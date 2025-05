Nikon Z6III onderwater review

Deze camera is een veelzijdige hybride voor onderwaterfotografen en -videografen – en een terugkeer naar de oude vorm voor Nikon, meldt NIRUMPAM NIGAM, hoofdredacteur van Onderwater Fotografie Gids en voorzitter van Bluewater Photo, die hier alle foto's heeft gemaakt

Nikon's full-frame systeemcamera Z6III combineert geavanceerde technologie met toegankelijke functies en biedt een krachtige maar gebruiksvriendelijke ervaring. Hij is met name geschikt voor Nikon DSLR-gebruikers die de overstap naar een systeemcamera overwegen, omdat hij updates biedt op het gebied van autofocus, beeldstabilisatie en video-opname – allemaal belangrijke verbeteringen die zijn overgenomen van Nikon's Z9 en Z8 series.

De Z6III beschikt over wat wordt aangeprezen als 's werelds eerste gedeeltelijk gestapelde CMOS-sensor, die is ontworpen om de verwerkingssnelheid te verbeteren en het rolling shutter-effect tot een minimum te beperken.

Recente sensortests wijzen echter op een lichte afname van het dynamische bereik bij lagere ISO-waarden in vergelijking met de Z6II, wat sommige fotografen mogelijk zorgen baart. Onderwaterfotografen, met name degenen die groothoekopnamen met een hoog contrast (zoals "zonneballen") maken, kunnen dit in extreme gevallen opmerken.

We hebben de Z6III grondig getest in een Ikelite Z6III onderwaterbehuizing tijdens het duiken favoriete lokale duikplekken in het zuiden Californië, waarbij de grenzen van het dynamische bereik werden verlegd om de prestaties van de camera te demonstreren in het gebied waar hij het meest bekritiseerd is. Dank aan Dave van Diving Catalina voor zijn bijdrage aan deze review – bekijk zijn nieuwe truck in het Avalon Dive Park!

Een kelpbosscène met een hoog dynamisch bereik, vastgelegd met de Nikon Z6III in een Ikelite-behuizing met de Canon 8-15mm fisheye-lens (f/16, 1/160e, ISO 100))

Belangrijkste specificaties van de Nikon Z6 III

24.5 MP full-frame gedeeltelijk gestapelde CMOS-sensor

Vijfassige ingebouwde beeldstabilisatie (tot acht stops)

EXPEED 7-processor voor snellere prestaties

Z-lensvatting (compatibel met F-vattinglenzen en FTZ-adapter)

Burst-opnamen van 14 fps met mechanische sluiter en 20 fps met elektronische sluiter

6K/30p, 5.4K/60p en 4K/60p oversampled video-opname

N-Log-, N-RAW- en ProResRAW-opname

Full-size HDMI 2.1-connector

Synchronisatiesnelheid van 1/200e seconde

Verbeterde autofocus met onderwerpdetectie en -tracking

AF-gevoeligheid bij weinig licht tot -10 EV

10.46 stops dynamisch bereik bij ISO 100

Dubbele kaartsleuven: CFexpress type B en UHS-II

Afmetingen: 14 10 x x 7.5cm

Gewicht: 670g

Een nadere blik op de nieuwe sensor

Met een vergelijkbare resolutie als zijn voorgangers beschikt de Z6III over Nikon's eerste "gedeeltelijk gestapelde" sensor met 3.5 keer hogere uitleessnelheden dan de Z6II. De rolling shutter is vrijwel verdwenen, een voordeel bij het fotograferen van snelbewegende onderwerpen in actie, wilde dieren en onderwaterfotografie.

U kunt scherpere beelden verwachten van dolfijnen, haaien en zeilvissen, waarbij hun snelheid doorgaans een uitdaging vormt voor de prestaties van de camera.

Onze test van het dynamische bereik laat een lichte afname van het dynamische bereik zien, maar de meeste onderwaterfotografen zullen dit niet opmerken. Deze foto had een lagere belichting moeten hebben, maar we konden toch een behoorlijk detailniveau eruit halen (f/13, 1/30e, ISO100)

Een nadeel is de Z6III's verminderd dynamisch bereik bij lagere ISO's. In de meeste lichtomstandigheden zullen fotografen dit waarschijnlijk niet opmerken. Veel onderwateromgevingen vereisen echter een zo groot mogelijk dynamisch bereik.

