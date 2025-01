Mono scoort groot in Ocean Art-fotowedstrijd

De winnaars van de 13e jaarlijkse Ocean Art Underwater Photography Competition zijn bekendgemaakt. Voor de editie van 2024 doen inzendingen uit meer dan 90 landen mee. Volgens de organisator is het bereik van de wedstrijd groter dan ooit.

De Best in Show-award ging naar Eduardo Labat voor Dancing Whitetips, een zwart-witfoto genomen op de afgelegen Revillagigedo-archipel voor de kust van Mexico.

De categorie Zwart-wit werd benadrukt door de organisator van het evenement, de in de VS gevestigde Gids voor onderwaterfotografie (UPG) als een zeer competitieve categorie dit jaar. De Conservation-categorie werd ook uitgekozen vanwege het vestigen van de aandacht op de verwoestende impact van ghost-fishing.

"De Ocean Art-wedstrijd van dit jaar was ronduit buitengewoon", aldus wedstrijdorganisator Nirupam Nigam, die UPGhoofdredacteur en voorzitter van Bluewater Photo.

"Deze beelden doen meer dan alleen prijzen winnen; ze boeien harten en geesten, bereiken miljoenen mensen wereldwijd en herinneren ons aan onze gedeelde verantwoordelijkheid om de schoonheid van de oceaan te beschermen. Het is een eer om te zien hoe de competitie elk jaar groeit in omvang en impact." Het bereik van de winnende beelden is gebaseerd op het feit dat ze worden getoond door naar schatting 250+ wereldwijde media-outlets, zoals Divernet.

De jury bestond zoals gebruikelijk uit fotografen Tony Wu, Marty Snyderman en Mark Strickland, maar met een nieuw panellid, Ipah Uid Lynn, die hen vergezelde om de categorieën Underwater Digital Art en Underwater Fashion te beoordelen.

Ocean Art heeft meer dan US $ 60,000 aan prijzen uitgedeeld in onderwatercamera-uitrusting en duiktrips, gedoneerd door duikresorts en liveaboard-operators. Hieronder ziet u de winnende afbeeldingen in elk van de 14 categorieën:

Winnaar groothoek:

Hwanhee Kim / Licht

(Hwanhee Kim / Oceaankunst)

“De week voordat ik deze foto maakte, viel er zware regenval in Cancun [Mexico],” zegt Kim. “Sediment en voedingsstoffen van de nabijgelegen Carwash werden in de cenote, waardoor er prachtige kleuren ontstaan ​​door het verschil in concentratie. Regen is normaal gesproken een uitdaging voor onderwaterfotografie, maar in dit geval produceerde het levendige tinten die je zelden onder water ziet.

“Zonlicht, met zijn sterke vitaliteit, doorboorde het roodachtige water en onthulde een magisch moment. Het licht diende als een verbinding tussen het land en de onderwaterwereld, en tussen de natuur en de mens. Ik voelde me bevoorrecht om getuige te zijn van deze schoonheid en gelukkig dat ik het mocht documenteren.”

Prijs: Vierdaagse duiktrip voor twee bij Atmosphere Resorts & Spa op de Filipijnen.

Gemaakt met een Nikon D850 + Nikon 8-15mm in Nauticam-behuizing, natuurlijk licht. 1/125e, f/7.1, ISO 1100

Macro-winnaar:

Adam Martin / Jonge vleermuisvis

(Adam Martin / Oceaankunst)

Deze jonge vleermuisvis werd 26 meter diep gevonden in Tulamben, Bali in Indonesië. Er werd een snoot gebruikt om de stroboscoop te isoleren van het onderwerp, zonder te veel van de achtergrond te belichten. De belichting benadrukt de textuur en structuur van het lichaam van de vis, waardoor de sierlijke lijnen en levendige kleuren worden benadrukt.

