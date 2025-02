Moederliefde bepaalt onderwaterfotograaf van het jaar 2025

at 1: 00 am

Nadat ze 6,750 foto's van onderwaterfotografen van over de hele wereld hadden doorgenomen, kwamen de drie juryleden tot een oordeel: de winnaar van de Underwater Photographer of the Year (UPY)-wedstrijd 2025 is Alvaro Herrero.

Het panel van ervaren onderwaterfotografen dat verantwoordelijk was voor de beslissing bestond uit Peter Rowlands, Tobias Friedrich en Alex Mustard. De winnaars werden gisteravond (19 februari) bekendgemaakt tijdens een prijsuitreiking in het centrum van Londen, georganiseerd door de Crown Estate, dat de zeebodem rond Engeland, Wales en Noord-Ierland beheert.

De Spaanse fotograaf Herrero won de categorie Groothoek in de jaarlijkse wedstrijd in het Verenigd Koninkrijk met zijn foto Stralende band, die de bijzondere relatie tussen een moederbultrugwalvis en haar pasgeboren kalf in Frans-Polynesië uitbeeldt.

David Alpert werd uitgeroepen tot British Underwater Photographer of the Year 2025 vanwege zijn fotografische vaardigheden. De nieuwsgierige zeehond, opgestegen bij Lundy Island.

Andere hoogtepunten die u kunt zien tussen de winnaars en runners-up die hieronder worden getoond, zijn Shunsuke Nakano's Face Off, met een gedenkwaardige confrontatie tussen twee Aziatische zeebaarzen, en het portret van Abdulaziz Al Saleh Hydratatie, een blik op kamelen die in de woestijn drinken, genomen vanaf onder de waterlijn.

Bryant Turffs won de Compact-categorie met De schoonheid van het moeras, een GoPro-foto van een prehistorische zeebaars, terwijl de Koreaanse fotograaf Ruruka werd genoemd als PADI Opkomende onderwaterfotograaf van het jaar 2025 voor Onderwater Aurora, een duiker in de veelkleurige wateren van een Mexicaanse cenotes.

Robert Marc Lehmann uit Duitsland werd de Save Our Seas Foundation Marine Conservation Photographer van het Jaar 2025 voor zijn 1 in 200,000,000, een verontrustend beeld van Indonesische vissers die een grote tijgerhaai aan land halen.

De UPY-wedstrijd werd voor het eerst gehouden in 1965, toen Phil Smith werd uitgeroepen tot Underwater Photographer of the Year. Tegenwoordig heeft de wedstrijd 13 categorieën, waaronder drie voor foto's die in Britse wateren zijn genomen. De beste twee foto's in elke categorie worden hieronder weergegeven met commentaar van de jury. De volledige details van de resultaten en wedstrijdregels zijn te vinden op de UPY-website.

Groothoekwinnaar en onderwaterfotograaf van het jaar 2025

Stralende band © Alvaro Herrero aka Mekan (Spanje) / UPY 2025

"Elk jaar, tijdens de zuidelijke winter, reis ik naar Frans-Polynesië om deze majestueuze dieren te fotograferen," zei Mekan over zijn winnende foto, genomen in Moorea en hierboven afgebeeld. "Mijn favoriete moment van de dag is de vroege ochtend, omdat het licht zacht en hoekig is, waardoor ik de perfecte hoek kan vinden om de vorm van deze dieren duidelijk in het blauw te definiëren.

“Voor mij is deze foto een foto die de liefde van een moeder voor haar kalf laat zien, die zowel de kwetsbaarheid als de schoonheid van onze oceanen laat zien en een van de verbazingwekkende soorten onthult waarmee we onze thuiswereld delen.”

"Wat een foto!", aldus jurylid Tobias Friedrich. "We zien normaal gesproken veel afbeeldingen van bultruggen tijdens de jurering van de UPY-wedstrijden, maar deze afbeelding deed ons meteen stoppen. Het laat echt de uitmuntendheid zien van de fotograaf die het moment ziet en ook de juiste afbeelding herkent terwijl hij er op de computer.

“Het licht dat van de linkerbovenhoek komt en de perfecte beweging van de bultrugwalvis en zijn kalf, in combinatie met de uitstekende kadrering en compositie maken dit tot een werkelijk verdiende algehele winnaar.”

"Een hartverwarmende interactie tussen moeder en baby, in een perfect getimede pose van beide majestueuze dieren die er zo comfortabel uitzien in hun onderwaterhuis", zei Alex Mustard. "De foto nodigt ons uit om te observeren, terwijl we de walvissen hun ruimte geven, zowel in het frame als vanuit de fotograaf. Het speerlicht is dramatisch, terwijl de schaduw die het kalf op zijn moeder werpt subtiel is.

“Mekan won in 2022 de titel Marine Conservation Photographer of the Year met de meest trieste foto van bultruggen; dit opbeurende familieportret is een perfect tegenwicht.”

Peter Rowlands voegde toe: “Het winnende beeld vertegenwoordigt ons als een competitie, en onze gemeenschap als een hobby/sport/beroep, voor de wereld in het algemeen voor een heel jaar en soms is het erg moeilijk om te kiezen tussen de twee, maar dit jaar zegt deze delicate maar krachtige studie van de band tussen een moeder en haar kalf voor mij alles wat geweldig en goed is aan onze wereld.

