Waarom zelfs duikprofessionals op hun hoede moeten zijn voor CESA's

12: 54 pm

Nieuw onderzoek naar de fysiologische impact op duikers van het uitvoeren van CESA's (Controlled Emergency Swimming Ascents) tijdens trainingssituaties, heeft aangetoond dat deze oefeningen longstress kunnen veroorzaken, ook al zijn daar uiterlijk geen tekenen van.

CESA's zijn een standaard duikveiligheidsprocedure om longoverexpansie te voorkomen tijdens een situatie waarin de longen leeg zijn. De longrisico's die met de oefening gepaard gaan, zijn in het verleden echter slecht gedocumenteerd, aldus het Franse onderzoeksteam.

Er staat dat bij incidenten die verband houden met CESA's de complicaties uiteenliepen van milde symptomen zoals hoesten en hemoptysis (bloed ophoesten) tot ernstige gevolgen zoals pneumothorax, pneumomediastinum (lucht of gas tussen de longen) en cerebrale arteriële gasembolie.

CESA-trainingsfanaten beweren dat blessures die zijn ontstaan, vooral het gevolg zijn van een verkeerde techniek, met name onvoldoende uitademing. Ze benadrukken de noodzaak van voortdurende controle door instructeurs tijdens de hele beklimming.

Onder toezicht

De auteurs van het onderzoek, duikmedische specialisten Olivier Castagna, Vianney Hamar, Bruno Schmid en Arnaud Druelle, stellen dat er zelfs onder strikt toezicht incidenten hebben plaatsgevonden. Dit suggereert dat mechanische factoren die verder gaan dan de uitademingstechniek, kunnen bijdragen aan longstress.

Hun onderzoek werd uitgevoerd in twee fasen, met afzonderlijke groepen ervaren militaire duikers van de Franse Militaire Duikschool in Saint-Mandrier in Zuid-Frankrijk. Ze gebruikten open-circuitduikapparatuur in zeewater van 18 °C, droegen wetsuits en ademden nitrox 40.

In fase één werd aan zeven duikers gevraagd om elk twee duiken in open water te maken tot een diepte van 10 meter. Eén daarvan was een controleduik, waarbij ze normaal ademden door een regelaar, en de andere een CESA-duik met continu uitademen zonder mondstuk tijdens de opstijging.

Voor en na elke duik maakten de onderzoekers ‘ultrasone longcometen’ of ULC’s, afbeeldingen die een toename van extravasculair longwater laten zien, zoals voorkomt bij longoedeem of interstitiële longziekte.

In fase twee voerden vier duikers CESAs uit op 5 en 10 meter diepte om hun ‘ventilatiekinetiek’ vast te leggen: de snelheid en efficiëntie waarmee het lichaam zijn ademhalingsfrequentie en -diepte aanpast aan de veranderende zuurstofbehoefte van fysieke activiteit.

Stress op de longen

Hoewel geen van de duikers symptomen vertoonde, namen hun ULC's significant toe na CESA-duiken – maar niet na de controleduiken. Dit suggereerde dat de CESA's subklinische pulmonale stress veroorzaakten, waarbij analyse een duidelijke variabiliteit tussen individuele duikers aan het licht bracht.

De matige ophopingen van extravasculair longwater die de ULC's aan het licht brachten, hielden waarschijnlijk verband met druk- en volumevariaties tijdens de opstijging.

"Deze bevindingen geven aan dat zelfs getrainde duikers hun uitademingsinspanning niet consequent afstemmen op de gasexpansie, wat mogelijk de mechanische belasting van de longen verhoogt", aldus het team. "CESA-training kan gezonde individuen daarom blootstellen aan stille alveolaire stress, wat de noodzaak onderstreept van verbeterde monitoringtools en geïndividualiseerde ademhalingsbeoordeling tijdens de opstijgtraining."

De onderzoekers willen nu bepalen of herhaaldelijke blootstelling aan zulke kortdurende stressoren, zoals duikprofessionals kunnen overkomen, kan leiden tot blijvende schade aan de alveolen of dat mensen in de toekomst vatbaarder worden voor longproblemen.

"Deze bevindingen weerleggen de aanname dat de afwezigheid van symptomen gelijkstaat aan de afwezigheid van letsel", zeggen ze. "Ze ondersteunen het opkomende concept van 'stille alveolaire schade', dat mogelijk verder reikt dan de duikfysiologie en zich ook in bredere klinische settings kan uitstrekken."

Het onderzoek is te lezen in de Journal of Applied Physiology

