Top 5 duikplekken van Uepi Island

Top 5 duiklocaties van Uepi Island en hoe je ze kunt fotograferen

Gelegen aan het noordelijke barrièrerif van de prachtige Marovo Lagoon, is Uepi Island ideaal gelegen om toegang te krijgen tot de allerbeste duiklocaties die dit beroemde gebied te bieden heeft. Met de voedingsrijke stromingen van New Georgia Sound in het noorden en de biodiverse wateren van de lagune in het zuiden, liggen sommige van deze ongelooflijke locaties op slechts vijf minuten varen van het resort!

Lokale expertise is essentieel om op deze locaties optimaal te kunnen duiken. Met ruim 30 jaar ervaring kennen de eigenaren van Uepi, Jill en Grant Kelly, en hun toegewijde duikteam deze locaties op hun duimpje.

Ik heb het geluk gehad dat Jill en Grant mij op bijna alle sites persoonlijk hebben begeleid. Ik wil graag mijn vijf favoriete locaties met jullie delen, samen met wat tips over hoe je ze kunt fotograferen!

#1 Uepi-punt

Uepi Point ligt aan de noordwestelijke punt van de Charapoana Passage, tussen het eiland Uepi en het nabijgelegen eiland Charapoana. Het wordt algemeen beschouwd als de kenmerkende duiklocatie van dit deel van de Marovo-lagune – en dat is niet voor niets.

Het "punt" is een van de verschillende locaties langs het noordelijke barrièrerif waar oude geologische breuklijnen eilanden hebben opgetild en doorgangen in de lagune hebben uitgehouwen. De unieke breedte, diepte en onderwatertopografie van Charapoana Passage creëren een ideale setting voor voedingsrijke wateren uit de diepe bassins van New Georgia Sound om door het rif te stromen en het te voeden.

Uepi Point, dat door deze met voedingsstoffen beladen stromingen wordt meegesleurd, biedt een blik op de onderwaterwereld zoals Moeder Natuur het bedoeld heeft. U komt prachtige zachte koralen tegen, enorme zeewaaiers die het rijke water filteren en een oogverblindende verscheidenheid aan zeeleven, waaronder een indrukwekkend aantal grijze rifhaaien die door het blauw patrouilleren.

Er is hier zoveel te zien dat het lastig kan zijn om te beslissen waar je je op moet richten, maar voor mij is Uepi Point een uitzonderlijke groothoekduik. Het schittert echt tijdens een opkomend tij in de vroege ochtend of late middag. Op deze momenten brengt de combinatie van helderder water van New Georgia Sound en het zachte, hoekige licht de site tot leven.

Bij het duiken bij Uepi Point vertrouw ik op mijn Nikon Z8-camera in combinatie met de veelzijdige Z14-30mm-lens. Met 14 mm is hij perfect voor het vastleggen van de grote zeewaaiers en levendige koraaltuinen. Het uitstekende zoombereik van de lens en de relatief korte scherpstelmogelijkheid maken een verscheidenheid aan composities mogelijk, waardoor het mogelijk is om een ​​scala aan onderwerpen te fotograferen - allemaal in één duik!

#2 Uepi Elleboog

Uepi Elbow markeert het noordelijkste punt van het eiland en reikt het verst tot in New Georgia Sound. Daarom is de kans het grootst dat u pelagische zeedieren ziet die op de zeestromingen voorbij zwemmen.

De "elleboog" zelf heeft een hellende muur die de diepten van de Sound induikt. Deze muur is versierd met een verbluffende reeks zeewaaiers, levendige zeezwepen en prachtige zachte koralen.

Vanuit een fotografisch perspectief is Uepi Elbow een uitzonderlijke groothoekduik. De overvloed aan opvallende onderwerpen op de muur vereist een groothoeklens om ze recht te doen, en je wilt absoluut niet betrapt worden met een macrolens als een pelagische soort verschijnt!

Voor liefhebbers van macrofotografie biedt het rijke ecosysteem van de muur talloze mogelijkheden om kleinere, fascinerende onderwerpen te ontdekken die zich tussen de koralen verschuilen.

Voor mij is Uepi Elbow echter het beste te verkennen met een groothoekopstelling. Ik wend me opnieuw tot mijn Nikon Z14-30mm-lens, die de volle pracht van het levendige leven van de muur vastlegt en me tegelijkertijd voorbereidt op verrassende ontmoetingen met passerende pelagische soorten.

#3 Charapoana-punt

Charapoana Point ligt op het puntje van Charapoana Island, direct aan de overkant van de doorgang van Uepi Point, en is een iets minder dynamische tegenhanger van zijn beroemde buur.