“We staan ​​voor uitdagingen, dat is waar, maar de groeiende populatie walvissen wereldwijd laat zien wat er bereikt kan worden.”

(Gemaakt met een Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24mm 2.8 s, Isotta-behuizing, natuurlijk licht. f/8, 1/640e, ISO 1100)

Groothoek Tweede plaats

Hemels Maanlandschap © Alvaro Herrero, ook bekend als Mekan (Spanje) / UPY 2025

Dit toont een van de favoriete grotten van de fotograaf op het schiereiland Yucatán, in Tulum, Mexico. "Door rebreathers te gebruiken in de grotten kunnen we veel meer tijd besteden aan het verkennen van de dieptes, en het verbetert mijn foto's omdat het ons de mogelijkheid geeft om de scène nauwkeurig te belichten," zegt Mekan.

"Door geen bubbels uit te stoten, helpen we ook de kenmerken van de grot te beschermen en verstoren we veel minder deeltjes, wat vooral voordelig is bij het fotograferen van minder bezochte plekken. Rebreathers leveren ook veel efficiëntere decompressietijden. Om deze kamer te verlichten, gebruikten we 60,000 lumen warm licht van twee BigBlue-videolampen."

"cenotes “We creëren een aantal van de meest spectaculaire landschappen in de onderwaterwereld, maar om er toegang toe te krijgen, is uitgebreide training, speciale duikuitrusting en echte toewijding vereist, zelfs voordat je een foto maakt”, aldus Mustard.

“We krijgen veel cenote “Er zijn maar weinig foto’s, maar deze springt er echt uit, zowel vanwege de kwaliteit van deze prachtige kamer als vanwege de fotografische kwaliteit van de belichting en compositie.”

(Gemaakt met een Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24mm 2.8s, Isotta-behuizing, BigBlue COB 30.000 PII. f/5.6, 1/30e, ISO 2000)

Macro-winnaar

Magische achtergrondverlichting © Paolo Bondaschi (Italië) / UPY 2025

Aan het einde van een duik in Secret Bay in Anilao op de Filipijnen zag Bondaschi twee andere onderwaterfotografen en gebaarde naar zijn gids om te kijken wat ze aan het fotograferen waren. "Nadat ik me realiseerde dat het een van mijn favoriete onderwerpen was, een harige garnaal, wachtte ik geduldig op mijn beurt en gebruikte de tijd om te plannen en voor te bereiden op de foto.

“Ik heb ervoor gekozen om het in profiel te fotograferen, tegen het licht van een snoot. Mijn gids en mijn buddy speelden een fundamentele rol in het vakkundig beheren van het licht van de snoot. Na een paar testshots om de juiste instelling te vinden, kreeg ik eindelijk de foto die ik zocht.”

“Perfecte uitvoering en afbeelding!” zei Friedrich. “Ik hou van de minimalistische benadering van een onderwerp dat klein is en waar je niet makkelijk een scherpe foto van kunt maken.

“De perfecte positie van de harige garnalen is bijna te mooi om waar te zijn, maar deze dieren zijn erg schuw en we kwamen tot de conclusie dat dit natuurlijke perfectie is, wat ook nog eens maximaal wordt benadrukt door de zeer selectieve belichting door de fotograaf.”

(Gemaakt met een Canon EOS R7 + EF-S60mm f/2.8 Macro USM + natte lens AOI UCL-90 PRO, Marelux MX-R7 behuizing, Backscatter MF-1 + Backscatter snoot OS-1. f/16, 1/200e, ISO 100)

Macro-tweede plaats

Schitterende Donut Doto © Bryan H Blauvelt (VS) / UPY 2025

Blauvelt was op Bali in Indonesië geweest en wilde met een uniek beeld van Doto greenamyeri, "een van de meest opvallende onderwerpen in Tulamben. Ik creëerde een dramatisch gloeiend effect op de naaktslak met mijn stroboscoop en snoot, en voltooide het frame door de gastheerhydroïde van achteren te belichten met subtiel blauw licht om de compositie in evenwicht te brengen.

“Dank aan mijn ongelooflijke gids Rudolfi Sikome in Alam Batu voor het vasthouden van een fakkel voor het tegenlichteffect op deze afbeelding, en voor een productieve en leuke week fotografie! "

"De gedetailleerde patronen van deze naaktslak worden alleen geëvenaard door de precieze controle van licht en compositie in deze foto," zei Mustard. "De zeeslak zit op een delicate hydroid die in de stroming beweegt. Het moet een enorme toewijding hebben gekost om zo'n perfect frame te maken."

(Gemaakt met een Sony A1 + FE 90mm f/2.8 Macro G OSS, Nauticam NA-A1 behuizing, Backscatter MF-2 met OS-1 Snoot, Torch met Blue Gel. f/22, 1/200e, ISO 160)

Wrakken winnaar

Diepe Wrak © Alex Dawson (Zweden) / UPY 2025

De Golfvloot nr. 31 wrak bij Shaabruhr Umm Qammar in Egypte ligt op het rif op ongeveer 104 meter diepte. Toen het schip zonk, raakte het ingeklemd tussen de rifwand en een klein rif, dus er is een swimthrough eronder. "We hebben 25 minuten bodemtijd en ongeveer tweeënhalf uur deco gedaan om deze afbeelding te maken," zei Dawson.

