Overlevenden van IPO krijgen 'sterk advies' om te stoppen met duiken

Internationale duikmedische experts hebben een gezamenlijk standpunt opgesteld over immersie-pulmonaal oedeem (IPO), de aandoening die zowel duikers als snorkelaars en andere oppervlaktezwemmers zorgen baart.

Een belangrijke conclusie is dat de specialistengroep duikers met een vermoeden of bevestiging van een eerdere IPO dringend adviseert om goed na te denken voordat ze verdergaan met duiken met samengeperst gas.

Volgens hen moeten dergelijke duikers een arts of cardioloog raadplegen die goed thuis is in de duikgeneeskunde voordat ze overwegen hun activiteiten in het water te hervatten. Het feit dat ze één incident hebben overleefd, betekent namelijk niet dat ze het volgende ook zullen overleven.

Duikers die IPO hebben gehad, moeten ook volledig worden onderzocht om eventuele ziekten te identificeren die hen vatbaarder hebben gemaakt voor de aandoening, zeggen de experts, omdat het implicaties kan hebben die niets te maken hebben met toekomstig duiken. IPO is aangetroffen bij duikers met ernstige coronaire hartziekte, hartklepziekte, cardiomyopathie en nierarteriestenose, naast andere kwalen.

Medische experts die lid zijn van de invloedrijke South Pacific Underwater Medicine Society (SPRUITEN) Neil Banham, David Smart en Simon J Mitchell hebben het rapport opgesteld in overleg met het UK Diving Medical Committee (UKDMC) leden Peter Wilmshurst, Mark S Turner en Philip Bryson.

Ze hadden allemaal in mei een workshop bijgewoond tijdens de 52ste jaarlijkse wetenschappelijke bijeenkomst van SPUMS in Fiji om het onderwerp te bespreken.

Het doel van de verklaring is om artsen te voorzien van richtlijnen over IPO en duiken, en met name over noodbeheer en de wenselijkheid voor duikers om terug te keren naar de sport na een episode waarin IPO is vastgesteld of er een sterk vermoeden bestaat.

IPO-risicofactoren

IPO is een ophoping van vocht in de longen, wat het ademen van het slachtoffer beïnvloedt en mogelijk dodelijk is. Omdat er geen zuurstof in het bloed komt en het lichaam geen koolstofdioxide kan uitstoten, komt de aandoening ook voor bij oppervlaktezwemmers en bij duikers kan het worden verergerd door hun ademhalingsapparatuur.

Tot nu toe geïdentificeerde persoonlijke risicofactoren voor IPO zijn onder meer het hebben meegemaakt van een eerdere episode, het feit dat men een vrouw is, de leeftijd en het lijden aan hypertensie en/of een reeds bestaande hart- en vaatziekte, aldus de verklaring.

Extrinsieke factoren omvatten kouder water; regulatoren die overmatige negatieve inspiratoire druk veroorzaken; rebreathers; zware inspanning en overmatige hydratatie. Opstijgingen kunnen ook problematisch zijn, met name op open circuit, met symptomen gerelateerd aan hypoxie die optreden of verergeren tijdens de opstijging en/of na het bovenkomen, aangezien de partiële druk van zuurstof (PO 2 ) afneemt.

Als duikers die een IPO-episode hebben overleefd, ondanks medisch advies toch weer willen duiken, dan mogen ze dat alleen doen nadat ze een bevredigende behandeling hebben ondergaan of nadat de bijbehorende ziekte of risicofactoren zijn verdwenen, zeggen de experts.

Ze moeten zich ook bewust zijn van mogelijke strategieën om risico's te beperken, zoals het uitsluitend gebruiken van hoogwaardige, goed passende thermische bescherming en de noodzaak om zware inspanningen onder water, bovenhandse omgevingen of decompressieduiken te vermijden.

Ze zouden alleen moeten duiken als ze er zeker van zijn dat er direct noodzuurstof beschikbaar is en ze zouden overhydratie vóór de duik moeten vermijden. CCR-duikers zouden daarentegen geen contralongen op de rug moeten gebruiken.

Deskundigen zijn het erover eens dat het beperken van de duikdiepte geen acceptabele strategie is om de risico's van IPO te beperken. Ze benadrukken dat er geen bekend verband bestaat tussen IPO en decompressieziekte (DCI).

Als een duiker IPO ontwikkelt tijdens een diepe duik, duurt het langer om boven te komen en het water te verlaten. Het introduceert ook extra risico's, met name op open circuit, aangezien PO 2 neemt af en een houding met het hoofd omhoog in het water resulteert in een negatieve druk ademhaling.

Omdat er een verband is vastgesteld tussen het doormaken van IPO en het vervolgens ontwikkelen van hypertensie, moeten duikers die IPO hebben overleefd, hun bloeddruk hun hele leven regelmatig laten controleren.

Tekenen en symptomen

Symptomen van IPO kunnen zijn: hoesten, kortademigheid, schuimig, soms roze sputum, vochtige of ratelende ademhalingsgeluiden en piepende ademhaling, benauwdheid op de borst, cyanose en hypoxemie (laag zuurstofgehalte in het bloed), verwardheid, agitatie, bewusteloosheid en hart- en ademhalingsstilstand.

Duikers moeten op de signalen letten waar ze bij zichzelf of bij hun buddy op moeten letten: de hierboven genoemde signalen, maar ook snelle ademhaling die blijkt uit uitgeademde luchtbellen bij een open circuit of een snel dalende drukmeter; de onterechte veronderstelling dat er geen ademgas meer is of dat de ademhalingsapparatuur niet goed werkt; paniek en de drang om op te stijgen.

Bij een vermoeden van een IPO-incident adviseren wij duikers om de duik onmiddellijk te beëindigen en zo snel mogelijk het water te verlaten.

Hoewel opstijgingen veilig moeten worden uitgevoerd, kunnen veiligheidsstops indien nodig worden weggelaten, evenals verplichte decompressiestops in ernstige gevallen, in welk geval zuurstof zo snel mogelijk moet worden toegediend. BC's mogen aan de oppervlakte niet te hard worden opgeblazen en de hulpdiensten moeten onmiddellijk worden gewaarschuwd.

De borst van het slachtoffer moet rechtop worden gehouden om efficiënt te kunnen ademen. De strakke duikuitrusting en het wetsuit moeten worden uitgetrokken. De duiker moet echter wel warm worden gehouden.

Er wordt medisch personeel in de volgende landen nadere klinische richtlijnen gegeven over noodbehandeling en beoordeling voor toekomstig duiken. gezamenlijke standpuntverklaring, dat onlangs door SPUMS werd gepubliceerd in Duiken en hyperbare geneeskunde, deel 54.