De noordkant van Charapoana Point biedt veel om te verkennen, met zeeleven dat dicht op elkaar is geconcentreerd rond het punt waar de stromingen om de hoek razen. Mijn meest memorabele ervaringen waren echter voorbij het punt en verder in het kanaal, waar de wateren meer beschut zijn.

Verrassend genoeg onthult dit rustige gebied vaak een schat aan fascinerende onderwerpen, zowel groot als klein.

Fotografisch gezien is Charapoana Point veelzijdig en biedt het mogelijkheden voor zowel groothoek- als macrofotografie. Persoonlijk duik ik hier het liefst uitgerust voor groothoekmacro en mijn go-to-setup is een Nikon 8-15mm fisheye-zoomlens gecombineerd met een kleine domepoort.

Deze lens, oorspronkelijk ontworpen voor Nikon DSLR's, werkt naadloos op mijn Nikon Z8 spiegelloze camera wanneer deze wordt gebruikt met de FTZ-adapter. Bij 8 mm produceert de lens een cirkelvormig fisheye-effect en bij 15 mm functioneert hij als een standaard fisheye - geen van beide is ideaal voor groothoekmacro.

Om me aan te passen, gebruik ik de Kenko 1.4 teleconverter, die het brandpuntsbereik effectief verschuift naar een zoombereik van 14-22 mm, in combinatie met de kleine koepelpoort, en die uitstekende veelzijdigheid biedt voor groothoekmacro-fotografie.

De lens kan extreem dichtbij scherpstellen en stelt je in staat om tot bij coöperatieve onderwerpen te komen, ze samen met hun omgeving vast te leggen en zo unieke, opvallende beelden te creëren. Het beschutte gebied aan het begin van het kanaal is een bijzonder lonende plek om deze onderwerpen te vinden, waardoor het een favoriet gebied van mij is om te verkennen en te fotograferen.

#4 Welkomststeiger van Uepi

Geen enkel bezoek aan Uepi is compleet zonder een ontmoeting met de school grijze rifhaaien van de Marovo-lagune bij de Welcome Jetty.

Gelegen aan de rand van het hoofdkanaal, is de pier het beste om te duiken bij een inkomende vloed. De sleutel tot een onvergetelijke ervaring is om jezelf net voor de pier te positioneren op ongeveer 5 meter en geduldig te wachten. De haaien, gewend aan duikers en van nature nieuwsgierig, zullen vaak naderen om te onderzoeken.

Jill en Grant Kelly duiken en snorkelen al meer dan 30 jaar met de haaien van de Marovo en zeggen dat ze zich nooit bedreigd hebben gevoeld door hen. In feite, zoals Jill het beschreef, zijn de haaien op hun gemak en nieuwsgierig in de buurt van duikers omdat ze nooit door hen zijn bedreigd!

Fotografisch gezien zijn de haaien uitstekende onderwerpen. Hun nieuwsgierigheid brengt ze vaak dichtbij genoeg voor verbluffende groothoekopnamen. Ik raad aan om een ​​Nikon Z14-30mm-lens te gebruiken voor klassieke groothoekcomposities of de Nikon 8-15mm fisheye in combinatie met een groothoekmacro-opstelling om opvallende close-focusbeelden vast te leggen die zowel de haaien als hun omgeving laten zien.

#5 Deku Dekuru

Last but not least is er het verbluffend fotogenieke Deku Dekuru, een prachtige reeks grotten en doorgangen op ongeveer 25 minuten van Uepi Resort.

Deze grotten kunt u het beste laat in de ochtend of vroeg in de middag verkennen, wanneer de zon hoog aan de hemel staat en het zonlicht door de openingen boven u naar binnen schijnt, waardoor er lichtbundels ontstaan ​​die het onderwaterlandschap op een bijna hemelse manier verlichten.

Het is volkomen veilig om de grotten te betreden, maar om er te komen heb je wel een deskundige gids nodig. Zo weet je zeker dat je de beste routes en uitzichten ervaart.

Deku Dekuru is een duiklocatie bij uitstek voor groothoekfoto's. Neem dus zeker uw groothoeklens mee om de grotten en het spel van licht en schaduw vast te leggen.

Don Silcock

Don is Scuba Diver's Senior Travel Editor en woont op Bali in Indonesië. Zijn website www.indopacificimages.com heeft uitgebreide locatiegidsen, artikelen en afbeeldingen over enkele van de beste duiklocaties in de Indo-Pacific regio en ervaringen met 'grote dieren' wereldwijd.