"Zonder twijfel een van mijn favoriete foto's in de hele competitie," merkte Mustard op, "en ook, zoals ik nu leer, een van onze diepste. Deze afbeelding zit vol met het gevoel van avontuur, in een zorgvuldig samengestelde compositie die je met laag op laag van interesse naar binnen trekt, van de koralen op de voorgrond tot de wolken vissen boven het wrak.

“Begrijpelijke kwaliteit, als je weet dat deze is gemaakt door de Underwater Photographer of the Year van vorig jaar!”

(Gemaakt met een NikonZ9 + 8-15 fisheye, Nauticam Z9-behuizing, omgevingslicht. f/4.5, 1/80e, ISO 800)

Wrecks Tweede plaats

Diepzeevogels © Wojciech Dopierala (Polen) / UPY 2025

“Aqaba is bij de meeste duikers bekend en stond jarenlang hoog op mijn verlanglijstje”, zei Dopierala over deze foto van het wrak van de Lockheed L-1011-500 TriStar in Jordanië. “Uiteindelijk werd er een perfecte kans gecreëerd door Carlos Diesel (de behendige freediver die je op deze foto ziet) in samenwerking met Diverse Divers Diving Centre.

"We hadden het geluk om een ​​week lang rondom de wrakken van Aqaba te freediven. Deze foto is gemaakt tijdens ons tweede bezoek aan deze specifieke duikplek.

“Het idee ontstond plotseling helemaal aan het einde van onze tijd. We hebben maar één poging gedaan om dit shot te maken. Gelukkig heeft Carlos het geweldig gedaan. Toen ik naar de scène keek, had ik al het gevoel dat dit waarschijnlijk het beste shot van de reis was, nog voordat ik op de sluiter drukte.”

“Ik hou van de frisse beelden die freediving met zich meebrengt fotografie brengt naar onderwaterfotografie als geheel,” zei Mustard. “Het creëren van zo’n perfecte compositie en moment vereist bijzonder hoge vaardigheden wanneer zowel de fotograaf als het model duiken met ingehouden adem.”

(Gemaakt met een Sony A1 + 12-24 f4, SeaFrogs A1-behuizing, omgevingslicht. f/6.3, 1/125e, ISO 250)

Gedrag Winnaar

Face-Off © Shunsuke Nakano (Japan) / UPY 2025

Deze twee mannelijke Aziatische sheepshead lipvissen werden gefotografeerd in Sado, Niigata in Japan. "De unieke vorm van deze soort is kenmerkend voor mannetjes, die harems vormen en territoria claimen tijdens het broedseizoen," zei Nakano.

“Degene links is de haremkoning, die zijn territorium al meer dan 10 jaar verdedigt en naar schatting meer dan 30 jaar oud is, terwijl degene rechts een jonge uitdager is.

“Hoewel ik zorgvuldig had gepland om de beelden vast te leggen, was het seizoen van 2024 moeilijker te voorspellen dan normaal, en ondanks dat ik daar een week verbleef tijdens het broedseizoen, kon ik dit tafereel slechts één keer observeren, gedurende slechts 10 seconden.

“En dit was de enige foto die ik kon maken. Het gezicht van hen vechtend in hun opzichtige witte outfits was zo prachtig, ik kan het me nog levendig herinneren.”

"Perfect getimed om het moment vast te leggen waarop de uitdager de koning uitdaagt," zei Rowlands. "De strijd om hiërarchie is de sterkste vorm van gedrag. Goed belicht en zonder afleidende achtergrond, sprong deze afbeelding er meteen uit en bleef degene die de uitdagers versloeg."

(Gemaakt met een Nikon D850 + AF Nikkor 28-70mm f3.5-4.5d + Nauticam WACP-1, Nauticam-behuizing, Inon Z330. f/16, 1/250e, ISO 200)

Gedrag Tweede plaats

Het Moment © Eduardo Acevedo (Spanje) / UPY 2025

November-december in Magdalena Bay in Baja Californië, Mexico zijn de beste maanden om te proberen goede ontmoetingen met blauwe marlijnen te krijgen, volgens Acevedo. "Het is echter erg moeilijk om sterke beelden van deze vissen in het wild te krijgen, omdat ze de sardines en makreel met zeer hoge snelheid aanvallen."

"Deze foto draait helemaal om het moment, terwijl de blauwe marlijn toeslaat en de doodsbange school zich verspreidt," zei Mustard. "We vonden het geweldig dat de fotograaf zo'n mooie weerspiegeling in de compositie had opgenomen, ondanks de kortstondige fotografische gelegenheid."

(Gemaakt met een Canon 5D MK IV + 15mm, Seacam-behuizing. f/9, 1/500e, ISO 400)

Portret winnaar

Hydratatie © Abdulaziz Al-Saleh (Koeweit) / UPY 2025

Deze winnende foto is genomen in de Al Wafra-woestijn in Koeweit. "Ik had al anderhalf jaar het idee om kamelen te fotograferen die water drinken," zei Al Saleh, die nog nooit eerder zo'n foto had gezien.

