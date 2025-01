Meesters van onderwaterfotografie benoemd

De winnaars van de DPG Masters Underwater Imaging Competition 2024 zijn vandaag (80,000 januari) bekendgemaakt. Zij kunnen verwachten dat ze samen $ 31 aan prijzengeld zullen verdelen.

De jaarlijkse wedstrijd is voor stilstaande beelden en korte films, en de in de VS gevestigde organisator Duikfotogids zegt dat “duizenden fotografen en filmmakers uit tientallen landen” inzendingen hebben geplaatst in de categorie met acht afbeeldingen en één video.

De inzendingen werden beoordeeld door een panel van zes onderwaterfotografen: Nicolas Remy, Steven Kovacs, Shane Gross, Tanya Houppermans, Imran Ahmad en Andy Sallmon. Vijftien procent van de inschrijfgelden zou rechtstreeks worden gedoneerd aan inspanningen voor het behoud van de zee.

DPG Grand Master 2024 was de Canadese videograaf Eiko Jones, wiens film De Reis zou de dramatische levenscyclus van zalm in Canadese rivieren op een “briljante manier” hebben vastgelegd en won de eerste prijs in de categorie Korte Film.

Van de compilatie van sequenties uit Jones' langere Hartslag van de rivier, zei de filmmaker: “Mijn doel bij het produceren van deze korte film is om de ongelooflijke reis te laten zien die de zalm van de Campbell- en Quinsam-rivieren op Vancouver Island aflegt om hun levenscyclus te voltooien.

“Het is een overwinning op tegenstanders en obstakels die al millennia lang plaatsvindt langs de kust van British Columbia en de Verenigde Staten.”

(Gemaakt met een Nikon Z6, ZCAM E2-S6, Sigma AF 8–16mm f/4.5–5.6, Nikon AF-S 60mm f/2.8Macro, Aquatica & Nauticam behuizingen, Nauticam EMWL, Laowa Macro Probe en Keldan videolampen).

Hieronder vindt u de goud- en zilverinzendingen in de andere categorieën (behalve goud alleen in Portfolio):

Traditioneel / Goud:

Mobula Dance van Vanessa Mignon (Australië)

(Vanessa Mignon / UnderwaterCompetition.com)

Mignon was in Baja Californië, Mexico, in de hoop getuige te zijn van de beroemde mobula ray aggregation. "We hadden een paar groepen zien migreren in de baai, maar het zicht was niet geweldig in het ondiepe water. Dus besloten we de zee op te gaan, op zoek naar dieper, blauwer water.

“Al snel zagen we wat we hoopten: mobula's die uit het water sprongen. We sprongen erin en zagen een strakke bal van mobula's die in koor rondcirkelden en zwommen, een prachtige, hypnotiserende dans.

“Als je getuige bent van grote concentraties zoals die in Baja Californië op bepaalde tijden van het jaar zou je kunnen denken dat mobula-roggen het goed doen. Helaas geeft de IUCN Red List aan dat de totale populatie afneemt en deze geweldige roggen als kwetsbaar worden beschouwd.”

(Gemaakt met een Canon EOS 5D Mark IV ≠ EF 8–15mm Fisheye, Nauticam-behuizing. f/4, 1/500e, ISO 500)

Traditioneel / Zilver:

The Dark Side van Renata Romeo (Italië)

(© Renata Romeo / UnderwaterCompetition.com)

De foto is genomen in Marsa Alam, Egypte. "Aan het einde van een check-dive, tijdens mijn veiligheidsstop onder de boot met mijn groep, keek ik rond bij de duikers, bij het rif en op de zandbodem," zegt Romeo. "Ik zag iets zwemmen in het midden van het water en ik herkende eerst niet wat het was.

“Ik kwam dichterbij en zag tot mijn verbazing dat het een pantertorpedo was! Het was de eerste keer in 15 jaar dat ik een torpedo zo ver van het zand zag zwemmen en niet op de bodem. Over het algemeen blijven ze op de bodem en bedekken ze zich overdag met zand om zich te camoufleren.

