dergelijke bijeenkomsten, na de ernstige verbleking die de riffen hier vorig jaar hebben ondergaan, zeldzaam geworden en ik vrees dat ik zoiets niet nog eens op dezelfde plek zal meemaken.

De op de derde plaats geëindigde Pedro Carillo uit Spanje zegt dat La Rapadura aan de noordkust van Tenerife op de Canarische Eilanden pas in 1996 werd ontdekt, maar dat het "één van de meest verbazingwekkende onderwaterlandschappen ter wereld" is en steevast tot de beste duikplekken ter wereld wordt gerekend.

"Deze torenhoge basaltzuilen zijn het resultaat van vulkanische processen die tussen 500,000 en een miljoen jaar geleden plaatsvonden", zegt Carillo, die model Yolanda Garcia in de setting plaatste.

(Pedro Carillo / www.unworldoceansday.org)

“Dit prachtige natuurmonument ligt in een gebied waar het zeeleven is aangetast door ooit veelvoorkomende illegale visserijpraktijken. Het heeft zowel geologische als ecologische waarde en wetenschappers en onderwaterfotografen pleiten voor de bescherming ervan.”

De winnaar van de categorie Above Water Seascapes, Leander Nardin, fotografeerde vanuit een vliegtuig een rustig meer, omgeven door dorre duinen en gevoed door een kalme beek op een afgelegen stuk kust bij Shark Bay in West-Australië.

"Deze afbeelding onthult de krachtige contrasten en de verborgen schoonheid waar land en oceaan elkaar ontmoeten. Het herinnert ons eraan dat de oceaan de bron is van al het leven en dat alles in de natuur nauw met elkaar verbonden is", aldus Nardin.

(Leander Nardin / www.unworldoceansday.org)

De verhuizing naar Nice

In het verleden werd de VN WOD gehouden op het VN-hoofdkwartier in New York, maar dit jaar werd het evenement verplaatst naar Frankrijk om vlak voor de VN-conferentie te plaatsvinden. VN Ocean Conference, dat van 9 tot en met 13 juni in Nice plaatsvindt.

De winnende foto's worden live gepresenteerd tijdens een paneldiscussie op de conferentie op 11 juni in de Agora in La Baleine. Ze zullen ook te zien zijn in galerie-exposities in het NEO VogelArtLab in Nice en in de Explorer's Club (New York) gedurende de week.

De wedstrijd werd gecoördineerd door de afdeling Oceaanzaken en Zeerecht van de VN, DuikFotogids (DPG), Oceanic Global en de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van UNESCO.

Het evenement is gratis en open voor het publiek en roept elk jaar fotografen van over de hele wereld op om de schoonheid van de oceaan en het belang van het thema van Wereld Oceanen Dag van de Verenigde Naties te benadrukken. Alle deelnemers moeten een handvest ondertekenen met 14 verbintenissen met betrekking tot ethiek in de oceanen. fotografie.

De hoogst geplaatste inzendingen in elke categorie zijn samen met de winnaars van voorgaande jaren te vinden in de virtuele galerij van de wedstrijd.