“Het weer was kritiek en het kostte me meerdere weken om de best mogelijke foto's te maken. De eerste week waren de kamelen wat terughoudend om water te drinken terwijl mijn camera onder water was en kwamen er maar een paar bij elkaar om te drinken, wat ik niet wilde. Maar na een paar dagen hadden de kamelen mij en mijn apparatuur al geaccepteerd.

“Na mijn eerste week van het fotograferen van de kamelen ben ik overgestapt op elektronische synchronisatiekabels voor mijn flitsers in plaats van glasvezelkabels vanwege problemen – en eindelijk kwamen de opnamen tot stand.”

"Zo'n vrolijk beeld en een portret van kamelen heeft ons zeker aangenaam verrast," zei Rowlands. "Geweldig oogcontact, goed gekozen hoek en oppervlaktevervormingen geven je genoeg om naar te kijken en de lagere, kinderlijke, brutale mond voegt een hartverwarmende finale toe aan een kwaliteitsfoto, die veel meer is dan alleen een in het oog springend onderwerp."

(Gemaakt met een Nikon Z8 + Nikkor 8-15mm fisheye, Nauticam NA-Z8 behuizing, twee Inon Z330. f/18, 1/100e, ISO 100)

Portret Tweede plaats

Silhouet van een dolfijn uit de Amazone © Hussain Aga Khan (Zwitserland)) / UPY 2025

“Ik heb twee weken doorgebracht in Manaus in Brazilië, waar ongeveer 10 operators de rivierdolfijnen voeren, die een trekpleister zijn voor toeristen. We bezochten een ponton met vier vaste bewoners bruinvissen en een strand dat dagelijks ongeveer zeven mensen trekt.

"laarzen zien er heel ongewoon uit vergeleken met andere dolfijnen, met ongelooflijk lange rostra – met rudimentaire haren erop – kleine ogen en dikke lichamen. Het idee hier was om een ​​onverwacht beeld te krijgen van een verrassend dier waar de meeste mensen nog nooit van hebben gehoord. Ik wilde ook duidelijk maken dat ze onder het bladerdak van het bos leven in Coca-Cola-kleurig water.

“Door deze dolfijnen twee weken lang elke dag te zien, werd het steeds makkelijker om foto’s van ze te maken, omdat we vertrouwd raakten met hun vorm, bewegingen en gedrag en zelfs, tot op zekere hoogte, met hun individuele karakters.”

“In het oog springende symmetrie wordt gecombineerd met minimalistische grafische elementen en een beperkt kleurenpalet om een ​​krachtige compositie te creëren die duidelijk de ongewone anatomie en habitat van de rivierdolfijn communiceert,” merkte Mustard op. “Dit alles en ook nog eens in prachtig licht.”

(Gemaakt met een Canon EOS R5 + EF8-15mm f/4L Fisheye USM, Nauticam NA-R5 behuizing, natuurlijk licht. f/9, 1/125e, ISO 1250)

Winnaar koraalriffen

Kaleidoscoop van kleur © Catharina Holmes (VK) / UPY 2025

Holmes' locatie was Gorgonian Passage op Wayil Batan Island, Misool in Raja Ampat, Indonesië. "Ik had het geluk om perfecte omstandigheden te vinden met helder water en scholen aasvissen die rondzweefden tussen de canyons van een grote koraalbommie, versierd met groene zachte koralen. Ik wilde het rif vol leven en kleur vastleggen om ons allemaal te inspireren om deze waardevolle habitat te beschermen."

"Deze afbeelding schreeuwt gewoon 'koraal'!" zei Friedrich. "Het is ook zeldzaam om een ​​verticale afbeelding te zien die goed werkt van een koraalrif. De lichtverdeling op de afbeelding is absoluut prachtig en het rif zit vol met kleur."

(Gemaakt met een Nikon D500 + Fisheye 8-15 (3.5-4.5) @12mm, Nauticam-behuizing, Retra Pro-flitsers met diffusers. f/11, 1/160e, ISO 320)

Tweede plaats voor Coral Reefs

Tuinen van de Caribische rifhaai © Jenny Stock (VK) / UPY 2025

"Ik vulde mijn frame met paarse zeewaaiers en poreuze zeebaars en nestelde me laag op de zeebodem, waarbij ik mezelf en mijn camera zo veel mogelijk verborg in de hoop op een nipte pass van de rondcirkelende Caribische rifhaai", aldus Stock. "Ik hurkte neer en wachtte op het perfecte moment.

“Uiteindelijk zwom dit wezen elegant mijn beeld binnen, zijn rillingen waren zichtbaar op de achtergrond, wat een dramatische diepte aan mijn beeld toevoegde.

“Jardines de la Reina in Cuba is sinds 1996 een succesvol beschermd nationaal zeepark. Tegenwoordig zijn de visserij en het aantal bezoekers beperkt en de 90 mijl lange archipel van riffen staat bekend om ongerepte koralen en een bloeiend zeeleven. Caribische rifhaaien kunnen tot 3 meter lang worden en zijn een van de grootste roofdieren in het ecosysteem van het rif.”

"Een geweldig voorbeeld van hoe de toproofdieren floreren in een beschermd zeereservaat", aldus Rowlands. "De dramatische lage hoek benadrukt de kracht van het hoofdonderwerp en het extra licht bevriest de actie en brengt de gezonde kleuren naar voren."