“Ik heb snel mijn flitsers en camera-instellingen aangepast omdat de torpedo snel bewoog en ik net genoeg ruimte had om mezelf eronder te wurmen om een ​​paar foto's te maken voordat hij snel naar dieper water zwom. Ik heb eindelijk zijn 'andere' kant gezien!”

(Gemaakt met een Canon EOS R7 + EF 8–15mm Fisheye, Easydive Leo3wi-behuizing, twee Inon Z-330-flitsers. f/11, 1/200e, ISO 200)

Macro / Goud:

Weervissen door Andrea Michelutti (Italië)

(© Andrea_Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

"Het was diep ontroerend om getuige te zijn van deze scène van een schorpioenvis die een hagedisvis verslindt", zegt Michelutti over deze foto die is genomen in Anilao, Batangas op de Filipijnen.

“Gefocust blijven om de foto te maken was niet makkelijk. De foto legt het scherpe contrast vast tussen de schoonheid van de natuur en de harde realiteit. Ik heb een snoot gebruikt om het licht van mijn flitser te concentreren, waardoor de achtergrond donker en onopvallend bleef.”

(Gemaakt met een Sony RX100 Mark VII, Marelux-behuizing, Inon Z-330-flitser, Snooty Optical Snoot. f/11, 1/500e, ISO 100)

Macro / Zilver:

De Kleine Duivel In De Mond door Wen Chou Wu (Taiwan)

(© Wen Chou Wu / UnderwaterCompetition.com)

"Ik denk dat de meeste duikers de tongetende luis op sociale media hebben gezien", zegt Wen, die zijn foto nam in het noordoosten van Taiwan. "Hij gaat via de kieuwen naar de bek van de vis, vervangt uiteindelijk de tong en wordt onderdeel van de vis.

Op een dag in augustus 2024, toen ik een veiligheidsstop van 5 meter maakte, zag ik een slijmvis verstopt in een hol, en ik maakte een paar foto's om de tijd te doden. Ik vond niets 'abnormaals' aan de slijmvis toen ik aan het fotograferen was, maar toen ik de foto's op mijn computer Later zag ik dat er ook een 'klein monstertje' in zijn bek zat!

“Ik dacht dat de vis gemarteld zou worden door de tongetende luis, maar de twee leken heel harmonieus samen te leven, waardoor dit foto zowel schattig als verontrustend tegelijk.”

(Gemaakt met een Olympus OM-D E-M1 Mark III + M.Zuiko 60mm f/2.8 Macro, AOI-behuizing, AOI +15 macrodioptrie, twee SUPE D-Pro-flitsers. f/18, 1/160e, ISO 100)

Groothoek / Goud:

Donatello's voorraadkast door Massimo Zannini (Italië)

(© Massimo Zannini / UnderwaterCompetition.com)

Cava Valsora in de Apuaanse Alpen in Toscane, een van de beroemde marmergroeven van Carrara in Italië, “biedt een arena-achtig decor voor een schattige Italiaanse alpensalamander (Ichthyosaura alpestrisapuana), zegt Zannini.

“Terwijl de groeve nog steeds het bekende witte en blauwgrijze marmer produceert, wordt de winning uit de natuurlijke poel waar een kolonie van deze kleurrijke salamanders broedt, vermeden – een hartverwarmend voorbeeld van het beschermen van een kwetsbare soort.”

(Gemaakt met een Nikon D850 ≠ EF 8–15mm Fisheye, Nauticam-behuizing, twee SUPE D-Pro-flitsers. f/14, 1/200e, ISO 125)

Groothoek / Zilver:

Big Baby van Brittany Ilardi (VS)

(© Brittany Ilardi / UnderwaterCompetition.com)

"Dat is echt een hele, hele grote baby!" zegt Ilardi. "Niets dan glimlachen na het zwemmen met dit extra nieuwsgierige bultrugkalf in de kristalheldere wateren van Frans-Polynesië. In de winter zitten de Polynesische eilanden vol met migrerende walvissen, die komen om te paren en hun jongen groot te brengen.

