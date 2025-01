Waarom snorkelaars het onderzoek naar de sterfgevallen ter harte moeten nemen

Twee derde van de slachtoffers van de meer dan 300 sterfgevallen bij snorkelen en freediving in Australië deze eeuw waren te zwaar of obees – en bijna de helft van hen had onderliggende gezondheidsproblemen die hen vatbaarder zouden maken voor incidenten gerelateerd aan hartritmestoornissen.

Deze en andere zorgwekkende statistieken zijn naar voren gekomen uit wat mogelijk de grootste dataset is van sterfgevallen gerelateerd aan snorkelen en freediving die ooit is geanalyseerd. Het gaat om een ​​nieuw overzicht van 317 sterfgevallen die tussen 2000 en 2021 in Australië zijn geregistreerd.

Het onderzoek, dat bedoeld was om nauwkeuriger de doodsoorzaken en tegenmaatregelen vast te stellen, werd uitgevoerd door duikgeneeskundespecialist Dr. John Lippmann, oprichter van DAN Asia-Pacific en houder van een Order of Australia-onderscheiding voor zijn bijdragen aan de veiligheid bij het duiken, reanimatie en eerste hulp.

De review is gebaseerd op gegevens van de Australasian Diving Safety Foundation, waarvan Lippmann voorzitter en CEO is, en het National Coronial Information System. De afdeling volksgezondheid en preventieve geneeskunde van Monash University en de Royal Lifesaving Society waren ook betrokken bij de studie.

In eerdere rapporten van het onderzoek zijn al gegevens uit de periode 2001-2013 en 2014-2018 meegenomen om trends in die periodes te bepalen.

Terwijl naar schatting 88,000 Australiërs van 15 jaar en ouder elk jaar snorkelen of freediven, trekken locaties zoals het Great Barrier Reef (GBR) en Ningaloo ook honderdduizenden internationale bezoekers. 56% van alle sterfgevallen vond plaats in Queensland omdat voor veel buitenlandse toeristen van middelbare leeftijd of ouder 'oppervlakte snorkelen' op het GBR een bezigheid is die op de bucketlist staat.

De analyse omvat ook de over het algemeen meer ervaren duikers en speervissers die zijn overleden tijdens deelname aan competitieve onderwatersporten of het oefenen van het inhouden van de adem.

Van alle geregistreerde sterfgevallen waren 198 slachtoffers (62%) waarschijnlijk voornamelijk snorkelaars aan de oppervlakte, terwijl 113 (36%) een vorm van duiken met ingehouden adem uitvoerden.

Voornamelijk mannelijk

De slachtoffers waren overweldigend mannelijk – 88% van hen, met een gemiddelde leeftijd van 48. Vrouwen waren over het algemeen ouder met een gemiddelde leeftijd van 60, terwijl de mannen van het freediven een gemiddelde leeftijd hadden van 35 en de vrouwen van 58.

Veel van de dodelijke slachtoffers bij het snorkelen waren mannen van 50 jaar of ouder. Het waren vaak zwaarlijvige, onervaren snorkelaars met reeds bestaande medische aandoeningen die tot incidenten van hartritmestoornissen (onregelmatige hartslag) hadden kunnen leiden.

Freedivers waren daarentegen doorgaans relatief jong, gezond en ervaren, maar hadden het risico om te verdrinken, vaak als gevolg van apnoeïsche hypoxie (laag zuurstofgehalte in het bloed).

44% van alle slachtoffers waren toeristen uit het buitenland met een gemiddelde leeftijd van 60 jaar; 8% waren Australische toeristen en de rest waren Australiërs die ter plaatse gingen duiken. 15% had nog nooit gesnorkeld, 24% was onervaren en 33% had naar verluidt ervaring (bij andere incidenten werd niet gespecificeerd of er sprake was van expertise).

34% van de slachtoffers was aan het snorkelen met commerciële exploitanten (voornamelijk in de GBR), 63% was aan het sightseeing, 20% deed aan speervissen en 11% dook om schelpdieren en/of schaaldieren te verzamelen.