Uit ons onderzoek is gebleken dat het moeilijk is om een ​​verlies aan dynamisch bereik te zien in een goed belichte foto; in een overbelichte foto (boven), was het herstel iets lastiger dan bij de Nikon Z6 of Z6II. Naar onze mening stimuleert dit het gebruik van goede fotografische technieken, en is het geen nadeel van de camera.

De Nikon Z6 III legde zowel de lichtstralen in deze scène vast als details in de schaduwen onder een dik kelpbladerdak. Gemaakt met een Ikelite Z6III-behuizing (f / 13, 1/30e, ISO 100)

Verbeterde autofocus

Een van de belangrijkste verbeteringen van de Z6III is de autofocus. Hoewel de Z6 en Z6II over solide autofocussystemen beschikten, bleven ze vaak achter bij concurrenten zoals Sony en Canon. Doordat de Z6III hetzelfde autofocussysteem gebruikt als Nikon's vlaggenschepen, de Z8 en Z9, zijn tracking en onderwerpdetectie veel sneller en nauwkeuriger.

Tijdens onderwatertesten wordt de focus gelegd op kleine of snel bewegende objecten, zoals een pyrosoom dat in de open water (onder) was snel en betrouwbaar, waardoor het een game-changer was voor onderwater macro- en actie-opnames fotografie.

Ik kan niet genoeg benadrukken hoezeer het autofocussysteem is verbeterd ten opzichte van dat van de Nikon Z6 II. Zelfs de autofocusbox is kleiner en nauwkeuriger dan die van de Z6 II.

De Nikon Z6III produceert beelden van hogere kwaliteit bij opnamen onder moeilijke omstandigheden, zoals duiken in zwart waterDit niveau van precisie plaatst Nikon weer in de concurrentie met De a7 IV van Sony en De R6 Mark II van Canon in de prijsklasse van $ 2,500 (£ 1,911).

De autofocus van de Nikon Z6 III is snel en vlot – een enorme verbetering ten opzichte van de originele Nikon Z6 en Nikon Z 6II. De Nikon 105mm Z-macrolens die in deze foto is gebruikt, is trager dan de F-vattingversie, maar de autofocus was meer dan acceptabel met de Z6III (f / 16, 1/160e, ISO 100)

In-body beeldstabilisatie (IBIS)

De vijfassige IBIS op de Z6III, die tot acht stops correctie biedt, is een ander belangrijk pluspunt. Hierdoor kunnen fotografen met langere sluitertijden fotograferen zonder dat er bewegingsonscherpte door cameratrillingen optreedt.

Dit is vooral handig voor onderwaterfotografen die bij weinig licht fotograferen en daarbij hogere ISO-waarden nodig hebben, of in omstandigheden waarin langere sluitertijden kunnen helpen om meer omgevingslicht vast te leggen voor indrukwekkende groothoekfoto's.

Tijdens onze tests in de kelpbossen van Catalina Island, konden we scherpe, scherpe beelden maken met een snelheid van 1/30e van een seconde – een bewijs van de IBIS-capaciteiten van de Z6III. Voor onderwatervideografen maakt deze stabilisatie het maken van opnamen uit de hand veel vloeiender, wat resulteert in hoogwaardige, filmische beelden.

Er is weinig omgevingslicht onder een bladerdak van kelpbos. Dankzij de verbeterde ingebouwde beeldstabilisatie van de Z6III kon ik de sluitertijd terugbrengen tot 1/30e seconde zonder bewegingsonscherpte door cameratrillingen (f/13, 1/30e, ISO 100).)

Achteraanzicht van de camera

Toonaangevende videofuncties

Nikon's Z6III blinkt ook uit op videogebied. Hij ondersteunt oversampled video-opnamen in 6K/30p en 4K/60p, met opties voor N-Log, N_RAW en ProRes RAW. Deze flexibiliteit is ideaal voor high-end videoproductie, en de mogelijkheid om te filmen in 4K/60p zonder crop maakt hem een ​​concurrerende keuze voor full-frame camera's uit het middensegment.

Hoewel Nikon in het verleden moeite had met het handmatig instellen van de witbalans in diepere onderwateromstandigheden, wisten we tijdens onze duiken tot wel 18 meter diepte goede resultaten te behalen. Hoewel de kleuren nog steeds niet helemaal overeenkomen met die van Sony- of Canon-camera's, heeft Nikon op dit gebied aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd.

Na de overname van RED wil Nikon zich in de nabije toekomst ongetwijfeld meer richten op video-innovatie.