(Gemaakt met een Canon 5D IV + 16-35mm, Nauticam-behuizing, Retra-lampen. f/14, 1/125e, ISO 800)

Zwart-wit winnaar

Dolfijnen achtervolgen © Enric Generaal (Spanje) / UPY 2025

"Deze afbeelding is gemaakt in de noordelijke Rode Zee tijdens een freedivingexpeditie op zoek naar tuimelaars", aldus Gener. "Het moment toont een intiem paringsritueel, waarbij verschillende mannetjes - vier zichtbaar op de foto, hoewel anderen in de buurt waren - speels een vrouwtje achtervolgden.

“Het was een dynamische en rituele vertoning, waarbij de mannetjes vriendschappelijke schermutselingen aangingen en af ​​en toe met het vrouwtje paarden, waarbij hun lichamen kortstondig samenkwamen voor slechts een paar seconden. Opvallend was dat het vrouwtje niet probeerde te ontsnappen; ze deed actief mee, speelde mee en wachtte op hen.

“De hele groep zwom sierlijk en in een langzaam, bedachtzaam tempo, waardoor een betoverend onderwatertafereel ontstond.”

“Deze afbeelding toont de definitie van zwart-wit fotografie"; de compositie komt tot leven door de doordachte omzetting naar monochroom", was Friedrichs oordeel. "Fantastisch beeld."

(Gemaakt met een Canon 5D Mark IV + EF 16-35mm 1:2.8 L III USM, Seacam-behuizing, natuurlijk licht. f/4, 1/500e, ISO 160)

Zwart-wit tweede plaats

WaterZen © James Rokop (VS) / UPY 2025

Deze foto is genomen tijdens het afscheidsevenement van de Olympische Spelen in Los Angeles voor het Amerikaanse artistieke zwemteam in het LA Expo Centre. "Als fotograaf van het evenement kon ik het team zowel onder water als vanaf het land fotograferen," aldus Rokop.

“Op deze opname is de zwemmer bezig met het opwarmen voor de demonstratie van hun routines voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024 door op de bodem van het zwembad te staan ​​en een ademhalingsoefening uit te voeren.

“Kunstzinnige zwemmers hebben een ongelooflijke longcapaciteit en ze kunnen deze ongewone prestaties leveren, zoals moeiteloos op de bodem van het zwembad staan. Dit was de enige zwemmer die de bodem van het zwembad op deze manier gebruikte voor haar warming-up en het ongewone gezicht trok meteen mijn aandacht. Het beeld riep een gevoel van vrede en kalmte op.”

"Een haarscherpe compositie die zo briljant werkt in zwart-wit, waardoor een prachtig beeld ontstaat vol met de rust van de onderwaterwereld," zei Mustard. "We wisten het niet tijdens de jurering, maar we zijn er vooral blij mee dat dit beeld is waargenomen en niet geposeerd."

(Gemaakt met een Canon R3 + 35mm, Ikelite-behuizing, natuurlijk licht. f/3.2, 1/1000e, ISO 125)

Opkomende winnaar en opkomende onderwaterfotograaf van het jaar 2025

Aurora Onderwater © ruruka (Korea) / UPY 2025

“Ik reisde twee jaar geleden voor het eerst naar Cancun, Mexico voor een shoot en sindsdien ben ik betoverd door de charme ervan,” zei Ruruka. “Tegenwoordig bezoek ik Cancun regelmatig. Vanaf waar ik woon is het een heel lange reis – ongeveer 24 uur vliegen – maar deze plek past perfect bij de richting van mijn fotografie en biedt een verscheidenheid aan schietmogelijkheden.

“Om deze specifieke foto te maken, bezocht ik het tijdens het regenachtige zomerseizoen en werkte ik met een lokale Koreaanse gids als mijn model.”

“Buitengewoon beeld met een hoge technische standaard en perfecte postproductie ervan!” zei Friedrich. “De duiker is goed gepositioneerd in de gulden snede terwijl hij nergens voor staat. De balans van het licht van buitenaf dat in de grot valt, is gewoon een uitstekende herhaling en laat zien waar het beeld over gaat.”

(Gemaakt met een Nikon Z8 + Z 24-50mm F4 + Nauticam WACP-1, Nauticam-behuizing, natuurlijk licht. f/9, 1/60e, ISO ISO 800)

Opkomende tweede plaats

Dichtbij ontmoetingen van het gigantische soort © Christelijke hut (Singapore)) / UPY 2025

"Het fotograferen van Tonga's bultruggen stond al lang op mijn verlanglijstje en het stelde absoluut niet teleur," zei Hut. "Elke keer dat je het water in gaat, is het anders, met elke walvis met een unieke persoonlijkheid en met hun houding ten opzichte van zwemmers die vaak gedurende de dag verandert.

“Het meest opwindend zijn natuurlijk de ontmoetingen waarbij de nieuwsgierigheid van de walvissen overeenkomt met die van jou, en dat was duidelijk het geval bij dit moeder-en-kalfpaar. We konden meerdere uren met ze doorbrengen terwijl ze rond de Vava'u-eilanden navigeerden, afwisselend reizen, rusten en spelen.

“Deze foto, genomen toen het paar een ondiep rif overstak, is nog steeds een van mijn favoriete beelden van die geweldige dag.”

