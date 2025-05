Scuba Diver ANZ uitgave 81 nu verkrijgbaar

at 5: 35 am

Klik hier voor het laatste nieuws Editie van Scuba Diver ANZ

Nieuwsoverzicht

Tijdens de eerste Snorkel-Out for Climate in Australië komen internationale experts bijeen in Soneva Fushi en wordt HMAS Brisbane getroffen door cycloon Alfred.

Australië

In het duikparadijs Mornington Peninsula in Melbourne is lokale kennis voor een aantal duiklocaties optioneel, legt PT Hirschfield uit.

Thailand

Het eiland Koh Lanta is het dichtstbijzijnde vertrekpunt voor enkele van de beste duikplekken in de zuidelijke Andamanse Zee van Thailand. De bekendste zijn Hin Mueng, Hin Daeng en de eilandjes van Koh Haa.

De Salomonseilanden

Het is een romantisch idee dat de meesten van ons koesteren, maar weinigen beseffen het... Vind een paradijselijk eiland, ver weg van de moderne wereld, en transformeer het vervolgens in een droom van een onbewoond eiland. Maar waar zou je dat doen? En, belangrijker nog, hoe? Don Silcock zoekt het uit.

Divers Alert Network

Tips en adviezen om duiken met de boot veiliger en leuker te maken.

DAN Medische Lijn

Divers Alert Network Deskundigen bespreken het herstel van decompressieziekte.

Duiken met… Daniel Sly

PT Hirschfield spreekt met de bestralingsingenieur met een talent voor het maken van schitterende portretten van het zeeleven.

Behoud hoek

De blauwe tandbaars heeft een reddingslijn gekregen in Nieuw-Zuid-Wales, zo legt de Marine Conservation Society uit.

TECH: Filmen in het donker

Filmen in een duistere, ondergedompelde wereld brengt de nodige uitdagingen met zich mee, legt tv-avonturier Andy Torbet uit.

De Maldiven

Fuvahmulah is slechts een stipje in de Indische Oceaan, maar dit kleine equatoriale eiland in het uiterste zuiden van de Malediven heeft een grote reputatie opgebouwd dankzij de inheemse populatie tijgerhaaien, zoals Andrew Nieuwenhof laat zien.

Australië

In 1967 hadden de leden van de Underwater Research Group of Queensland het innovatieve idee om een ​​duiklocatie te creëren in Moreton Bay in Brisbane. Een jaar later lieten ze een oude baggerboot zinken en creëerden zo het eerste kunstmatige rif ter wereld, gebouwd door duikers voor duikers, zo leggen Helen Rose en Nigel Marsh uit.

Nieuws

Nieuwe producten die op de markt komen, zijn onder andere de Apeks EVX, het NRC AirPro Nano nitrox-membraansysteem, de Scubapro Navigator Lite en de OrcaTorch ZD710 MK2.

Extra testen

Hoofdredacteur Mark Evans beoordeelt en recenseert de voordelige Seac IT 500 Ice-regelaar.