Prijs: Negen nachten durende duiktrip naar Komodo of Raja Ampat met Mermaid Liveaboards

Gemaakt met een Sony A7RV + Canon 100mm Macro in Nauticam-behuizing, Inon-flitser met snoot. 1/250e, f/13, ISO 320

Winnaar van het Marine Life Behaviour-onderzoek:

Yoichi Sato / Geboren uit de mond

(Yoichi Sato / Oceaankunst)

“Op een midzomernacht, terwijl de meeste wezens diep sliepen, kwam er een mannetje Ostorhinchus properuptus, na een incubatieperiode van een week te hebben voltooid, riep hij al zijn energie bijeen en liet met een trillende beweging een zwerm larven uit zijn mond los," zegt Sato, die de foto maakte in Minamisatsuma, Kagoshima, Japan. "Om de stress voor de vis te minimaliseren, observeerde ik het proces onder een zwak rood licht.

“Tijdens het hatch-out moment gebruikte ik rode verlichting met een speciale instelling die het rode licht uitschakelde zodra de voorflits van de stroboscoop werd gedetecteerd. Deze opstelling elimineerde effectief de interferentie van rood licht in de foto, waardoor de afbeelding het moment zo natuurlijk mogelijk vastlegde.”

Prijs: Zeven nachten met 12 duiken voor twee personen bij Meridian Adventure Dive Resort, Raja Ampat, Indonesië.

Gemaakt met een Canon EOS R5 + EF-S 60mm F2.8 Macro USM in Nauticam-behuizing, twee INON Z330, één RG Blue S02RE-SNC. f/13, 1/125e, ISO 400

Winnaar portret:

Stefano Cerbai / Uitzonderlijke verzending

(Stefano Cerbai / Oceaankunst)

“Ik was op huwelijksreis in Australië en een van de vele ongelooflijke plekken die we bezochten, was Zuid-Australië, waar ik de kans kreeg om te duiken en te zoeken naar de ongrijpbare zeedraak – een dier waar ik al jaren van droomde.

“Ik had het ongelofelijke geluk dat ik er niet alleen een vond en observeerde, maar ook een foto kon maken van het dier terwijl het zijn eieren droeg, die het op zijn rug bij zijn staart beschermde.”

Prijs: Ikelite DS230 onderwaterflitser met instellicht.

Gemaakt met een Nikon D7200 + Tokina 10/17 in een Isotta-behuizing, Ikelite-flitser. f/16, 1/160e, ISO 250

Winnaar van Coldwater:

James Emery / Nieuwsgierige Aalscholver

(James Emery / Oceaankunst)

“Tijdens een duik in Monterey [Californië] fotografeerde ik de Metridiumvelden toen ik een aalscholver naar ons toe zag zwemmen. Tot mijn verbazing begon hij naar het hoofd van mijn vrouw te pikken, maar ze bleef volkomen onberoerd.

“Ik zwom er snel naartoe om een ​​paar foto's te maken, en toen verschoof de aandacht van de aalscholver naar de weerspiegeling in de koepelpoort van mijn camera. Hij bleef ongeveer 20 minuten bij ons, zwom omhoog om lucht te happen en kwam daarna terug om ons opnieuw te bekijken. Het was een uniek en speels moment dat me een glimp gaf van de nieuwsgierigheid van de aalscholver”.

Prijs: $300 Ultralight cadeaubon

Gemaakt met een Sony A7III + Canon 8-15mm met Metabones-adapter in een Nauticam-behuizing, Kraken KS160-flitsers. 1/80e, f/13, ISO 500

Winnaar naaktslak:

Borut Furlan / Naaktslakken met kap

(Borut Furlan / Oceaankunst)

"Dit was mijn eerste bezoek aan Vancouver Island in oktober 2024 en mijn eerste bezoek aan Canada", zegt Furlan. "Ik wist niet veel over het gebied, dus besloot ik om bij de meeste duiken een groothoekzoomlens te gebruiken vanwege de diversiteit.