"Wat een droomontmoeting van een moeder en kalf!" zei Mustard. "Het rif geeft de walvissen een fantastisch gevoel van schaal, het laat echt hun grootte zien, terwijl het de compositie interessanter en visueel dieper maakt. Het is alsof alles samenkomt..."

(Gemaakt met een Sony A1 + 16-36 f2.8 @ 16mm, Nauticam-behuizing, natuurlijk licht. f/11, 1/250e ISO 800)

Compacte winnaar

De schoonheid van het moeras © Bryant Turf (VS) / UPY 2025

Turffs maakte deze foto op een van zijn favoriete locaties in het Everglades National Park, aangetrokken door de onheilspellende omgeving, "helder water, licht dat door cipressenbomen filtert en de vissoorten, zowel inheemse als geïntroduceerde".

"Ik heb deze plek meerdere keren bezocht om verschillende onderwerpen en het licht precies goed vast te leggen," zei hij. "De waterstanden variëren aanzienlijk, soms zelfs helemaal droog, gedurende verschillende periodes van het jaar.

“De vissoorten zijn constant in beweging en deze locatie wordt vaak gedomineerd door exotische soorten. Ironisch genoeg had ik er deze keer niet al te veel over nagedacht en genoot ik van het landschap toen deze Florida-gar zich perfect in het frame van mijn GoPro positioneerde.”

"Een verbluffende driedimensionale compositie die deze zelden geziene Florida-gar in zijn moerashabitat plaatst", merkte Mustard op. "Het is, eerlijk gezegd, verbazingwekkend dat deze foto is gemaakt met een eenvoudige GoPro-camera, wat aantoont hoeveel mensen al alle apparatuur hebben die ze nodig hebben om prachtige onderwaterfoto's te maken."

(Gemaakt met een GoPro Hero 7 Black + AOI 0.73x Ultra Wide Lens, GoPro Supersuit-behuizing, natuurlijk licht. f/2.8, 1/180e, ISO 791)

Compacte tweede plaats

Reuzenkikkervis © Enrico Somogyi (Duitsland) / UPY 2025

"Tijdens het duiken in Anilao op de Filipijnen vonden we deze prachtige reuzenkikkervis op een diepte van ongeveer 15 meter," zei Somogyi. "Ik probeerde een foto te maken met een gekleurde achtergrondverlichting en een achtergrond van kleine vissen en de zon. Na een paar frames had ik deze foto en was ik erg blij."

"Een groot beeld van een kleine compact, perfect belicht met net genoeg complementaire highlights, niet te schreeuwerig," vat Rowlands samen. "Een vleugje zonnestralen en een kletterende kleine visjes vormen een indrukwekkende combinatie om het pakket van onze regerende Compact-kampioen compleet te maken."

(Gemaakt met een Sony RX100vii + Nauticam Emwl 160-Wetlens, Fantasea-behuizing, twee Backscatter MF2-flitsers. f/7.1, 1/1000e, ISO 125)

Winnaar van de British Waters Wide-Angle en Britse onderwaterfotograaf van het jaar 2025

De nieuwsgierige zeehond © David Alpert (VK) / UPY 2025

Alpert beschouwt North Devon als "gemakkelijk een van de mooiste kustlijnen in Groot-Brittannië. Hoge, grillige kliffen die worden beuken door een meedogenloze zee. Met de op één na hoogste getijdenverandering ter wereld, slaat de uitgaande stroming tegen de golven en de wind die vanuit de Noord-Atlantische Oceaan binnenrolt. Sta even stil en bewonder.

"Duikvensters zijn beperkt, dus ik heb mezelf vorig jaar twee maanden in het gebied gevestigd en verschillende locaties verkend. Deze foto toont een grijze zeehond bij Lundy Island, een beschermd zeegebied sinds 1973.

“Zeehonden zijn heerlijk nieuwsgierige wezens, interactiever dan welke andere soort dan ook waarmee ik over de hele wereld heb gedoken. Kort gezegd word ik een van de weinige bevoorrechten die de brug oversteekt naar de wereld van een voelend wild dier.”

"In de UPY-competitie zien we doorgaans veel zeehondenafbeeldingen, vooral in de Britse categorieën", aldus Friedrich. "Ik was vroeger een soft touch voor deze afbeeldingen, maar nu ik er zoveel heb gezien, liggen mijn normen erg hoog.

“Deze foto is echter werkelijk een plaatje! Zo goed ingekaderd in het zeewier en met het licht dat van achteren komt in het ondiepe water. De compositie wordt compleet gemaakt door de nieuwsgierige blik van de zeehond naar de fotograaf. Een uitstekend portret.”

(Gemaakt met een Canon 5D MKiii + EF 16-35mm f/2.8L iii USM, Nauticam-behuizing, twee Inon Z330-flitsers. f/8, 1/200e, ISO 200)

Tweede plaats bij British Waters Wide-Angle

Gekrulde octopus (Eledone cirrhosa) met zacht koraal © Simon Tempel (VK) / UPY 2025

"Mijn ontmoetingen met octopussen in het Verenigd Koninkrijk zijn meestal ongepland", zei Temple, en deze in het Schotse Lochcarron was geen uitzondering. "Het was begin mei en het zicht was slecht. Ik koos mijn breedste lens en plande om langs het rif te drijven met de vloed, om vast te leggen wat ik kon tussen de zachte koralen.

