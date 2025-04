Canon EOS R5 Mk II camera review

Deze unit heeft substantiële upgrades gebracht aan Canons vlaggenschipmodel, zegt NIRUPAM NIGAM, die het onder water op de proef heeft gesteld en hier alle foto's heeft gemaakt. Nigam is hoofdredacteur van de in de VS gevestigde Underwater Photography Guide en president van Bluewater Photo

De afgelopen vier jaar is de populariteit van Canon's R5 niet afgenomen. De opvolger van deze baanbrekende camera is de Canon EOS R5 Mk IIVergeleken met de R1 beschouwen wij de R5 Mk II als Canon's waar vlaggenschipcamera, vanwege de snellere uitleessnelheden, het verbeterde autofocussysteem en de video-opnamen van 8K/60p RAW.

De Canon R9 Mk II mist alleen het globale sluitersysteem van de A5 III, maar lijkt (bijna) alles te hebben. Zeker voor onderwaterfotografie zijn deze verbeteringen behoorlijk opwindend. De R5 II was tenslotte de eerste spiegelloze camera die we hebben gebruikt die consistent en succesvol vissen, zeeleeuwen en alles daartussenin volgde.

Zijn deze verbeteringen significant genoeg om een ​​upgrade te rechtvaardigen? Overstappen naar de Canon R5 Mk II is de voor de hand liggende beslissing als je je DSLR Canon 5D Mark IV. Als u momenteel onder water fotografeert met de Canon EOS R5, een van 's werelds populairste onderwatercamera's, moet u met meer zaken rekening houden bij het upgraden naar de R5 Mk II.

De veranderingen zien er op papier allemaal geweldig uit. Maar de R5 Mk II testen met een van de onderwaterbehuizingen die net op de markt verschijnen, is de enige manier om te bepalen of deze upgrades in het veld net zo opmerkelijk zijn.

We hebben de R5 Mk II getest in een Ikelite-behuizing in Port Hardy, British Columbia, tijdens een workshop onderwaterfotografie. Zelfs bij slechte duikomstandigheden leverde het spectaculaire resultaten op. Bluewater Photo, Bluewater Travel en UB Diving ondersteunden deze review.

Naaktslak met kap gefotografeerd met de Canon EOS R5 Mk II in een Ikelite-behuizing met de Canon 8-15mm fisheye-lens (f/22, 1/160e, ISO 200))

Canon R5 Mark II-specificaties

Nieuwe 45-megapixel full-frame back-illuminated stacked CMOS-sensor

RF-lensvatting

DIGIC X-processor met DIGIC Accelerator-coprocessor

30 fps RAW-burstopnamen in de elektronische sluitermodus

1/250 mechanische flitssynchronisatiesnelheid, 1/160 elektronische flitssynchronisatiesnelheid

Pre-continue opnamemodus

Nieuwe Dual Pixel Intelligent AF- en AF-modi: Actieprioriteit, verbeterde Canon Eye Control AF

Verbeterde in-body beeldstabilisatie

8K/60p en 4K/120p video-opname

RAW- en C-Log2-opnamemogelijkheid

Dubbele kaartsleuven: CFexpress Type B en UHS-II

5.76 miljoen dots OLED elektronische zoeker

LP-E6P-accu met verbeterd vermogen

Afmetingen: 138.5 x 101.2 x 93.5mm

Gewicht: 746g

Adviesverkoopprijs: $ 4,299 (£ 3,300)

Een klassieke koudwaterrifscène gefotografeerd met de Canon R5 Mark II. De autofocus was uitzonderlijk – zelfs bij weinig licht (f/11, 1/50e, ISO 400)

EOS R5 Mk II versus EOS R5

Op het eerste gezicht lijken de twee Canon-camera's relatief op elkaar, met vergelijkbare afmetingen en bedieningselementen, en een 45MP-sensor. De behuizingen zijn echter zo verschillend dat elke camera een unieke onderwaterhuis.

Als we de twee camera's vergelijken, zien we dat de meest indrukwekkende upgrades bestaan ​​uit een nieuw autofocussysteem, AF met oogbewegingscontrole, een nieuwe gestapelde sensor met burst-opnamen en snellere uitleessnelheden, snellere 8K-videoframesnelheden en C-Log2-opname.

Hoewel de originele R5 uitstekende autofocus heeft, is de Mk II misschien de beste optie als je met het beste systeem ter wereld wilt fotograferen. Als je meer van video's houdt en de Canon EOS R5 nog niet gebruikt, overweeg dan de ongelooflijke specificaties van de Mk II.