“Toen ik het kelpbos met kapnaaktslakken bereikte, was ik gewoon geschokt. Ik heb nog nooit zoveel naaktslakken op één plek gezien. Er waren er duizenden en ze waren overal, op de bodem, op het kelp en zelfs zwemmend. Ik heb honderden verschillende foto's van ze gemaakt en deze is er een uit deze serie.”

Prijs: Tot 10 nachten op Oceania vanuit Walindi Plantation Resort, PNG

Gemaakt met een Nikon D850 + Nikkor 28-80 / 3.3-5.6 + Nauticam WACP (omgebouwd naar Seacam), twee Seacam 150D flitsers. 1/40e, f/14, ISO 400

Winnaar Blackwater:

Kyungshin Kim / Jagen

(Kyungshin Kim / Oceaankunst)

“Ik heb deze foto gemaakt tijdens een duik in zwart water in Anilao [Filipijnen] afgelopen november,” zegt Kim, die in eerste instantie twee inktvissen zag die aan elkaar vastzaten en ervan uitging dat ze aan het paren waren. “Toen ik beter keek, zag ik dat ze niet aan het paren waren – de ene inktvis at de andere op, een kleinere inktvis.

"Inktvissen staan ​​erom bekend dat ze kannibalisme bedrijven, maar het is zeldzaam om kleine inktvissen elkaar te zien opeten tijdens een duik in zwart water. Ik heb ze nauwlettend gevolgd en geobserveerd, en het is me gelukt om een ​​paar foto's te maken.

“Na ongeveer 10 minuten begon de kleur van de kleinere inktvis te vervagen. Uiteindelijk kwam er een straal zwarte inkt uit. Kort daarna verdween de inktvis die klaar was met eten langzaam in de verte, terwijl de inktvis die zijn prooi werd, in de donkere diepten van de zee zonk.”

Prijs: Zeven nachten duikpakket bij Dive Resort in Puerto Galera duikresort in de Filipijnen van El Galleon / Asia Divers

Gemaakt met een Nikon Z8 + 60mm macro in een Nauticam behuizing, twee Kraken S160 en één Weefine 5000 licht. 1/200e, f/20, ISO 200

Winnaar van de prijs voor onderwaterbehoud:

Kimber Greenwood / Verdrinken in plastic

(Kimber Greenwood / Oceaankunst)

Deze afbeelding die bij High Springs is gemaakt, is gemaakt als onderdeel van een bewustwordingsproject voor de Florida Springs Council over de impact van waterbotteling op de lokale Florida Springs. Meer dan 300 flessen water worden elke minuut geproduceerd in waterbottelingsfabrieken zoals die op enkele minuten van de bron waar deze afbeelding is gemaakt.

"Niet alleen belanden deze flessen op stortplaatsen en brengen ze microplastics in ons milieu, maar het bottelen van 'bronwater' veroorzaakt ook een verlies van water uit de Floridian Aquifer, wat het waterpeil en de waterstroom verlaagt, wat leidt tot verslechtering van de bronnen en rivieren", aldus Greenwood.

"De flessen die voor deze afbeelding zijn gebruikt, zijn gedoneerd door een lokale natuurbeschermingsactivist die ze van de productieband van een lokale bottelarij heeft gehaald." De afbeeldingen worden gebruikt in sociale media en gedrukte advertentiecampagnes om mensen aan te moedigen over te stappen op herbruikbare waterflessen.

Prijs: Twee Marelux Apollo S-flitsers plus Lumilink

Gemaakt met een Sony A7IV + 24-70mm F2.8 GM. 1/500e f/3.5, ISO 400

Winnaar van de prijs voor onderwater digitale kunst:

Unkoo Kim / Verlangen

(Unkoo Kim / Oceaankunst)

De zee bij Seogwipo op het eiland Jeju in Zuid-Korea ligt Kim na aan het hart, maar is verre van een ideale omgeving voor onderwaterfotografie, vaak troebel en met sterke stromingen. "De wateren van Seogwipo zijn verder aangetast door stijgende zeetemperaturen, een gebrek aan onderwerpen en andere factoren", zegt Kim, die niet zeker wist hoe hij de schoonheid van de zeedieren daar moest vastleggen voordat hij besloot om licht als achtergrond te gebruiken om ze te benadrukken.