“Halverwege de duik kwam de stroming onverwacht opzetten, waardoor onze zachte drift veranderde in een snelle rit. Toen zag ik het: een octopus die hoog op de rifwand zat. Ik schopte hard tegen de stroming in en hief mijn camera op terwijl hij mij kalm observeerde.

“De vloed was meedogenloos en ik kon maar vier schoten lossen voordat ik werd meegesleurd. Terwijl ik afdreef, keek ik nog een keer om. De octopus bleef, ogenschijnlijk onaangedaan door onze ontmoeting, maar buiten bereik.”

"Een uitstekende foto van een iconisch onderwerp uit het Verenigd Koninkrijk dat steeds vaker aan onze kusten wordt gezien", aldus Rowlands. "De zachte belichting benadrukt de pastelkleuren en het landschap verdwijnt uit het kader om diepte te creëren die wordt geperfectioneerd door goed oogcontact en een klassieke pose."

(Gemaakt met een Nikon D500 + 10.5 mm, Aquatica-behuizing, Inon Z-240 Type 4-flitser. f/8, 1/125e, ISO 400)

Macrowinnaar Britse wateren

De lifter © Dan Bolt (VK) / UPY 2025

“Af en toe ben ik deze medusa tegengekomen Neoturris-pileata in open water maar had er geen fatsoenlijke foto van gemaakt," zei Bolt over deze ontmoeting in Schotland. "Deze keer waren mijn buddy en ik echter specifiek op hen en andere soortgelijke wezens gericht om het idee van Britse 'blackwater'-fotografische mogelijkheden te verkennen.

“Van de vele, vele foto's die ik die dag maakte, onthulde deze een larvale schaaldier in de bel van de medusa. De frames aan weerszijden van deze opname laten zien dat de larvale krab (of kreeft) zich eigenlijk aan de buitenkant van de bel bevindt, maar op dit moment bevond hij zich precies aan de andere kant van mij – vandaar het effect van het feit dat hij in het transparante lichaam zit.”

“Dit is een prachtige en zelden geziene kwal, maar het wow-moment komt echt als je de liftende garnaal door de transparante bel ziet,” zei Mustard. “Verbluffend, verrassend en nieuw.”

(Gemaakt met een OM Systems OM-1 + Panasonic 45mm macro, AOI-behuizing, twee Sea&Sea YS-D3 Duo-flitsers. f/13, 1/250e, ISO 250)

Tweede plaats voor British Waters Macro

Fluo stekelige squat kreeft © James Lynott (VK) / UPY 2025

Deze foto is genomen bij Inveraray, Loch Fyne in Schotland. “Deze plek staat bekend om de vele prachtige vuurwerkanemonen op geringe diepte, maar er is ook een oude pijp bedekt met betonblokken die de thuisbasis is van veel leven, waaronder de stekelige kreeft.

"Deze squat lobsters worden meestal ondersteboven op rotsblokken/overhangende delen aangetroffen en verdwijnen zodra de sluiter van de camera wordt ingedrukt. Tijdens deze nachtduik dwaalden ze echter rond in de open lucht en leken ze het niet erg te vinden dat er een paar foto's werden gemaakt.

“Deze squat lobsters vertonen de helderste fluorescentie die ik ooit bij schaaldieren heb gezien en ik was erg blij dat ik tijdens deze duik het hele dier in beeld kon krijgen. Ik gebruikte excitatiefilters op mijn flitsers, samen met een geel barrièrefilter voor de lens om de fluorescentie vast te leggen.”

"James' fluorescerende verkenning van Britse wateren heeft een ander verbluffend onderwerp onthuld toen het met deze techniek werd gefotografeerd," zei Mustard. "Een beetje meer contrast in de verwerking, een kleine uitsnede en een rotatie naar verticaal en deze werkelijk gedenkwaardige opname had helemaal kunnen slagen..."

(Gemaakt met een OM System OM-D E-M1 MkIII + M Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ, AOI-behuizing, twee Sea&Sea YS01-Solis + Nightsea-filters. f/6.3, 1/50e, ISO 500)

Winnaar British Waters Living Together

Roestig Haven © Dan Bolt (VK) / UPY 2025

Deze foto, genomen in het Schotse Lochcarron, "toont het vermogen van de natuur om het beste te maken van een slechte situatie", aldus Bolt. "Het ijzeren blok en de zware ketting houden in feite een kleine bak op zijn plaats aan de oppervlakte, waar lokale sint-jakobsschelpduikers hun uitrusting opbergen.

“De pont zelf is een drijvend rifsysteem op zichzelf, en de ankerblokken hebben ook veel soorten aangetrokken.

“Ik oefende eigenlijk voor een ander onderwaterfotografie wedstrijd toen ik deze foto nam. Een paar dagen voor een 'splash in'-wedstrijd op de dag zelf, zat deze krab constant in deze positie, of heel dichtbij. Helaas was hij op de dag zelf nergens te bekennen. Gelukkig voor mij betekende dit dat ik mijn oefenfoto's voor UPY kon gebruiken!”

"Een goed gekozen hoek om net genoeg achtergrond toe te voegen om visuele diepte te combineren met locatie," zei Rowlands. "De kettingschakels beginnen krachtig op de voorgrond en wijken dan voorzichtig terug uit de scène, bekroond door de kleine nieuwsgierige vissen die bovenaan het frame binnenkomen. Een terechte winnaar."