“Op deze specifieke dag hadden we ongelofelijk veel geluk dat we een moeder en kalf vonden, slechts vijf minuten nadat we de boot te water hadden gelaten. We gleden het water in en werden begroet door dit nieuwsgierige jonge vrouwtje, die absoluut niet wist wat persoonlijke ruimte betekende. Ze bleef rondjes om me heen zwemmen, kwam steeds dichterbij om 'hoi' te zeggen, totdat moeder besloot dat het tijd was om te gaan.”

(Gemaakt met een Canon EOS R5 + 28–70mm f/3.5–4.5, Nauticam-behuizing, Nauticam WACP-C. f/8, 1/400e, ISO 800)

Over-Under / Goud:

Kikker van Luc Rooman (België)

(© Luc Rooman / UnderwaterCompetition.com)

“De aantrekkingskracht van amfibieën blijft voor mij heel groot, hoewel het fotograferen ervan veel geduld vergt, omdat ze over het algemeen niet erg gewillig zijn,” zegt Rooman over deze foto die hij in Antwerpen maakte. “Maar na vele uren in het water te hebben doorgebracht, was er eindelijk een kikker die stil bleef zitten op een lelieblad.

“Deze wilde duidelijk op de foto: elke keer dat ik de kikker vanuit een andere hoek wilde fotograferen, draaide hij met me mee.”

(Gemaakt met een Nikon Z7 II + 16-35mm f/4, Isotta-behuizing, Subtronic-flitsers. f/13, 1/200e, ISO 100)

Over-Onder / Zilver:

Roze op geel door Martin Stevens (VK)

(© Martin Stevens / UnderwaterCompetition.com)

"Mauve stinger jellyfish worden niet vaak gezien in het Verenigd Koninkrijk, maar 2024 was een jaar waarin ze in grote aantallen opdoken in het uiterste zuidwesten tijdens de zomer en vroege herfst", zegt Stevens. Hij had er echter nog geen gezien tot op een dag dat hij foto's en films ging maken in getijdenpoelen in Falmouth in Cornwall.

"We kwamen op het strand aan en zagen honderden kwallen aanspoelen en zwemmen in de poelen, vanwege de sterke wind aan land. Ik ging naar huis, kleedde me om in mijn wetsuit, en daarna gesnorkeld in de poelen aan de waterkant, waar veel van de felroze kwallen zich verzamelden. Ze vormden een prachtig contrast met het gele zeewier, de levendige kleuren tegen de stormachtige grijze luchten erboven.”

(Gemaakt met een OM System OM-5 + Olympus 7–14mm Pro, Isotta-behuizing, twee Sea&Sea YS-D3 II-flitsers. f/13, 1/200e, ISO 400)

Behoud / Goud:

Verstikkend door Matthew Mak (Canada)

(© (Matthew Mak / UnderwaterCompetition.com)

Mak was bezig met een baitball in Magdalena Bay, Baja, Mexico en het had fregatten, skipjacks en Californische zeeleeuwen aangetrokken. "Onder de groep zeeleeuwen bevond zich dit mannetje. Om zijn nek zat iets wat leek op afval van een visnet. Ondanks de kansen werd hij succesvol gejaagd, hij leek in redelijke conditie en niet uitgemergeld.

“We kwamen hem tegen bij twee verschillende baitballs, waar hij enthousiast meedeed aan de actie. Het was ongelooflijk hartverscheurend om te zien hoe hij verstrikt raakte, maar ook opmerkelijk hoe hij het toch nog redde.