“Ik heb deze foto gemaakt tijdens het beste seizoen van het jaar. Om een ​​frontale foto van de blauwe hana-goby te maken, heb ik talloze uren besteed aan het observeren en dichtbij komen. Ik stelde me de dynamische wisselwerking van de blauwe hana-goby met bokeh-lichten voor en gebruikte hulpmiddelen die ik van tevoren had voorbereid en een aangepaste vintage lens om meerdere belichtingen te combineren met vuurwerk-bokeh-afbeeldingen.

“Het vastleggen van vuurwerkfoto’s is niet bijzonder moeilijk, maar het vereist wel nauwkeurige voorbereiding, inspanning, oefening en, het allerbelangrijkste, tijd om een ​​band op te bouwen met de onderwerpen.”

Prijs: Marelux SOFT Lite Snoot plus dock.

Gemaakt met een Nikon D850 + 60mm macro lens / Bell & Howell Filmovara aanpassing in een Nauticam behuizing, twee Ikelite DS230 flitsers, Sofirn onderwaterlantaarn. 1/160e, f/11, ISO 100

Winnaar Zwart-Wit + Beste van de Show:

Eduardo Labat / Dansende wittips

(Eduardo Labat / Oceaankunst)

“Het was onze laatste duik van de dag, in de middag toen het zonlicht verdween,” zegt Labat. Bij Roca Partida [Revillagigedos, Mexico] verzamelen de meeste witpunthaaien zich in kleine groepen op verschillende richels in de rotsformatie.”

Op enige afstand van de rots begon zich een grote groep witpunthaaien te vormen. Tientallen exemplaren vormden een hechte groep op een diepte van ongeveer 8 meter. Ze waren echter niet op jacht en vertoonden geen agressief gedrag.

“Nadat ik getuige was geweest van deze zeldzame gebeurtenis vanaf de rand van de formatie, steeg ik langzaam op om er net boven te zweven. Daar heb ik deze foto gemaakt. Van bovenaf leken de haaien synchroon in een cirkelvormige beweging te zwemmen. Het was prachtig om te zien.

“Ik heb besloten om zwart-wit te gebruiken voor deze foto, zowel vanwege de manier waarop de geometrie van de formatie in deze stijl eruitziet als vanwege het natuurlijke contrast dat je in zwart-wit kunt waarderen met betrekking tot de haaienpunten in relatie tot de rest van hun lichaam.

Prijs: Vier nachten voor twee met 7 duiken bij All 4 Diving / Akaya Bali

Gemaakt met een Sony A6600 + Tokina 10-17mm F/3.5-4.5 Fish-eye in een Nauticam behuizing, Sea & Sea YS-D3 DUO flitsers. 1/160e, f4.0, ISO 640

Winnaar Underwater Fashion:

Lucie Drlikova / Leve de koningin!

(Lucie Drlikova / Oceaankunst)

De Boze Koningin uit de Sneeuwwitje Het sprookje wordt op deze foto, onderdeel van Drlikova's persoonlijke project "Once Upon a Dream in Waterland", waar ze al zeven jaar aan werkt, door haar demonen opgetild.

"Dit project is een terugkeer naar mijn kinderdromen - alle kostuums, scènes en rekwisieten zijn door mijzelf met de hand gemaakt", zegt ze. De foto is genomen in een 8 meter diep zwembad in Aquapalace Praha in Tsjechië.

