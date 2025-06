Canon-beelden ondersteunen koraalkweeklaboratorium op de Seychellen

Al geruime tijd is koraaltuinieren de standaardaanpak voor het herstellen van riffen. Hierbij worden koraalfragmenten uit bestaande riffen gehaald, in kwekerijen gekweekt en teruggeplaatst in gedegradeerde gebieden.

Dit heeft echter tot gevolg dat er riffen ontstaan ​​die vol zitten met genetisch identieke koralen en veel deskundigen zijn ervan overtuigd dat deze riffen niet sterk genoeg zijn om op de lange termijn koraalverbleking te weerstaan.

Canon 5DMKIII 100mm macro, f/4.5, 1/30e, ISO 400 (Canon / Coral Spawning Lab)

Canon 5DMKIII MPE65mm @x5, f/8, 1/80e, ISO 640 (Canon / Coral Spawning Lab)

Een alternatief is seksuele koraalvoortplanting op het land, waarbij wordt omzeild wat wordt gezien als deze ‘kritieke zwakte’ door gezonde, gevarieerde koralen te kweken uit larven die zijn verzameld tijdens de paaitijd van het koraal.

Nu camerafabrikant Canon EMEA staat achter het concept en sponsort een laboratorium op land voor het kweken van koraal, waarvan wordt beweerd dat het het eerste in zijn soort is in de westelijke Indische Oceaan.

Gelanceerd in samenwerking met een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd onderzoeksteam Koraalkuitbroedlaboratorium (CSL) en lokale liefdadigheidsinstelling Natuur SeychellenBij deze ontwikkeling wordt gebruikgemaakt van de nieuwste beeldtechnologie als onderdeel van een poging om het rif beter bestand te maken tegen klimaatverandering.

Canon 5DMKIII MPE65mm @x5 6-beeldstapel @ f/8.0, 1/100e, ISO 2500 (Canon / Coral Spawning Lab)

Canon 5DMKIII 100mm macro, f/11, 1/60e, ISO 800 (Canon / Coral Spawning Lab)

Canon financiert Nature Seychelles voor de bouw en exploitatie van de faciliteit en levert tevens de benodigde beeldapparatuur om de observatie van koraalpaaiactiviteiten en de documentatie ervan te verbeteren, ten behoeve van burgerwetenschap en educatie. Voorbeelden van de koraalbeelden zijn hier te zien.

De Assisted Recovery of Corals-faciliteit van Nature Seychelles, oftewel ARC, zal naar verwachting een dieper inzicht verschaffen in de timing van de voortplanting van koraal, de groei na vestiging en het voortbestaan ​​ervan, terwijl fotomicrografie, fotogrammetrie en de productie van hoogwaardige beelden worden vergemakkelijkt. videos voor de onderzoekers.

ARC gaat een genetische bank van veerkrachtige koralen creëren, samengesteld door CSL, dat ook de training voor de operators van de faciliteit zal verzorgen.

Canon 5DMKIII MPE65mm @x1-beeldstapel, f/8, 1/160e, ISO 640 (Canon / Coral Spawning Lab)

Canon 5DMKIII MPE65mm @x5, f/7.1, 1/30e, ISO 1000 (Canon / Coral Spawning Lab)

'Canon 5DMKIII MPE65mm @x4-beeldstapel, f/6.3, 1/100e, ISO 1600 (Canon / Coral Spawning Lab)



"Momenteel klonen we in wezen koralen en creëren we riffen van genetisch identieke soorten", legt Dr. Nirmal Shah, CEO van Nature Seychelles, uit. "Evolutie gedijt op diversiteit – de sterke, de zwakke, de gezonde en alles daartussenin.

Om echt veerkrachtige riffen te creëren, moeten we ware diversiteit omarmen. De samenwerking met Canon, in combinatie met de expertise van Coral Spawning Lab, stelt ons in staat om precies dat te doen, door ons in staat te stellen koralen te kweken en een genetische bank van veerkrachtige soorten te creëren.

"Dankzij de technologie van Canon kunnen we bovendien de geheimen van de voortplanting van koraal ontrafelen, wat leidt tot effectievere beschermingsstrategieën en uiteindelijk tot echte verandering in de manier waarop we deze vitale ecosystemen beschermen en regenereren.

Canon 5DMKIII MPE65mm @x3-beeldstapel, f/3.5, 1/80e, ISO 800 (Canon / Coral Spawning Lab)

Canon 5DMKIII MPE65mm @x5, f/8, 1/160e, ISO 640 (Canon / Coral Spawning Lab)

"Koraalriffen vormen de basis van onze economie, ons milieu en onze manier van leven", zegt Shah. "Deze samenwerking met Canon gaat niet alleen over het herstel van riffen; het gaat over het veiligstellen van de toekomst van de Seychellen."

Coral Spawning Lab wordt omschreven als een pionier op het gebied van seksuele koraalvoortplanting op het land. "Als voormalig onderwatercameraman weet ik hoe krachtig beeld kan zijn om complexe wetenschappelijke concepten over te brengen en tot actie aan te zetten", aldus medeoprichter, marien bioloog dr. Jamie Craggs.

“Door samen te werken met Canon kunnen we de schoonheid en kwetsbaarheid van koraalriffen met de wereld delen.”