Onderwaterbehuizingen

Dankzij de populariteit van Nikon's Z-serie camera's hebben verschillende topmerken al behuizingen voor de Z6III uitgebracht, waaronder de geanodiseerde aluminium Nauticam Nikon Z6III onderwaterbehuizing en polycarbonaat Ikelite Nikon Z6III onderwaterbehuizing.

De Ikelite-behuizing, die we voor onze tests gebruikten, valt vooral op door de gebruiksvriendelijke bediening, het vernieuwde draaiknopontwerp voor moeiteloze bediening met handschoenen, en de ingebouwde laad- en gegevensoverdrachtswand. We verwachten binnenkort ook releases van andere grote fabrikanten, zoals Marelux, Isotta en Aquatica.

Ikelite Nikon Z6III onderwaterbehuizing in het veld op Catalina Island

Aanbevolen onderwaterlenzen

De veelzijdigheid van de Z6III strekt zich uit tot de lenscompatibiliteit, met zowel Z- als F-mount-lenzen (via de Nikon FTZ-adapter) die uitzonderlijk goed presteren onder water. Hier zijn enkele topkeuzes:

Macrolenzen:

Nikon Z 105mm f/2.8 macro: Een van de scherpste macrolenzen die er zijn, hoewel iets langzamer dan de versie met F-vatting. Dankzij de verbeterde autofocus is dit mijn topkeuze voor macro. fotografie.

Nikon F 105mm f/2.8 macro (met FTZ-adapter): Sneller dan de Z-vatting, maar niet zo scherp. De F 105mm is perfect voor het sluipen langs verlegen macro-onderwerpen vanwege de grotere werkafstand.

Nikon F 60mm f/2.8 macro (met FTZ-adapter): Door de kortere scherptediepte is dit mijn favoriete keuze voor zwartwaterfotografie fotografie. Je kunt ook een gezichtsveld van 154° krijgen in combinatie met de Kraken KRL-09s groothoekconversielens.

Texturen van de mond van een anemoon, vastgelegd met de Nikon Z 105mm macrolens en de Nikon Z6III (f/16, 1/160e, ISO 100))

Groothoeklenzen:

Nikon F 8-15mm fisheye-lens (met FTZ-adapter): Mijn favoriete fisheye-lens, biedt een breed scala aan mogelijkheden voor close-up rifopnamen en groothoekopnamen. Perfect voor het vastleggen van kleurrijke details van rifonderwerpen.

Nikon Z 14-30mm rectilineaire groothoeklens: Ideaal voor onderwerpen op grotere afstand, zoals dolfijnen en haaien, met scherpe hoeken. Transformeert in een fisheye-lens bij gebruik met de Nauticam FCP-1.

Een groothoekopname gemaakt met de Nikon 8-15mm fisheye-lens en FTZ-adapter met de Nikon Z6III (f/14, 1/100e, ISO 100))

Conclusie: Nikon keert terug naar zijn oude vorm

De Nikon Z6III markeert een belangrijke stap voorwaarts in Nikons systeemcamera-avontuur en biedt een uitstekende balans tussen foto- en videofuncties. De verbeterde autofocus, ingebouwde beeldstabilisatie en videomogelijkheden maken hem een ​​sterke concurrent voor Sony- en Canon-modellen in dezelfde prijsklasse.

Voor onderwaterfotografen en -videografen biedt het de hulpmiddelen die ze nodig hebben om hoogwaardige, professionele beelden en opnamen te maken, zelfs in uitdagende omstandigheden.

Hoewel de vermindering van het dynamische bereik tot enige zorgen heeft geleid online.Uit onze tests blijkt dat het voor de meeste onderwatersituaties geen koopje is. Zolang je je foto's goed belicht, levert de Z6 indrukwekkende resultaten, waarmee het een van de beste full-frame camera's in het middensegment is die momenteel op de markt is.

GOrgonisch zacht koraalriflandschap vastgelegd met de Nikon Z6III (f/14, 1/100e, ISO 100)

De recensent Nikon Z6III onderwater review 12 Onderwaterfotograaf en visserijwetenschapper Nirupam Nigam groeide op in Los Angeles en streefde naar onderwaterfotografie op de Kanaaleilanden. Hij behaalde diploma's in aquatische en visserijwetenschappen en algemene biologie, en een minor in Arctische studies aan de Universiteit van Washington. Na gewerkt te hebben als visserijwaarnemer op boten in de Beringzee en de Noordelijke Stille Oceaan, werd hij hoofdredacteur van de Gids voor onderwaterfotografie en president van een retailer in onderwaterfoto's en -video's Blauwwater foto. Zie zijn fotografie at www.photosfromthesea.com