“Er verzamelt zich een alarmerende hoeveelheid plastic afval in onze oceanen, en deze afbeelding dient als een grimmige herinnering aan de impact die dit heeft op wilde dieren en het milieu. Ondanks hoe dieren zich misschien aanpassen, moeten we onze impact op de planeet minimaliseren als we in harmonie met haar bewoners willen samenleven.”

(Gemaakt met een Sony a1, Sigma 14–24mm f/2.8 DN DG Art, Ikelite-behuizing. f/7.1, 1/1250e, ISO 2000)

Behoud / Zilver:

De laatste inktvlek van Pasquale Vassallo (Italië)

(© Pasquale Vassallo / UnderwaterCompetition.com)

"Een van mijn recente fotografische projecten was het documenteren van de impact van visnetten op mijn lokale mariene omgeving," zegt Vassallo, die op het eiland Ischia was toen deze kans zich voordeed. "Op deze foto probeert een gevangen inktvis met alle macht zichzelf te bevrijden uit een net, waarbij hij een straal inkt vrijlaat alsof hij de vreselijke val waarin hij verstrikt zit, probeert te vernietigen.

“Vooral in de zomer komen inktvissen dicht bij de kust om hun eieren te leggen, maar een groot deel daarvan wordt gevangen, waardoor ze op zijn minst geen kans meer hebben om te paaien.

“Sommige vissers mogen aan de kust vissen en houden zich aan de regels. Anderen doen aan overbevissing en lijken weinig respect te tonen voor het milieu.”

(Gemaakt met een Canon EOS R5 + RF 15–35mm f/2.8, Seacam-behuizing, twee Seacam 160D-flitsers. f/22, 1/160e, ISO 250)

Zwartwater / Goud:

De beklimming van de Argonaut door André Moyo (Frankrijk)

(© André Moyo / UnderwaterCompetition.com)

"Vanuit de onpeilbare diepten, waar het licht vervaagt en de stilte heerst, begint een argonaut zijn reis naar de oppervlakte," zegt Moyo. "Ingesloten in zijn delicate schelp, een meesterwerk van natuurlijke architectuur, stijgt het op, gedragen door een mysterieuze stroming.

“Als een droom die uit de afgrond drijft, ontmoet het een drijvend blad, een onwaarschijnlijke metgezel op zijn dwaaltocht. Het blad, losgemaakt van een onbekende boom, lijkt te dansen, geleid door de grillen van het water. Samen drijven ze – de iriserende schelp en de zachte wieg van de natuur – verenigd in een stille dans. De nautilus, een reiziger van de diepte, sluit aan bij de lichtheid van het blad, alsof de oceaan zelf een vluchtig moment van poëzie bood.” Het gebeurde allemaal in Anilao op de Filipijnen.

(Gemaakt met een Nikon D850 + AF-S 60mm f/2.8 Macro, Seacam-behuizing, Fotocore GTX-flitser. f/25, 1sec, ISO 100)

Zwartwater / Zilver:

Hongerige Octopus door Dennis Corpuz (Filippijnen)

(© Dennis Corpuz / UnderwaterCompetition.com)

Dit was een andere winnende foto die we in Anilao maakten. "Mijn team en ik zijn gewend om de spectaculaire verticale migratie van diepzeewezens te zien tijdens onze duiken in zwart water", zegt Corpuz. "Op een bepaalde duik zag ik een kleine Octopus zwemmend in een willekeurig en grillig patroon. Nieuwsgierig zwom ik dichterbij om te onderzoeken en zag een kleine krab die wanhopig probeerde te ontsnappen aan de tentakels van de Octopus.

“Zonder aarzelen slaagde ik erin om een ​​paar foto’s te maken van deze intense interactie voordat de Octopus trok zich terug in de diepte. Het was een gelukstreffer om getuige te zijn van zo'n interessant dierlijk gedrag.”

