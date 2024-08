Magie van zeekoeien in teaser van Wildlife Photographer

Zo helder als kristal van de Amerikaanse fotograaf Jason Gulley is de enige onderwaterfoto van de 15 afbeeldingen die het Natural History Museum (NHM) in Londen heeft uitgekozen als voorproefje van de prestigieuze Wildlife Photographer of the Year Competition, de 60e editie van dit jaarlijkse evenement.

Het is gebruikelijk dat de NHM, die de wedstrijd organiseert, een selectie van Highly Commended-afbeeldingen publiceert vóór de bekendmaking van de WPotY-winnaars in oktober.

Op Gulley's foto voor de Onderwater categorie, genomen bij Hunter Springs in Florida's Crystal River, kijkt de fotograaf door helder water naar een lamantijn en een kalf die ronddrijven tussen zeegras. Hij zegt dat de uitdrukking op het gezicht van het kalf en de bellen die van zijn vinnen afkomen, gecombineerd met een hoopvol achtergrondverhaal, het een favoriet maakte van zijn vele afbeeldingen van moeder-en-kalfparen.

Een algenbloei veroorzaakt door landbouwafval had geleid tot een afname van de zeegrasbedden van de rivier, waarvan de zeekoeien afhankelijk zijn voor voedsel. In dit geval had de lokale gemeenschap echter ingegrepen om de habitat te herstellen en de waterkwaliteit te verbeteren, wat betekende dat er in de winter van 2022/23 meer zeekoeien dan ooit waren geregistreerd.

(Gemaakt met een Nikon Z6 + 14-30mm f/4 lens; Nauticam behuizing + WACP-2 groothoekconversiepoort, 1/50e bij f/4, ISO 1000).

Drie andere foto's van het onderwaterleven zullen waarschijnlijk bij duikers in de smaak vallen, ook al zijn ze van bovenaf genomen. Meegaan met de stroom door de Britse fotograaf Tamara Stubbs en ingezonden voor de Dieren in hun omgeving De categorie toont krabbeneters in het zee-ijs van de Weddellzee.

Meegaan met de stroom (© Tamara Stubbs en Atlantic Productions / Wildlifefotograaf van het Jaar)

Tijdens een negen weken durende expeditie van Atlantic Productions merkte Stubbs dat de zeehonden naast het schip in slaap waren gevallen, met hun neusgaten boven het wateroppervlak, nadat ze even boven water waren gekomen om adem te halen.

Er leven ongeveer 4 miljoen krabbeneterrobben in Antarctica. Hoewel ze niet als bedreigd of bedreigd worden beschouwd, worden ze beschermd door internationale beschermingsovereenkomsten, in afwachting van verder onderzoek naar de impact van klimaatverandering en toerisme op hun populaties.

(Gemaakt met een Sony α7R II + Canon 24-70mm f/2.8 lens op 70mm met polarisatiefilter; 1/320e bij f/7.1, ISO 100)

Ook in de Dieren in hun omgeving categorie, foto van fotograaf Theo Bosboom uit Nederland Kracht in cijfers toont hoe mosselen zich samenbinden om te voorkomen dat ze van de kustlijn worden weggespoeld. Aangetrokken door soorten van niet-gewaardeerde betekenis, legde Bosboom deze afbeelding van bovenaf vast in Praia da Ursa, Sintra, Portugal, met behulp van een lange, dunne, macro groothoek "sonde" lens.

Kracht in cijfers (© Theo Bosboom / Wildlifefotograaf van het Jaar)

Mosselen spelen een belangrijke rol bij het creëren van dynamische ecosystemen voor andere ongewervelde zeedieren, zoals kreeftachtigen, wormen en kleine vissen. Ze verbeteren de waterkwaliteit door middel van filtervoeding, waarbij plankton, bacteriën en gifstoffen worden onttrokken en zo wordt voorkomen dat deze zich tot gevaarlijke niveaus ophopen.

(Gemaakt met een Canon EOS R5 + Laowa 24mm Periprobe-lens; 0.6 sec bij f/32, ISO 200; focus stack van negen afbeeldingen)

Hooked door de Zuid-Afrikaanse fotograaf Tommy Trenchard werd zeer geprezen in de Oceanen: het grotere geheel categorie, waarin de bijvangst van een requiemhaai wordt gedocumenteerd “met zijn lichaam gebogen in een laatste daad van verzet”.

The Bigger Picture (© Tommy Trenchard / Wildlifefotograaf van het Jaar)

Trenchard was op reis op een onderzoeksexpeditie op het Greenpeace-schip Arctic Sunrise, bedoeld om de onbedoelde vangst van haaien door vissersboten die op tonijn en zwaardvis in de Zuid-Atlantische Oceaan jagen, vast te leggen en de aandacht te vestigen op het gebrek aan effectieve regulering van de visserij op industriële schaal in internationale wateren, waarbij 75% van alle haaiensoorten nu met uitsterven wordt bedreigd.

(Gemaakt met een Fujifilm X-T2 + 50-230mm f/4.5–6.7 lens; 1/550e bij f/5.2, ISO 500)

Alle Highly Commended WPotY-inzendingen is te vinden op de NHM website, die ook alle details van de wedstrijd en de tentoonstelling bevat. De winnaars van het zeeleven worden bekendgemaakt op Divernet in oktober.

Ook op Divernet: Ballesta is opnieuw uitgeroepen tot Natuurfotograaf van het Jaar, Wildlife-wedstrijd zet een game-face op, Het meeste leven in de doelzone van diepe mijnwerkers is nieuw voor de wetenschap, Mosterdzeewier tussen de hoog aangeschreven WPOTY-afbeeldingen