We zullen moeten afwachten of de nieuwe onderwaterbehuizingen voor de Mk II compatibel zijn met de koelbatterijgreep. Tot die tijd blijft de R5 C voor sommigen aantrekkelijker.

Een van de grootste voordelen van de R5 Mk II ten opzichte van de R5 is dat deeltjes in het water minder snel de continue autofocusservotracking verstoren.

Belangrijkste kenmerken

Met een robuuste set nieuwe functies die er op papier goed uitzien, bespreken we de belangrijkste functies van de Canon EOS R5 Mk II. We leggen uit wat ze zijn, wat ze moeten bereiken en of ze functionele verbeteringen zijn in onze veldtesten voor onderwaterfotografie.

Canon EOS R5 Mk II

Verbeterde uitleessnelheden

De nieuwste trend in onderwaterfotografie is het behalen van snellere uitleessnelheden, aangewakkerd door innovaties zoals Sony's global shutter op de Sony a9 III.

Hoewel de R5 Mk II geen global shutter heeft, compenseert hij dit met een snelle gegevensoverdracht van de sensor naar de processor, dankzij zijn DIGIC Accelerator co-processor. Een essentieel onderdeel van deze snelheid is zijn nieuwe 45-megapixel "gestapelde" sensor.

Deze geavanceerde sensor vermindert het rolling shutter-effect aanzienlijk, wat resulteert in scherpere beelden van snel bewegende onderwerpen bij gebruik van de elektronische sluiter, en minimaliseert vervorming in videobeelden. In onze onderwatertests was zelfs handheld video opmerkelijk stabiel.

Een ander voordeel van de gestapelde sensor is de indrukwekkende burst-opnamecapaciteit van de camera – tot 30 frames per seconde in RAW. Voor een 45-megapixelcamera is dit opmerkelijk.

Hoewel onderwaterfotografen die flitsers gebruiken niet altijd zulke hoge snelheden nodig hebben, kan de Mk II zelfs in de elektronische sluitermodus synchroniseren met flitsers (met een synchronisatiesnelheid beperkt tot 1/160s). Door snel recyclende flitsers te gebruiken, zoals de Sea & Sea YS-D3 Duo of de Marelux Apollo III, wordt het vastleggen van snelle onderwerpen in donker water haalbaarder, zelfs bij een lager flitsvermogen.

Net als bij andere camera's met een gestapelde sensor, zoals de Nikon Z8 of Z6 III, kan er echter sprake zijn van een kleine inlevering van dynamisch bereik voor de extra snelheid.

Uit de eerste tests van Petapixel blijkt dat de R5 Mk II iets meer ruis vertoont dan de originele R5, hoewel het verschil tijdens onze onderwateropnames nauwelijks merkbaar was. Dit zal voor de meeste fotografen geen probleem zijn, hoewel degenen die vaak scènes met een hoog dynamisch bereik fotograferen (zoals groothoekopnamen met zonnestralen) er misschien de voorkeur aan geven om bij de originele R5 te blijven.

Dat gezegd hebbende, de Mk II kan zich meten met andere topmodellen zoals de Nikon Z8, Sony a9 III en Nikon Z6 III, zelfs voor de echte liefhebbers.

Hoewel de sensor van de Canon R5 Mk II is gestapeld, produceert hij nog steeds uitstekende, professionele beeldkwaliteit. Deze afbeelding toont het dynamische bereik dat de sensor kan bereiken (f/22, 1/250e, ISO 200)

's Werelds beste autofocussysteem

De EOS R5 Mk II heeft naar verluidt het beste autofocussysteem op de markt gebracht. Hoewel Canons Dual Pixel-autofocus al hoog gewaardeerd wordt – vaak vergeleken met Sony's onderwerpdetectie-autofocustracking – brengt deze nieuwe iteratie nog meer innovatie.

De belangrijkste verbetering voor onderwaterfotografen is het vermogen van de Mk II om objecten te negeren die voor een gevolgd onderwerp langsgaan. Dit is ongelooflijk handig bij het fotograferen van meerdere vissen of bewegende onderwerpen.

Tijdens onze duiken in de troebele wateren van de Pacific Northwest, waar veel deeltjes aanwezig waren, bleef de camera consequent gefixeerd op het beoogde onderwerp zonder problemen. Bovendien, toen we de camera in autofocusservo zetten met een breed autofocusgebied, had hij geen problemen met het identificeren en volgen van vissen en zeeleeuwen.