(Gemaakt met een Nikon D7000 + AF-S 60mm f/2.8Macro, Sea&Sea-behuizing, Fotocore GTX-flitser. f/25, 1/250e, ISO 250)

Compact / Goud:

Binnen door Andrea Michelutti (Italië)

(© Andrea Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

“Deze blauwe trevally (Carangoides ferdau) genesteld in een Thysanostoma thysanura-zwezerik “Kwallen tonen hun symbiotische relatie, een vorm van commensalisme”, zegt Michelutti over dit, een andere foto van Anilao.

"De vis profiteert van de kwallen door bescherming en beschutting te krijgen, en gebruikt het als schild tegen roofdieren. In ruil daarvoor ervaart de kwallen indirecte voordelen, zoals het verwijderen van parasieten of vuil dankzij de aanwezigheid van de vis.

(Gemaakt met een Sony RX100 Mark VII, Marelux-behuizing, Inon ZM80 groothoekdioptrie, twee Inon Z-330 flitsers. f/10, 1/250e, ISO 250)

Compact / Zilver:

Ghostpipes van Enrico Somogyi (Duitsland)

(© Enrico Somogyi / UnderwaterCompetition.com)

"Tijdens het duiken in de wateren van Dauin [Filipijnen] zag ik een paar harlekijn spookfluitvissen elegant heen en weer bewegen in de stroming," zegt Somogyi. "Hun lichamen glinsterden in zachte kleuren en pasten perfect bij de omgeving.

“Ik keek gefascineerd toe, hoe ze speels om elkaar heen zwommen, alsof ze een geheime dans uitvoerden. De zon scheen door het water en creëerde een magisch lichtspel. Ik positioneerde mezelf om de duiker op de achtergrond en het paar spookfluitvissen op de voorgrond vast te leggen.

“Het contrast tussen het glinsterende licht en de tere vissen was adembenemend. Toen ik op de sluiter drukte, wist ik dat ik een uniek moment had vastgelegd – de schoonheid van de onderwaterwereld in één beeld.”

(Gemaakt met een Sony RX100 Mark VII, Fantasea-behuizing, Nauticam EMWL met 160° objectieflens, twee Backscatter Mini Flash (MF-2) flitsers, twee zelfgemaakte snoots, Weefine WED-5 monitor. f/8, 1/800e, ISO 125)

Portefeuille / Goud:

Rond de wereld door Filippo Borghi (Italië)

Door verschillende delen van de wereld te belichten, wilde Borghi met zijn portfolio het verschillende gedrag van verschillende zeedieren in hun natuurlijke omgeving in beeld brengen.

"Van grote zoogdieren tot microscopisch kleine wezens die in de zeestromingen drijven, de onderwerpen variëren van de diepten van de Middellandse Zee tot het oppervlak van Zuid-Australië tot de koude wateren van Antarctica tot de warme wateren van de Indische Oceaan", zegt hij:

'Een zeeduivel vangt een torpedorog, wat zijn indrukwekkende jachtvaardigheden laat zien', Giannutri-eiland, Italië (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'Levendig gekleurde reuzeninktvissen, die samenkomen om te paaien, tonen hun opmerkelijke camouflage en communicatievaardigheden', Wyalla, Zuid-Australië (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'Een nieuwsgierige zeeluipaard, in een interactie die zowel spannend als surrealistisch was, laat op speelse wijze zijn tanden zien', Antarctisch Schiereiland (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'Een moederbultrugwalvis verzorgt en koestert een band met haar jong', eiland Réunion (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'Een zeeleguaan, zittend op de rotsachtige ondergrond, voedt zich met algen', Galapagoseilanden, Ecuador (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'Een transparante Octopus larve, nauwelijks zo groot als een vingertop, strekt zijn kleine tentakels uit en trekt ze samen, op zoek naar voedsel', Straat Lembeh, Indonesië (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

Alle winnende en zeer geprezen inzendingen met hun achtergrondverhalen zijn te vinden op Onderwaterwedstrijd van DivePhotoGuide bladzijden.