Gezondheid

post mortem onderzoeksrapporten waren beschikbaar in 92% van de gevallen, met een body mass index (BMI) geregistreerd voor 248 slachtoffers. De gemiddelde BMI was 27.5, met 41% van de slachtoffers geclassificeerd als overgewicht (BMI 25-29.9) en 26% obees (BMI boven 30).

Bij bijna de helft van de dodelijke slachtoffers waren reeds bestaande gezondheidsproblemen onder meer ischemische hartziekte (IHD) en linkerventrikelhypertrofie (LVH). Beide aandoeningen zouden het slachtoffer vatbaarder kunnen maken voor snorkelincidenten die verband houden met hartritmestoornissen.

Een derde van de slachtoffers raakte waarschijnlijk invalide door hartritmestoornissen en minstens 137 doden waren het gevolg van primaire verdrinking, waarvan 34 als gevolg van apnoeïsche hypoxie.

IHD en LVH maken veel oudere mensen vatbaarder voor de dood tijdens het snorkelen, en Lippmann merkt op dat dit risico ‘enigszins verzacht’ zou kunnen worden door middel van gerichte gezondheidscontroles.

Tot 11% van alle slachtoffers verdronk als gevolg van apnoeïsche hypoxie door het langdurig inhouden van de adem. Acht van hen verdronken in zwembaden en zes in het bijzijn van andere mensen die hen niet nauwlettend in de gaten hielden. 32% was solo aan het freediven en slechts 25% stierf in aanwezigheid van een andere persoon.

Het rapport stelt dat om risico's te beperken, freedivers in een gecontroleerde omgeving moeten oefenen en zich meer moeten richten op effectief buddyschap en beter toezicht, vooral als ze onervaren zijn.

Factoren die een risico vormen voor freedivers zijn onder andere een slechte conditie, reeds bestaande medische aandoeningen, gebrek aan ervaring, ongunstige zeeomstandigheden, onvoldoende toezicht en het jagen op of oogsten van zeevruchten in gebieden waar veel grote roofdieren voorkomen.

Van ziekte tot krokodillen

De reeds bestaande gezondheidsproblemen waarvan wordt gedacht dat ze bijdragen aan 48% van alle sterfgevallen waren het vaakst hartaandoeningen (112), met name matige tot ernstige IHD, LVH en/of een vergroot hart (cardiomegalie) (73). 56 slachtoffers hadden zowel substantiële IHD als LVH/cardiomegalie.

Minstens 101 van de dodelijke slachtoffers hadden al medische zorg ontvangen voor hun geïdentificeerde of een gerelateerde aandoening. 33 werden behandeld voor hypertensie (24 van hen bleken LVH en/of cardiomegalie te hebben), acht voor astma, acht voor diabetes en zes voor aanvallen. Alcohol of drugs droegen bij aan of veroorzaakten vijf van de sterfgevallen.

Slechte planning – voornamelijk besluiten om alleen te snorkelen, weg te lopen van een buddy of te gaan duiken in ongunstige zeeomstandigheden – droeg waarschijnlijk bij aan 43% van de sterfgevallen. Slechte vaardigheden en onervarenheid droegen waarschijnlijk bij aan ten minste 26%, terwijl risicovollere activiteiten zoals langdurige apneu zonder voldoende toezicht leidden tot 15%.

Eén freediver kreeg een cerebrale arteriële gasembolie nadat hij had gedoken en vóór het opstijgen had geademd uit de duikset van een vriend (zonder voldoende uitademing).

Traumadoden waren het gevolg van ontmoetingen met haaien (9), botsingen met boten (5), ontmoetingen met krokodillen (3), verwondingen door pijlstaartroggen (1) en in één geval door het raken van rotsen in ruwe zee.

