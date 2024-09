'Als tequila shots': Diepe duik laat verzekeringsclaim duiker zinken

Een claim indienen bij een reisverzekering die duiken tot 30 meter dekt in het geval van decompressieziekte (DCI) is één ding, maar wat gebeurt er als u eerder op de dag dat het incident plaatsvindt al veilig een diepere duik hebt voltooid? Het scenario werd onlangs in Australië getest.

Een stel had vorig jaar (10) een gezamenlijke reisverzekering afgesloten voor een reis van 2023 dagen naar een onbekende bestemming in het buitenland. De polis stond op naam van de vrouwelijke partner, met de mannelijke duiker die DCI opliep, alleen genoemd als JC, als begunstigde. Duiken tot een maximale diepte van 30 meter was toegestaan ​​volgens de voorwaarden van de polis.

Op 17 oktober maakte JC een duik naar 39 meter, verliet daarna een oppervlakte-interval van een uur en ondernam vervolgens een tweede duik naar 29 meter, waarna hij onwel werd en bewusteloos raakte.

Er werd een arts (Dr. EG) bijgeroepen, die DCI diagnosticeerde en een behandeling voorschreef. Later diende JC's partner een claim in voor de aanzienlijke medische kosten in het buitenland en de extra reiskosten die hieruit voortvloeiden.

Mitsui Sumitomo Insurance weigerde uit te betalen, met als argument dat als JC de eerdere duik buiten de voorwaarden van het beleid niet had uitgevoerd, de DCI niet zou hebben plaatsgevonden, en dat het geschil tussen de partijen voor de Australian Financial Complaints Authority (AFCA) ombudsman.

The policy-holder argued that because the DCI occurred only after the shallower permissible dive, that was the only one that should be taken into consideration in respect of the payout – but AFCA backed Mitsui Sumitomo in taking kwestie with that interpretation.

“JC nam deel aan een activiteit die werd uitgesloten door de voorwaarden van het beleid en werd daardoor onwel,” oordeelde de ombudsman. “Het zou oneerlijk zijn om van de verzekeraar te eisen dat hij een claim betaalt in omstandigheden waarin hij niet heeft ingestemd met het dekken van het risico dat met die activiteit gepaard gaat.”

3 belangrijke risicofactoren

In het rapport van Dr. EG aan de verzekeraar, na het uitvoeren van een medisch onderzoek, werden drie belangrijke risicofactoren geïdentificeerd die bijdroegen aan de DCI van de duiker: diepte, herhaling van duiken en het toepassen van decompressiestops.

Naarmate de druk toeneemt, neemt ook het risico op ongelukken toe, aldus Dr. EG. Hij concludeerde dat de DCI niet alleen het gevolg was van de duik naar 29 meter, maar van de combinatie van de twee duiken.

Een andere medische expert, Dr. MN, stelde dat het risico op DCI sterk correleerde met hoe effectief het lichaam omging met decompressiestress na een reeks duikblootstellingen, waarbij 'blootstelling' stond voor de duikactiviteiten van een dag.

JC had op 15 en 16 oktober aan enkele duikdagen deelgenomen, maar zijn blootstelling aan twee duikflessen op de 17e kon als “matig provocerend” worden beschouwd – waardoor het moeilijk is om het begin van de symptomen uitsluitend aan de laatste duik toe te schrijven.

"Om een ​​vergelijking te maken: net zoals het drinken van meerdere shots tequila iemands gemoedstoestand geleidelijk beïnvloedt, kunnen we niet het laatste shot aanwijzen als de enige oorzaak van ziekte", aldus Dr. MN.

Het argument van de partner dat er geen doorslaggevend bewijs was dat de duik van 39 meter de enige oorzaak was van JC's DCI, werd verworpen door het oordeel dat het waarschijnlijk was gebeurd als gevolg van een cumulatief effect van duiken die op die dag waren ondernomen - en mogelijk ook de dagen ervoor.

De duik van 39 meter had de claim ongeldig verklaard, en de AFCA gehandhaafd de beslissing van de verzekeraar.