Prijs: $400 Bluewater Photo cadeaubon

Gemaakt met een Nikon D810 + Nikor 17/35 f2/8 in een Nauticam-behuizing, Subtronic-flitsers. 1/160e, f/8, ISO 500

Winnaar van de compacte groothoeklens:

Marco Lausdei / Jacht in de nacht

(Marco Lausdei / Oceaankunst)

Tijdens het duiken bij de beroemde Maya Thila-duiklocatie op de Malediven zag Lasdei een witpuntrifhaai in cyclische patronen zwemmen. Hij was zichtbaar aangetrokken door een wolk zilvervisjes langs de steile helling van Thila.

"Ik gebruikte een nabijgelegen rotsblok als dekking, verborg en minimaliseerde mijn bubbels zorgvuldig, en probeerde zo dichtbij mogelijk te komen zonder het gedrag van de roofdier te verstoren," zegt hij. "Toen de haai eenmaal aan mijn aanwezigheid gewend was, wachtte ik op een van zijn cyclische bewegingen om hem binnen flitsbereik te brengen.

“Ik heb de opname zo getimed dat niet alleen de haai, maar ook de ontwijkende beweging van de wolk van potentiële prooien is vastgelegd. De opname is gemaakt van onder naar boven, waarbij ik opzettelijk het oppervlak van de zee heb opgenomen om diepte en dimensie aan de afbeelding toe te voegen. Het begrijpen van de gewoonten en het gedrag van het onderwerp was essentieel voor het succes van deze opname.”

Prijs: Zeven nachten durende liveaboard-reis op Bilikiki op de Salomonseilanden

Gemaakt met een Sony RX100m5 + Seafrog-dome in een Seafrog-behuizing. 1/160e, f/10, ISO 200

Winnaar van Compact Macro:

Naomi Springett / Langneus Havikvis

(Naomi Springett / Oceaankunst)

“Voor onze huwelijksreis gingen we mee op een liveaboard duiktrip naar het Great Barrier Reef. Deze foto is genomen tijdens een van de mooiste duiken van de trip: een bloeiende koraalbommie met overvloedig macroleven. Trots gezeten op het zwarte zonnekoraal, was deze langneus havikvis niet al te bezorgd over mijn aanwezigheid en, tot mijn grote vreugde, bleef hij lang genoeg stilzitten zodat ik een paar foto's kon maken voordat hij wegzwom.

"Met zoveel tropische vissen die cameraschuw zijn, was dit een zeldzame traktatie. Zwarte zonnekoraal is een van mijn favoriete koralen; de rijke groene kleuren zorgden voor een contrasterende achtergrond voor deze opvallende vis."

Prijs: Achtdaagse duikreis naar de Galapagoseilanden Aqua liveaboard van Andean Travel Company.

Gemaakt met een Olympus TG-4 in een PT-056 behuizing, twee Sea en Sea flitsers. 1/40e, f/8, ISO 200

Winnaar Compact Behaviour:

Naomi Springett / Mutualisme

(Naomi Springett / Oceaankunst)

Deze bluestreak poetslipvis en bonte hagedisvis werden gespot op het Great Barrier Reef in Australië, een voorbeeld van mutualistische symbiose. "Normaal gesproken zijn hagedisvissen nogal schichtig en tolereren ze niet dat fotografen te dichtbij komen, maar dit exemplaar was best tevreden om te poseren voor foto's tijdens zijn schoonmaak," zegt Springett over haar tweede winnende foto.

“Ik was verbaasd toen ik zag hoe de kleinere vissen overal op de hagedisvis afschoten, zelfs in zijn bek, wat een ongelooflijk vertrouwen in de kleinere vissen toonde. Uiteindelijk nestelde hij zich bovenop de kop van de hagedisvis!”

Prijs: zoals hierboven

Gemaakt met een Olympus TG-7 in een PT-059 behuizing, twee Sea en Sea flitsers. 1/80e, f/13, ISO 200

Deze afbeeldingen, samen met alle foto's van de tweede plaats en de eervolle vermeldingen, zijn met achtergrondverhalen te zien op de site van de organisator. Gids voor onderwaterfotografie.