Verdrinking en hartritmestoornissen

Verdrinking wordt traditioneel gezien als de standaarddoodsoorzaak wanneer iemand uit het water wordt gehaald zonder dat er sprake is van specifieke effecten op de longen en er geen andere duidelijke oorzaak is.

Het verschil tussen de 61% van de snorkelaars die verdrinking als doodsoorzaak noemden en de 43% waarbij verstikking werd genoemd, zou een weerspiegeling kunnen zijn van het aantal gevallen waarin verdrinking het gevolg was van een hartritmestoornis, aldus het rapport.

Snorkelaars aan de oppervlakte liepen een grotere kans om invalide te raken door een hartaanval dan freedivers (50/15%) en een kleinere kans om invalide te raken door primaire verdrinking (41/61%).

Het lijkt misschien verrassend dat ondanks alle discussies over immersie-pulmonaal oedeem (IPO) of “verdrinken van binnenuit” in de afgelopen jaren, dit slechts in vier incidenten als doodsoorzaak werd geïdentificeerd. De aandoening kan echter zo moeilijk te onderscheiden zijn van verdrinking dat het in veel gevallen waarschijnlijk onopgemerkt blijft, zoals Lippmann erkent.

Hartritmestoornissen kunnen worden veroorzaakt door simpelweg onderdompeling of onderdompeling, legt de review uit. Omdat drijfvermogen de effecten van zwaartekracht tegengaat, stimuleert het de herverdeling van veneus bloed van de ledematen naar de thorax, wat een aanzienlijke toename van de cardiale werklast veroorzaakt.

Deze belasting kan verder worden vergroot door factoren als lichaamsbeweging, angst, koude-geïnduceerde vasoconstrictie (vernauwing van de bloedvaten), ademhalingsweerstand en een verhoogde hartslag.

Ook het inhouden van de adem kan aritmieën veroorzaken, vooral in kouder water, hoe jong en gezond het individu ook is, maar er is geen definitieve verklaring postmortem Lippman zegt dat er een test moet worden uitgevoerd om te bepalen of dit is gebeurd.

Uit zijn onderzoek blijkt dat “hartritmestoornissen de waarschijnlijke oorzaak waren van veel van deze vaak stille sterfgevallen”, en daarom wordt duikers van 45 jaar en ouder volgens hem aangeraden om een ​​duikmedisch onderzoek te ondergaan met de nadruk op cardiovasculaire beoordeling.

"Aangezien veel van de hierboven beschreven potentiële hartaandoeningen ook voorkomen bij duikers en snorkelaars, lijkt het verstandig dat oudere actieve of potentiële snorkelaars ook hun hartgezondheid met hun artsen bespreken", concludeert het rapport.

Verbeterd toezicht

Lippmann stelt verder voor dat snorkelaars die weten dat ze een relevante medische aandoening hebben en van plan zijn om mee te doen aan een commerciële snorkelexcursie, hun aandoening moeten melden. Zo kan de aanbieder veiligheidsmaatregelen treffen, zoals extra toezicht, een gekleurd label op de snorkel of een drijfhulpmiddel.

Omdat veel snorkelaars slechte zwemmers zijn, zou het volgens hem helpen als ze leren om zich aan het buddysysteem te houden. Daarbij moet je er rekening mee houden dat van de aangewezen uitkijkposten soms wordt verwacht dat ze meer snorkelaars tegelijk in de gaten houden dan praktisch is.

Commerciële snorkelaars zouden ook verplicht moeten worden om geschikte EHBO-uitrusting bij zich te hebben, inclusief zuurstof en defibrillatoren. Ook zouden ze personeel moeten hebben dat is opgeleid in het gebruik ervan.

"Ondanks de grote mogelijkheden is snorkelen geen onschuldige activiteit en mensen moeten zich bewust zijn van de mogelijke uitdagingen en ongunstige omstandigheden en deze dienovereenkomstig aanpakken", vertelde Lippmann. Divernet. Zijn recensie is gepubliceerd in de Internationaal tijdschrift voor milieuonderzoek en volksgezondheid.