De Canon eye-control autofocus, die voor het eerst in de R3 verscheen, is ook aanwezig in de R5 Mk II. Deze functie stelt u in staat om het focuspunt te verplaatsen door simpelweg naar uw onderwerp te kijken. Helaas presteert deze technologie niet goed genoeg bij gebruik van een duikmasker of vergrote zoeker om bruikbaar te zijn voor onderwaterfotografen.

De R5 Mk II had geen enkel probleem met het scherpstellen van deze snelle, schitterende zeeleeuwen (f/13, 1/250e, ISO 320)

Verbeteringen in 8K-video en opnamemogelijkheden

Canon introduceerde 8K-video-opname in een spiegelloze camera met de release van de originele R5. Nu bouwt het voort op de technologie door 8K-video aan te bieden met maximaal 60 frames per seconde op de Mk II, waarmee het op gelijke hoogte staat met modellen zoals de Nikon Z8 en Z9.

De Mk II biedt bovendien een verbeterde ingebouwde beeldstabilisatie, waardoor handheld onderwatervideo's veel vloeiender zijn, zoals blijkt uit de video's die tijdens onze tests zijn opgenomen.

Video opnemen in 8K-resolutie biedt extra flexibiliteit, met name voor degenen die macro-opnamen maken en kunnen bijsnijden tot 4K voor strakkere kadrering of extra b-roll. De Mk II kan ook opnemen met maximaal 120 frames per seconde in 4K, perfect voor slow-motion-opnamen en extra stabilisatie.

Bovendien ondersteunt het RAW-video-opname en een nieuw C-Log2-profiel. Log-profielen leggen meer details vast in highlights en schaduwen, wat een groter dynamisch bereik en flexibiliteit bij het bewerken biedt. Hoewel RAW-video doorgaans is gereserveerd voor high-end productieshoots, zal het C-Log2-profiel een waardevol hulpmiddel zijn voor veel videografen.

Zorgen over oververhitting

Er werden zorgen geuit over de neiging van de originele Canon R5 om oververhit te raken bij het opnemen met hoge resoluties en framesnelheden. In onze eerste tests kon de R5 het slechts ongeveer 20 minuten volhouden bij het opnemen van 8K of 4K/120p video. Een firmware-update verbeterde dit later en de Canon R5C werd ontworpen met verbeterde koeling om deze problemen te elimineren.

De Mk II heeft een optionele koelaccessoiregreep, maar het is onduidelijk of onderwaterbehuizingen dit ondersteunen. Hoewel we tijdens deze review geen volledige oververhittingstest hebben uitgevoerd, raakte de Mk II niet oververhit tijdens het filmen van 4K/60p-video tijdens een van onze duiken.

Onderwaterbehuizingen

Zoals verwacht bij de introductie van zo'n populaire camera, bieden de topfabrikanten onderwaterbehuizingen aan. Geanodiseerde aluminium unit van Nauticam, evenals Marelux en De R5 Mk II polycarbonaat behuizing van Ikelite, zijn verkrijgbaar bij Bluewater Photo. Binnenkort volgen er ongetwijfeld meer behuizingen.

Ikelite Canon R5 Mk II onderwaterbehuizing

Onderwaterlenzen

Onderwerpen voor onderwaterfotografie zijn net zo gevarieerd als de fotografen die ze fotograferen, en vereisen een selectie van lenzen. Of u nu van macro en supermacro houdt, liever grotere dieren en landschappen vastlegt of uw foto's meer artistieke flair wilt geven, u vindt de perfecte lens om te combineren met uw EOS R5 Mk II.

Macro

Om foto's te maken van kleine – of zelfs microscopische – wezens onder water heb je een macrolens nodig. Canon-enthousiastelingen die naar een van de top bestemmingen voor macrofotografie wil een van Canon's compatibele macro-objectieven meenemen in hun R5 Mk II:

Canon RF 100mm f/2.8L Macro IS USM: Het beste voor het fotograferen van schuwe beestjes door een langere werkafstand toe te staan. U kunt ook een macrodioptrie toevoegen om supermacro-afbeeldingen te maken. De vergroting is groter met de RF in vergelijking met de EF, waardoor u foto's kunt maken met een indrukwekkende verhouding van 1.4:1. Houd er rekening mee dat de sferische aberratiecontrolering van de Canon RF 100mm niet wordt aanbevolen voor onderwaterfotografie.

Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS (met EF-EOS R-adapter): Nog een geweldige optie voor het vastleggen van kleine, verlegen onderwerpen met een grotere werkafstand. In combinatie met een macrodioptrie is het ook een essentieel hulpmiddel voor supermacrofotografie.

Canon RF 85mm f/2.8 Macro-lens: Dit lijkt misschien een goede optie voor een mooie prijs, maar de autofocus is onder water vrijwel onbruikbaar vanwege de verrassend langzaam bewegende scherpstelcilinder.

Zeesterrenhuid vastgelegd met de Canon R5 Mk II met EOS 100mm macrolens

Aanbevolen natte dioptrieën

Nauticam Super Macro Converter: Een van de scherpste en sterkste dioptrieën op de markt, dit zal u helpen om scherpe macro- en supermacrofoto's te maken. Voor supermacro gebruikt u het met de Canon 100 mm f/2.8 macrolens.

Kraken +13 dioptrie en Weefine +13 dioptrie: uitstekende opties met een spectaculaire vergroting. Deze twee dioptrieën bieden dezelfde kwaliteit als de Nauticam voor een betaalbare prijs.

Bluewater +7 Dioptrie: Aanbevolen voor beginners. De Bluewater +7 heeft misschien een lagere vergroting, maar is geschikt voor gebruik met lenzen uit het middensegment en biedt extra vergroting voor de Canon 100mm macrolens. Lees onze complete gids voor onderwater macro natte lenzen.

Groothoek fisheye-lenzen

Leg ultrabrede gezichtsvelden vast met een groothoek fisheye-lens, perfect voor het fotograferen van 's werelds meest spectaculaire koraalriffen. Afbeeldingen die met een fisheye-lens zijn gemaakt, worden vaak geassocieerd met vervorming rond de hoeken van de foto's; deze vervorming wordt echter op natuurlijke wijze onder water verminderd door lichtbreking.

Canon EF 8-15mm f/4L circulaire fisheye (met EF-EOS R-adapter): De beste optie voor een full-frame fisheye-lens met optionele vignetten. Verwacht coole, artistieke vignetten bij 8 mm en beelden zonder vignetten bij zoomen tot 15 mm.

Deze samengevoegde anemonen werden gefotografeerd met de Canon EOS R5 Mk II en Canon 8-15mm fisheye-lens

Rechtlijnige groothoeklenzen

Kies een rectilineaire groothoeklens om fascinerende topografie of grote dieren vast te leggen zonder de vervorming die ontstaat met een fisheye. Rectilineaire groothoeklenzen zijn perfect voor duiken met haaien, zwemmen met walvissen of het vastleggen van onderwerpen op afstand.

Canon RF 14-35mm f/4 L IS USM: Dit is onze topkeuze voor het combineren van een groothoeklens met de EOS R5, dankzij de ongelooflijke hoekscherpte. Het produceert vignetten bij 14 mm, dus je zou het moeten gebruiken zoals je een 16-35 mm zou gebruiken.

Canon EF 16-35 f/2.8 III ultragroothoekzoomlens (met EF-EOS R-adapter): Als u een beperkt budget hebt, is dit een uitstekende keuze.

Canon EF 16-35mm f/2.8L II groothoeklens (met EF-EOS R-adapter): Al jarenlang een bestseller voor full-frame Canon-objectieven. Deze lens biedt scherpte in de hoeken, snelheid en een redelijke prijs.

Canon EF 11-24mm f/4L ultragroothoeklens (met EF-EOS R-adapter): De lens met de grootste groothoeklens op de markt. Hij is weliswaar zwaarder en duurder, maar biedt wel het perspectief om enorme wrakken en uitgestrekte riffen vast te leggen.

Is de Canon R5 Mk II geschikt voor u?

Als uw fotografie baat heeft bij een geavanceerd autofocus-volgsysteem, dan is de Canon R5 Mk II de beste op de markt. Hiermee kunt u uw onderwerp fotograferen terwijl u geen last heeft van belemmeringen in uw zicht.

Rode Ierse heer gefotografeerd met de Canon EOS R5 Mk II in een Ikelite-behuizing (f/11, 1/50e, ISO 400)

Voor videografen die op zoek zijn naar een spectaculaire resolutie met 8k-video en 60 fps is de EOS R5 Mk II de perfecte keuze (ervan uitgaande dat de camera oververhittingstests doorstaat).

De bottom line? Als u op zoek bent naar de beste Canon-camera die u kunt kopen voor onderwaterfotografie, dan is dit het. Vind de originele recensie bij Underwater Photography Guide.