(Gemaakt met een OM Systems OM-1 + Olympus 14-42mm + Nauticam WWL-1, AOI-behuizing, twee Sea&Sea YS-D3 Duo-flitsers. f/7.1, 1/50e, ISO 640)

Tweede plaats voor British Waters Living Together

Haal diep adem © Kerel Bomen (VK) / UPY 2025

"Terwijl het zeewier om ons heen fotosynthetiseert, zoeken we toevlucht van het snelle tempo van het dagelijkse leven onder de golven, waar het stil is," zei Trees over deze foto die werd genomen in Balaclava Bay, Portland. "We ontspannen, onze hartslag vertraagt; voor veel mensen biedt de oceaan een plek om rust te vinden.

"Zonder voorafgaande opstelling en alleen omgevingslicht, legt deze foto een freediver vast in een moment van rust terwijl ze haar weg baant door het kelp. Al te snel komen we boven om adem te halen."

“Prachtig landschap dat wordt afgerond met een erg mooie modelpositie,” vat Friedrich samen. “De sfeer van de opname en de mooie kadrering zijn echt goed gedaan, met het model dat lacht en zo mooi gekleed is. Alleen de vinnen hadden ook in het kader kunnen zitten, verder niets op aan te merken!”

(Gemaakt met een Nikon D850 + 14-24mm f2.8, Nauticam-behuizing, natuurlijk licht. f/2.8, 1/640e, ISO 200)

Red onze zeeën Marine Conservation Photographer van het jaar

1 / 200,000,000 © Robert Marc Lehman (Duitsland) / UPY 2025

"Deze tijgerhaai is slechts een van de ongeveer 200 miljoen haaien die elk jaar door toedoen van mensen omkomen", zei Lehmann over deze foto die in Indonesië is gemaakt. "Sinds ik zes jaar oud was (35+ jaar), bestudeer ik haaien intensief. In al die jaren is er nauwelijks iets veranderd en dat is frustrerend.

“Haaien beschermen hun leefgebied, de zee, door hun ecologische functie als 'gezondheidspolitie'. Meer dan een miljard mensen zijn elke dag afhankelijk van de zee en we ademen allemaal de zuurstof in die grotendeels in de zee wordt geproduceerd. Als we doorgaan met het uitroeien van de dieren die ons grootste en belangrijkste leefgebied bewaken, nemen we ons eigen levensonderhoud weg.

"En daarom heb ik ervoor gevochten dat mensen haaien door mijn ogen kunnen zien en begrijpen. Elke keer dat ik zo'n foto maak, doet het pijn, maar door middel van beeldmateriaal kan ik miljoenen mensen inspireren om haaien en hun situatie te begrijpen en een verschil te maken."

Alex Mustard beschreef de foto als "een verbluffend, verhalend beeld, met vier mannen die dit enorme oceaanroofdier aan land trekken. Het licht is prachtig, de compositie meeslepend en de timing, het vastleggen van het gebaar van de visser, is perfect.

“Hoewel het een alledaags verschijnsel is en op de meeste plaatsen legaal, onthult de man die zijn hand uitsteekt om de foto te stoppen wat zijn geweten denkt over wat ze doen. Krachtig fotografie. '

(Gemaakt met een Canon CANON R5 + EF 24mm f/1.4L II USM + EF naar RF-vatting. f/5.6, 1/6400e, ISO 1000)

Tweede plaats in de categorie Red onze zeeën Marine Conservation Photographer of the Year

Slachtoffer van bootaanvaring © Henley Spiers (VK) / UPY 2025

Deze foto is genomen in Baja in Mexico Californië Sur, waar het lijk van een zeeschildpad een venster biedt op leven en dood in de open oceaan. "De wonden op het schild van de schildpad leverden duidelijk bewijs dat hij stierf door een aanvaring met een boot - een onnatuurlijke dood en een aangrijpende herinnering dat deze dieren de oceaan moeten delen met een steeds grotere menselijke aanwezigheid," zei Spiers.

“Maar zelfs in de dood werd de schildpad een vaartuig voor het leven. Ver op zee wordt elk stukje wrakhout, of het nu natuurlijk is of door de mens gemaakt, een soort omgekeerd reddingsvlot. Kleine vissen gebruiken elke structuur die ze kunnen vinden om zich te verstoppen voor roofdieren. Hier is het ontbindende lijk van de schildpad snel geadopteerd als toevluchtsoord door jonge vissen.”

"Dit is een strak, on-message onderwerp op zichzelf, maar de opwaartse hoek creëert visueel indrukwekkende reflecties, bekroond door de delicate oppervlakteonthulling," zei Rowlands. "Een afbeelding met zoveel visuele details, maar slechts één boodschap. Perfect en vreselijk in gelijke mate."

(Gemaakt met een Nikon D850 + Nikonos 13mm, Nauticam-behuizing, natuurlijk licht. f/22, 1/500e, ISO 800)

Ook op Divernet: Skeletschot onder de ijswalvis brengt UPY-triomf, UPY viert 10 jaar fotowedstrijd, Roze dolfijnglimlach voor Onderwaterfotograaf van het Jaar, Walvishaai triomfeert op UPY 2022, Sharks' Skylight brengt UPY-overwinning